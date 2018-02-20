Россия устала экономить: граждане ринулись за кредитами

В январе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 587,8 тысяч. Это самый высокий показатель выдачи новых кредитных карт в январе за последние 4 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем 2015 года выдача новых кредитных карт увеличилась в 3,1 раза. Тогда было выдано всего 142,4 тысяч кредитных карт, — сообщает НБКИ.

Наибольшее количество новых выданных кредитных карт в январе было отмечено в Москве (35,6 тысячи единиц), Московской области (27,1 тыс.), Краснодарском крае (23,4 тыс.), Санкт-Петербурге (20,3 тыс.) и Башкортостане (17,4 тыс.).

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Меньше всего кредитных карт было выдано в Забайкальском крае (4,2 тыс.), Архангельской (4,6 тыс.), Амурской (4,7 тыс.) и Владимирской (4,8 тыс.) областях, а также в республике Саха (Якутия) — 4,9 тыс.

Если же анализировать динамику выдачи новых кредитных карт, то наибольшие темпы роста выдачи новых кредитных карт были отмечены в Оренбургской и Тульской областях, Башкортостане, а также в Саратовской и Ярославской областях.

«В целом увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, происходит на фоне стабилизации ситуации в экономике,

— говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом в январе каждого года обычно наблюдается серьезное снижение деловой и кредитной активности в связи с новогодними праздниками. Однако в первом месяце 2018 года и банки, и граждане включились в кредитный процесс практически «без раскачки», особенно в сегменте кредитных карт.

В 2015 году на фоне экономического кризиса банки начали замораживать кредитные лимиты по картам и фактически приостановили выдачу кредитных карт даже клиентам, которые традиционно считаются надежными (люди, получающие зарплату на карту банка, вкладчики, повторные заемщики с хорошей кредитной историей — «Газета.Ru»), говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Сейчас банки активно выдают кредитные карты своим клиентам, причем даже тем, кто не обращался непосредственно за ней, а оформлял другие банковские продукты.

Банкиры подтверждают, что спрос на кредитные карты высокий.

Как отмечает вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков, в январе этого года банк выдал почти на 70% кредитных карт больше, чем за аналогичный период 2017 года. «Для банка этот результат является рекордным за последние четыре года. В целом, в 2018 году мы ожидаем прироста продаж кредитных карт на уровне 20-25%», — добавляет он.

«Продажи кредитных карт Сбербанка на протяжении 2016 и 2017 годов находятся на стабильно высоком уровне», — прокомментировали «Газете.Ru» в Сбербанке.

Действительно, если посмотреть динамику за предыдущие годы, то «дном» по выдаче кредит карт был 2015 год, а после него в 2016-м был рост на 15%, в 2017 году — на 52%, констатирует генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. Таким образом, по словам эксперта, динамика января в целом сопоставима с тем, что было в 2017 году.

«Банки сейчас активно ведут борьбу за клиента и стараются предложить более выгодный продукт, чем у конкурентов, а так как граждане устали экономить на дорогих покупках, то оформляют кредиты охотнее, не дожидаясь когда накопится нужная для покупки сумма»,

— объясняет первый зампредправления Локо Банка Ирина Григорьева.

При этом в основном люди берут кредитные карты с высокими лимитами, и скорее всего часто с целью погасить ранее выданные кредиты, считает Александр Шустов.

«На фоне того, что реальные доходы россиян снижаются уже четыре года подряд (cогласно последней статистике Росстата, реальные доходы наших сограждан, правда, без учета разовых пенсионных выплат в 5 тыс., в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года не изменились – «Газета.Ru»), граждане чувствуют снижение уровня жизни и берут кредитки также для того, чтобы иметь некий запас денег на непредвиденные обстоятельства.

Банки со своей стороны тоже подстегивают спрос, снижая ставку по кредитным картам вслед за ключевой ставкой ЦБ и увеличивая лимиты: это «подкупает» даже тех клиентов, кто брать кредитку не собирался. Как правило, люди охотно соглашаются взять кредитку, если с данным банком у них уже есть длительные отношения, например, был потребительский кредит или зарплатная карта», — говорит Александр Шустов.

По его словам,рынок микрофинансирования тоже испытывает наплыв клиентов, растет очень быстро, примерно 50% за год.

При этом, как заявила в феврале на Госсовете председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк может принять меры на рынке потребительского кредитования, чтобы избежать перегрева и стимулировать выдачу кредитов реальному сектору экономики.

«Восстановление потребительского кредитования — это тоже хорошо, но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и быть сопоставимо с кредитами реальному сектору экономики», — объясняла она на заседании президиума Госсовета.

По данным НБКИ, за прошлый год число выданных потребительских кредитов выросло почти на 21% – до 15,3 млн.

При этом эксперты считают, что в отличие от других видов кредитования физлиц, выдача кредитных карт не несет таких высоких рисков для банков, как, например, выдача ипотеки.

«Выдача кредитных карт — это очень гибкий инструмент, и в случае появления каких-то рисков банки могут свернуть ее», — говорит Екатерина Щурилина.

Как пояснила «Газете.Ru» Елена Верёвочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрахбанка, банкиры не могут позволить себе «раздутие очередного кредитного пузыря».

«В этой связи рост портфеля будет сопоставляться с индикаторами по уровню просроченной задолженности граждан и другими параметрами рисковых политик банков», — отметила эксперт.