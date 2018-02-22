«Антироссийская риторика не отталкивает туристов от нашей страны»

— Скоро должно возобновиться прямое авиасообщение с Каиром. Туроператорам не запрещено формировать туры на основе прямых рейсов через египетскую столицу. Но непонятно, станет ли Каир конечным пунктом для перелета или же можно пересаживать на внутренние авиалинии?

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— Ростуризм дал все необходимые разъяснения. В указе президента говорится, что авиационная перевозка разрешена только до Каира. В другие города Египта возить туристов авиатранспортом нельзя.

— С учетом того, что туроператоры будут формировать полеты через Каир, который удален от курортов, могут ли жители России рассчитывать на недорогие поездки?

— Россия может предложить своим гражданам любые виды туризма, кроме круглогодичного пляжного отдыха на море. Эту нишу до 2015 года в значительной мере закрывали египетские курорты, которые предлагали свои услуги по доступным ценам.

Каким будет турпродукт Арабской Республики Египет для россиян, насколько он будет бюджетным, зависит в первую очередь от египетской стороны. Если египтяне заинтересованы, чтобы наши российские туристы приезжали к ним, они должны предложить привлекательные условия.

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

— Прошлый летний туристический сезон, по информации туроператоров, завершился 20%-ным падением спроса на отдых на российских курортах. Тогда была открыта Турция. Нет ли опасений, что с открытием Египта, спрос на Россию продолжит падать?

— Никакого падения нет. Более того, мы фиксируем увеличение объема турпотока на 3%. Это очень хороший показатель, учитывая, что сравниваем 2017 год с рекордным и абсолютно нетипичным 2016-м. Тогда два самых массовых выездных туристских направления – Турция и Египет – были закрыты. Немало разных инсинуаций и необъективной информации было в отношении Крыма. Но крымские курорты в прошлом году посетили 5,4 млн человек. Ни о каком падении в 20% ни по Крыму, ни в целом по России речи быть не может. Статистика отдельных туроператоров не является репрезентативной. У кого-то турпоток на российские курорты сократился, а у кого-то, наоборот, удвоился.

— Но все-таки в этом году российские курорты смогут удержать туристов?

— Прогнозы я делать не люблю, считаю, что к этому нужно относиться очень с большой осторожностью. Но выскажу предположение, что

внутренний турпоток относительно прошлого года, вырастет в пределах 3-5%.

— Как дела обстояли в сфере выездного туризма в 2017 году, и какой прогноз на этот год?

— В прошлом году за границу съездили примерно 38 миллионов человек, +20% к показателю предыдущего года. А в целом, если сравнить объемы с началом 2000-х годов, то рынок выездного туризма к 2017 году вырос в два раза. Думаю, что выездной туризм в этом году вырастет еще на 5-10%. Динамика будет во многом зависеть от ситуации в экономике, стабильности курса рубля.

— А что с въездным туризмом?

— Мы предполагаем, что только в рамках чемпионата мира по футболу приедет порядка полутора миллионов человек. Может быть, число туристов, гостей и болельщиков будет больше — сейчас идет продажа билетов.

Кстати, география продаж очень хорошая, в том числе едут из Египта, которым вы очень интересуетесь. Посол этой страны в рамках нашей встречи озвучил прогнозные данные по числу египетских любителей футбола, которые посетят матчи ЧМ-2018. По его оценке, в Россию из Арабской Республики Египет приедут 50-70 тыс. болельщиков.

— Вы составили «черный список» отелей, которые завышают цены к ЧМ-2018. К ним были применены ли какие-то санкции?

— Мы не просто составили, но уже обновили «черный список» отелей. В первоначальную редакцию вошел 41 отель, которые завышали установленную правительством предельную стоимость размещения. В актуализированном списке оказались 69 объектов размещения. Что примечательно, в прошлой версии документа ни одного из них не было. То есть 41 отель из январского списка, предприняли меры по снижению цен, и, как результат, в февральский список уже не попали.

В целом, информацию о завышающих цены отелях в городах ЧМ-2018 мы предоставляем в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования, в соответствии с его полномочиями. Но мы считаем, что и само включение гостиниц в «черный список» уже является серьезным инструментом влияние и сигналом для рынка.

— Кто чаще всего выбирает для путешествий Россию?

— За 9 месяцев 2017 года все ключевые для нас рынки – Китай, Корея, Германия, Франция, США, Япония – показали прирост числа въездных турпоездок в Россию по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По абсолютной величине въездного турпотока из стран дальнего зарубежья помимо КНР также лидируют Финляндия, Польша, Германия и США. Таким образом,

антироссийская риторика и санкции не только не отталкивают западных туристов от нашей страны, но, очевидно, напротив – подогревают интерес к ней.

— С 1 января заработала «Электронная путевка», которая призвана защитить туристов. Но пока туроператоры не обязаны размещать информацию на сайте. Тогда в чем смысл, и нет ли планов сделать его обязательным для всех игроков рынка?

— Это государственная информационная система, в которую туроператоры и турагенты будут направлять информацию обо всех проданных ими турах. Она позволит покупателям туров отслеживать наличие своей путевки, ее статус и иную информацию - данные о заказчике турпродукта, об услугах по проживанию, о перевозчике. Она должна повысить прозрачность рынка туристических услуг.

Ее появление стала ответом на вызовы 2014-2015 годов, когда в результате череды банкротств крупных туроператоров встал вопрос защиты прав и законных интересов туристов. Тогда обманутые клиенты либо вообще не получили компенсации за утерянные туры, либо получили от 3 до 10% от их стоимости.

При этом «Электронная путевка» позволит оперативно получать данные о количестве наших граждан, отдыхающих в других странах, сроках их пребывания, датах вылета и отелях, в которых они размещены. К примеру, в 2015 году после теракта в небе над Синайским полуостровом, нам надо было вернуть в Россию 85 тысяч туристов. Информацию о местах расположения людей и их контактах приходилось собирать в ручном режиме через туроператоров.

Система облегчит организацию возвращения наших туристов на родину в нештатных ситуациях, например, при терактах, стихийных бедствиях, банкротствах туристических компаний и т.п.

— Сколько времени понадобится на то, чтобы система все-таки заработала в обязательном порядке?

— Пока «Электронная путевка» носит добровольный характер. Но мы считаем, что ее нужно делать обязательной для всех туроператоров. Мы понимаем, что всему рынку нужно дать подготовиться к подключению к системе. Думаю, что для этого понадобится примерно год, может быть, полтора. К этому времени должны быть завершены все процедуры, необходимые для того, чтобы законодательно закрепить обязательность использования этой информационной системы туроператорами.

— В прошлом году туроператоры оказались в ситуации, когда авиаперевозчик «ВИМ-Авиа» оказался не в состоянии выполнять чартерные рейсы. В других странах застряли десятки тысяч людей. Получили ли они в итоге какие-то компенсации за оплаченные туры?

— Из-за невыполнения авиаперевозчиком своих обязательств у 38 тысяч российских туристов, находившихся за рубежом, возникли проблемы с возвращением в Россию. Туроператоры выполнили свои обязательства перед туристам: они выплатили компенсации или перенесли сроки путешествия на другие даты. Потери туристических компаний, по их данным, составили порядка 2 млрд рублей. Компенсировать эти расходы компаниям может только «ВИМ-авиа». Насколько я знаю, этого до сих пор не сделано.

— Из-за ухода «ВИМ-Авиа» чартерные перевозки подорожают?

— В целом, цены на авиаперелеты в прошлом году как раз снизились: на международных направлениях — на 11,4%, в внутренних – на 4%. ВИМ-авиа» не была лидером чартерного рынка, выполняя не только чартерную, но регулярную перевозку. Уход этой компании с рынка не может привести к существенному подорожанию стоимости российского турпродукта (стоимость авиаперевозки составляет до 50-70% стоимости туристического продукта). К тому же, крупные туроператоры ведут работу по расширению авиапарка, так что дефицита провозных мощностей не ожидается.

— В России стартует эксперимент, который предполагает взимать с туристов курортный сбор. Не подорожают ли турпутевки и не отпугнет ли это туристов?

— Закон о курортном сборе предполагает возможность, но не обязательность введения курортного сбора в российских регионах. Размер сбора регионы определяют самостоятельно. Они заинтересованы в том, чтобы нововведение не отпугнуло туристов. Например, в Краснодарском крае курортный сбор составляет 10 рублей с человека за ночь. Такая сумма не приведет к ощутимому увеличению стоимости турпродукта. Более того, регион предлагает бонус за уплату курортного сбора: отдыхающие получают карту гостя, которая дает скидку при посещении кафе и ресторанов, при заказе экскурсий и покупке билетов на аттракционы, шоу и концерты.

Некоторые регионы вообще решили пока повременить с введение курортного сбора. В частности, Крым решил перенести решение этого вопроса на 2019 год.

— В России реализуется федеральная целевая программа о развитии внутреннего туризма до 2018 года включительно. Вы уже говорили о том, что привлечено порядка 24 млрд руб. бюджетных средств и более 67 млрд руб. из внебюджетных источников. Какой будет будущая программа, и на какие инвестиции рассчитываете?

— Это будет новая программа, рассчитанная на 2019-2025 годы. Ее формат пока обсуждается: либо государственная, либо федеральная целевая программа.

Ростуризм уже получил предложения от инвесторов на 60 с лишним миллиардов рублей.

Кроме того, в концепцию программы заложены и другие механизмы поддержки бизнеса, в том числе, субсидирование перевозки туристских групп вне сезона, а также меры поддержки, направленные на приобретение автобусов, судов, туристских вагонов. По нашим предварительным оценкам, общий объем инвестиций по новой программе может составить порядка 300 миллиардов рублей.