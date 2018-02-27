Продукты без возврата

В январе группа депутатов и сенаторов, в числе которых были Ирина Яровая и Сергей Лисовский, внесла в Госдуму законопроект о запрете ритейлерам возвращать своим поставщикам нереализованный товар. По мнению авторов документа, практика, которую они хотят ограничить, наносит экономический ущерб производителю и нарушает интересы покупателя, «потому что любые потери производителя — это понижение качества в дальнейшем, потому что убытки заставляют изменять производство, снижение ассортимента, повышение цены», цитировал «Интерфакс» вице-спикера Госдумы Яровую.

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Инициатива депутатов не нова – еще в 2013 году все те же Яровая и Лисовский, пытались запретить возвраты более 5% хлебобулочной продукции. Тогда законопроект, предлагающий закрепить такую норму, получил отрицательный отзыв правительства. В 2018 году законотворцы решили снять свои фамилии с этого документа.

Пока поправки готовились к первому чтению, бизнес уже самостоятельно решил отказаться от возвратов – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заключила соответствующее соглашение с Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК). Например, в рамках этих договоренностей член АКОРТ ГК «О'кей» в конце прошлого года заявила о переходе на безвозвратную технологию заказа хлебобулочной продукции, говорится на сайте ассоциации. В свою очередь лидер розничного рынка, компания Х5 Retail Group пошла дальше и с 2018 года перешла на безвозвратную систему со всеми поставщиками, за исключением тех, кто письменно попросили сохранить для них такую возможность, сообщил представитель X5.

Сегодня общий объем возвратов на рынке в АКОРТ оценивают на уровне 1%. Тем не менее депутаты не оставляют попытки повсеместно запретить возвраты. Впрочем, единодушной поддержки даже среди коллег из органов исполнительной власти они пока не получили. Так в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подчеркивают, что прямой запрет не является полноценным рыночным инструментом, хотя в целом поддерживают идею законопроекта. Чиновники Минэкономразвития прогнозируют, что полный запрет может негативно повлиять на ассортимент и цены, а все возникающие из-за него издержки все равно будут переложены на покупателя. В Минпромторге признают, что сетям от производителей нужно большое количество товара, чтобы полки магазинов не пустовали, и у покупателей всегда был выбор. В то же время, в случае полного запрета ритейлеры могут прекратить отношения с некоторыми поставщиками, чья продукция не пользуется повышенным спросом, не исключают в министерстве.

«История с возвратами — неоднозначная, и, скорее всего, на первом этапе внедрение такой практики приведет к росту издержек – как для производителей, так и для ритейлеров», - полагает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Возможно, мы где-то увидим поначалу много пустых полок, так как совершенно точно ритейлеры будут заказывать меньше, поставщики будут нести дополнительные издержки, но товар в магазинах точно будет более свежим», — добавляет эксперт.

Торговые сети не скрывают, что при отказе от возвратов, им придется снизить объемы закупки, чтобы не пришлось повышать цены при росте издержек, вызванных увеличением объемов списания. Опыт по отказу от возвратов хлебобулочной продукции показал, что закупку пришлось снизить примерно на 15%. Если уйти от возвратов, например, в категории тортов, то снижение может быть куда более существенным – на 50%. Так как спрос на эту продукцию намного эластичнее, чем на хлеб.

В целом, торты и скоропортящиеся кондитерские изделия могут стать одной из наиболее чувствительных к запрету возвратов категорий. Сегодня поставщики самых популярных брендов забирают 10-15% товарооборота. Причем это желание самих производителей. Для них возвраты – инструмент конкурентной борьбы. Ведь чем больше нераспроданной продукции они готовы забрать, тем больше у них закупит розничная сеть. Кроме этого такой подход позволяет добиться постоянного присутствия в магазине их продукции. Благодаря чему покупатель, зашедший в магазин вечером, с большей вероятностью приобретет продукцию поставщика, работающего с возвратами, так как товара конкурента, отказавшегося от них, может на полке к тому времени вообще не оказаться.

«В виду постоянного спроса на продукцию «У Палыча» важно постоянно поддерживать ассортимент на полке, что невозможно реализовать без возвратов», - говорит представитель компании «Пищеторг», управляющей брендом. Отказ от существующей практики возвратов повлечет за собой злоупотребления на местах, снижение частоты и сумм заказов, следовательно, скажется на снижении товарооборота сети и ухудшении экономических показателей

сотрудничества, а также негативно повлияет на имидж, как компании, так и сети, вследствие недовольства со стороны покупателей, считает производитель. «Сегодня мы имеем дополнительный инструмент для более глубокого исследования в рамках ассортиментного анализа. Так, мы изучаем динамику продаж и статистику возвратов по каждой позиции в каждой конкретной точке продаж», - говорит представитель компании.

Заинтересованность поставщиков скоропортящейся кондитерской продукции в возвратах подтверждает и тот факт, что они сами эти возвраты планируют. Несколько крупных ритейлеров в качестве эксперимента перевели некоторых поставщиков на так называемый «самозаказ», когда производитель самостоятельно определяет, сколько своей продукции доставить в магазин, видит текущие остатки и т.д. Такой вариант сотрудничества, казалось бы, открывает для поставщика возможность максимально точно спрогнозировать свои продажи и поставить точно нужное количество продукции. Но даже в такой ситуации поставщики не отказались от возможности доставить в магазин своей продукции больше и занять полку.

«Возврат нереализованной продукции накануне истечения срока годности позволяет своевременно наполнять полку свежим товаром, тем самым делая его более привлекательным для потребителя», - объясняют свою позицию в компании «Велком» (производит колбасные изделия и мясные полуфабрикаты). Кроме этого возвраты снижают риски списания сети при выводе нового продукта на полку, соответственно, ритейлер берет его охотнее, отмечает представитель производителя. «При проведении промо готовность забрать назад оставшуюся продукцию позволяет производителю избежать ситуации, когда товар по акции заканчивается раньше самой акции, так как сеть готова закупить больше», - продолжает он.

Очевидно, что свои расходы на утилизацию возвращенной продукции производители закладывают в стоимость товара. Но, ожидать, что при отказе от возвратов цена пойдет вниз не стоит, так как производителям придется компенсировать снижение продаж ростом стоимости каждой единицы продукции, чтобы поддержать свой товарооборот и не разориться.

Среди производителей нет единого мнения относительно возвратов – кому-то они нужны, кому-то нет. В такой ситуации полный запрет, очевидно, приведет к ограничению свободы договора, которая крайне важна в рыночной экономике. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз», производители и сети могут договориться самостоятельно. «Решение вопроса возвратов через планирование детально прописано в Кодексе добросовестных практик, подписанном поставщиками и торговыми сетями», — говорит он, обращая внимание, что в первую очередь стороны должны уметь договариваться и лучше планировать заказы. «Гармонизация системы планирования заказов может принести рынку существенно большую пользу, чем предлагаемые ограничительные нормы», резюмирует эксперт. «В структуре себестоимости хлеба на протяжении десятков лет затраты на возврат хлеба не превышали 2-3 % от совокупных затрат на его производство. Благодаря нашим совместным с АКОРТ усилиям, эту цифру удалось снизить в 2-4 раза, как в натуральном, так и денежном выражении, — говорит директор РОСПиК Михаил Крихели. — Необходимости продвижения законопроекта, запрещающего возврат хлеба, мы не видим, так как проблема возврата решена еще в 2017 году».

Полный запрет возвратов негативно скажется на регулярности наполнения полки, эффективности промоакций, чем может нанести финансовые потери и производителю, и рознице, считают в «Велком». «Наш опыт показывает, что возвраты очень эффективный инструмент в развитии продаж. Полный отказ от него потребует от производителя существенного перестроения бизнеса, дополнительных инвестиций», - подчеркнул представитель компании.

Запрет может помешать продвижению новых товаров и брендов, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. «Если производитель только выходит на рынок невозможность забирать непроданную продукцию из торговых сетей является серьезным ограничением в продвижении данного товара. Торговая сеть очень осторожна в заказах такой продукции, и товароведы в торговых точках не хотят брать на себя ответственность за возможные убытки, — соглашается генеральный директор ТД «Братья Чебурашкины» (выпускает молочную продукцию) Максим Макашев.

В итоге, инициатива принесет больше проблем, нежели позитивных моментов, считает Андрей Карпов. По мнению Максима Макашева, наиболее удобной формой взаимодействия с ритейлом для производителей был бы вариант, когда в течение какого-то времени при выводе нового продукта на рынок имелась бы возможность забирать нереализованный товар, а по истечении этого срока, чтобы торговые точки работали уже по безвозвратной системе.

Легко можно смоделировать, как изменится ситуация, если запрет возвратов все же вступит в силу – это окажет крайне негативное влияние на свежую продукцию, которую очевидно станут закупать меньше, из-за чего она станет практически недоступна тем, что ходит в магазины по вечерам. Соответственно, от запрета возвратов выиграют лишь производители товаров с длительным сроком годности, а проиграют производители продукции из категории fresh и ultra fresh и ее потребители.