Ставка на черное: российская нефть заливает Китай

Россия продолжает наращивать поставки нефти в Китай и уже почти год удерживает лидерство на этом рынке. По данным Главного таможенного бюро республики,

импорт нефти из РФ в КНР в январе вырос на 23,4% в годовом выражении - до 5,67 млн тонн. Таким образом, отмечает агентство Bloomberg, Россия 11 месяцев подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Китай.

Китайский рынок энергоносителей – довольно лакомый кусок для всех нефтедобывающих стран, включая также США и Канаду. Согласно последним прогнозам Международного энергетического агентства, КНР наряду с Индией как минимум до середины 2030-х гг. будут оставаться основными драйверами роста спроса на «черное золото». Корпорация ВР в своем недавнем прогнозе также отмечала, что Китай и Индия обеспечат половину прироста спроса на энергоносители до 2040 года

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За последние три года рост спроса на нефть в КНР составлял в среднем 5% в год против среднемировых темпов в 1,7%, и, скорее всего, схожие темпы роста будут наблюдаться и в ближайшем будущем, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

В прошлом году КНР стал крупнейшим импортером нефти в мире, обогнав США. В 2017 году ежедневно Поднебесная закупала около 8,43 млн баррелей нефти на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва. Сейчас Китай обеспечивает около четверти прироста спроса на нефть в мире и с этой точки зрения является важным рынком.

Сильные позиции России на этом направлении сохраняются, в первую очередь, за счет долгосрочных контрактов. Одним из ключевых направлений экспорта российской нефти Китай стал всего несколько лет назад: этому предшествовал запуск трубопровода «Восточная Сибирь –Тихий океан» (ВСТО), а также ряд двусторонних соглашений, самое крупное из которых – договор между «Роснефтью» и CNPC, заключённый в 2013 году.

По нему российская компания получила предоплату на $20 млрд.

В регионе спрос на российскую нефть во многом обеспечен более высоким ее качеством и более комфортными для переработчиков химическими характеристиками, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Российская нефть, идущая в восточном направлении отличается более высоким качеством по сравнению с основным российским сортом Urals, а также ближневосточными Oman и Dubai. Поэтому здесь объемы будут всегда стабильными, и нефть будет торговаться с небольшой премией по сравнению с тем видом и составом, который приходит с Ближнего Востока.

В сентябре 2017 года «Роснефть» и китайская СEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, а CEFC выкупила 14,16% акций российской компании у Glencore и Qatar Investment Authority. После заключения сделки глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о намерении нарастить поставки нефти в Китай до 50 млн т уже в 2018 году, и анонсировал продление 5-летнего соглашения о поставках нефти с CEFC для закрепления позиций в Китае.

«Мы будет готовить дополнительный контракт, более долгосрочный, с CEFC, который закрепит наши позиции на китайском рынке. Кроме того, мы будет развивать с CEFC ряд новых проектов, в том числе в сфере нефте- и газодобычи, а также нефтехимии, на территории России», – сказал Сечин, добавив, что «Роснефть» также заинтересована в создании с китайскими партнерами совместной энергетической инфраструктуры на территории КНР.

Не так важно, куда Россия продаёт нефть, важнее, что Китай может предложить России при заключении долгосрочных контрактов кредиты и вхождение в капитал добывающих компаний. Это особенно важно в свете финансовых санкций, под которые, в том числе, попала «Роснефть», обращает внимание Маринченко.

При этом эксперты отмечают, что лидерство РФ на китайском рынке энергоресурсов довольно условное и в будущем доля в поставках российской нефти в КНР вполне может измениться. Доля РФ на рынке уже сейчас стремится к паритету с другими поставщиками.

Так, по данным таможенного управления КНР, Саудовская Аравия поставила в январе в Китай 4,29 млн тонн нефти, Ирак - 4,45 млн тонн, Ангола - 4,68 млн тонн. При этом, как уточняет Bloomberg, импорт нефти из Ирана в КНР в январе вырос на 85,9% - до 3,18 млн тонн (против 2,43 млн тонн в декабре), США в январе поставили в Китай 2 млн тонн против декабрьских 835,484 тыс. тонн.

Лидеры по поставкам нефти в Китай - энергетические державы с самой низкой себестоимостью добычи, и все они расположены вдоль Шёлкового пути как сферы влияния КНР, обращает внимание директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. По этим двум причинам поставки тяжёлых сортов нефти из Канады и Соединённых Штатов Америки способны только потеснить, но не заменить сырьё из России на данном направлении. Преимущество России по сравнению с Саудовской Аравией, Ираком и Ираном в меньших страновых рисках, полагает эксперт.

Теоретически, Россия могла бы поставить в КНР больше нефти, но текущая расстановка сил в целом устраивает всех, а в первую очередь Китай, который за счет большего количества поставщиков обеспечивает диверсификацию и выгодные для себя условия, рассуждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

В настоящее время РФ поставляет нефть в КНР по трём направлениям: через ВСТО и порт Козьмино на Дальнем Востоке, через трубопровод Сковородино-Мохэ и по трубопроводу Атасу – Алашанькоу транзитом через Казахстан.

Пока существующих мощностей для поставок нефти из РФ в Китай достаточно, но в будущем, возможно, придется расширять ВСТО и портовые мощности и строить другие коридоры, предупреждает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Другие страны тоже не стоят на месте, однако быстрому росту поставок пока мешает соглашение ОПЕК по добыче, которое страны выполняют. В случае пересмотра соглашения после 2018 года борьба за поставки в Китай разгорится с новой силой, главным соперником может стать Иран, у которого есть большой скрытый потенциал, а также, не исключено, что Венесуэла, драматически сократившая добычу на фоне экономического кризиса, отмечает Ващенко.

Жарский также полагает, что не стоит также недооценивать угрозу и со стороны США. Сейчас по объему поставок американская нефть не может конкурировать ни с одним из традиционных поставщиков, но в перспективе 3-4 лет при сохранении текущей динамики потребления и аппетитов американских компаний, возможно все, предупреждает эксперт.