Капитал торопят в Россию: бизнесменам пообещали амнистию

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление амнистии капитала. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Таким образом, амнистия капитала продлена с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. За это время граждане смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной (по некоторым экономическим статьям), административной и налоговой ответственности.

Под амнистию капитала также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года.

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Также в рамках пакета законопроекта об амнистии капитала будет продлен срок ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК). Согласно принятому в 2014 году закону, переходный период, в течение которого в случае ликвидации КИК ее собственник в России освобождался от НДФЛ в отношении имущества, получаемого от ликвидируемой контролируемой иностранной компании, действовал до 31 декабря 2017 года. Теперь он будет продлен до 28 февраля.

При этом на репатриируемый капитал будет действовать нулевая налоговая ставка.

Подавать декларацию об амнистии капитала граждане смогут с 1 марта этого года. Принять участие во втором этапе амнистии капитала смогут и те, кто сделал это и в первый раз.

О необходимости продлить амнистию капиталов, выведенных за границу, президент России Владимир Путин заявил в декабре прошлого года на встрече с российским бизнесом. После этого пакет законов принял и одобрил Совет Федерации.

Первый этап налоговой амнистии был признан не слишком успешным. По словам министра финансов Антона Силуанова, в рамках первой кампании представители бизнеса подали 7,2 тысячи деклараций об имуществе и банковских счетах за рубежом.

Большинство бизнесменов просто не поверило амнистии, комментировали эксперты.

Теперь чиновники полны надежд на второй этап амнистии.

«Вернутся в Россию в рамках амнистии может капитал, который испытывал правовые проблемы. Например, то, что бизнес считал оптимизацией налогообложения, а государством трактовалось как схема по уклонению от налогообложения, и это влекло уголовную ответственность и взыскания. Теперь в силу амнистии можно все правовые риски нивелировать и предоставить капиталу свободно обращаться в национальной юрисдикции», - говорит Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры».

Как объяснял ранее глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, успех нынешней кампании может быть достигнут за счет целого ряда факторов. На фоне санкций и публикации «Кремлевского доклада» многие бизнесмены могут столкнуться с проблемами за рубежом и захотят вернуть капитал в Россию. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS сообщил, что Соединенные Штаты «рассматривают дополнительных лиц для возможного введения санкций». При этом после публикации «Кремлевского доклада» с упомянутыми в нем 210 бизнесменами, политиками и общественными деятелями уже стало известно о проблемах, с которыми столкнулись фигуранты списка.

Кроме того, помочь решиться бизнесменам должна заработавшая в этом году система автоматического обмена данными между более чем 100 странами, и Россией в том числе. 73 юрисдикции уже согласились предоставлять информацию нашей стране.

Как комментировал «Газете.Ru» замдиректора Центра развития НИУ (ВШЭ) Валерий Миронов, это очень серьезное основание для возвращения капитала в Россию. По его словам,

по существующим сейчас оценкам, всего за рубежом сосредоточено российского капитала, который потенциально мог бы вернуться, на 60 трлн руб., или $1 трлн. Второй раунд амнистии может помочь вернуть в Россию капитал в несколько десятков миллиардов долларов,

полагает он.

Однако другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что поскольку условий для полноценной амнистии и дальнейшего безопасного использования капитала внутри России до сих пор не создано, едва ли большинство бизнесменов вернут свой капитал. К тому же пока что система автоматического обмена данными между Россией и другими странами в полной мере не заработала, так что бизнесмены могут еще переводить свои средства в юрисдикции, которые не будут в ближайшее время предоставлять информацию России.

Как отмечается в обзоре РАНХиГС, только 21 страна из договорившихся с Россией об автоматическом обмене данными будут предоставлять информацию в 2018 году, еще четыре страны прибавятся в 2019 году, и одна в 2020 году. По большинству договорившихся с Россией обмене информацией срок предоставления информации пока не определен.

Как заявил «Газете.Ru» на инвестиционном форуме в Сочи глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, многие средства бизнесмены уже вернули в страну: «Это можно видеть по возросшим вкладам и счетам в российских банках. Однако тема эта немного закрытая, и я не могу судить о ее масштабах». По его мнению, вряд ли в результате амнистии капитала будет возвращен большой объем средств и едва ли он кардинально повлияет на экономику.