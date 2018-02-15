«Будет война»: у кого Польша требует газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может привести к войне между Россией и Украиной. Этот проект создаёт «новые ненужные очаги напряжения», подчеркнул он в интервью Die Welt.

Реклама

«Россия сможет в любой момент обострить конфликт, сможет атаковать всю страну. «Северный поток — 2» — шаг в этом направлении», — цитирует Моравецкого Polskie Radio.

«Северный поток — 2» является ненужным, вредным (проектом), которое разделяет западную общественность», — добавил он.

Украинская сторона не раз заявляла о намерении бороться с «Северным потоком — 2», в случае запуска которого может лишится около $2 млрд ежегодного дохода от транзита голубого топлива из РФ. Однако

Польша в последнее время беспокоится и выступает куда громче, чем сама Украина.

Польша, таким образом, решает две задачи, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, — поддерживает Украину, а также косвенно давит на «Газпром», чтобы в новых газовых контрактах, которые могут быть пересмотрены в 2022 году, российский газовый гигант перешел на более лояльное формирование цены. Сейчас, по мнению Польши, цены на газ несправедливо высокие по сравнению с теми предложениями, которые существуют на остальном европейском энергорынке и Польша в полной мере использует все возможные способы эти цены сбить, добавляет эксперт.

Так, Моравецкий ранее заявлял, что «Северный поток — 2» является «инструментом политического давления». А в конце января в эфире радиостанции RMF FM он и вовсе признал, что Польша пытается использовать США для оказания влияния на «Газпром». «Мы с американской администрацией в постоянном контакте, для того, чтобы уменьшить монополию «Газпрома», уменьшить ценовой диктат России в отношении Европы», — сказал он.

После визита в Варшаву глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что «как и Польша, США выступают против «Северного потока — 2». «Мы считаем, что это подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе», — добавил Тиллерсон.

При этом сама Польша настаивает, что будет стремиться к независимости от российских энергоносителей.

Польская партия «Право и справедливость» в четверг выступила за возрождение идеи строительства собственного газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря, который позволит стране экспортировать газ с норвежского континентального шельфа в Северном море.

Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что газопровод может начать работать в 2022 году, а его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа.

Для отказа от российского газа Польша разработала несколько альтернативных вариантов. Помимо морской трубы, в планы Варшавы входит расширение газотранспортного маршрута из Норвегии через Данию, строительство газокомпрессорной станции на датском острове Зеландия, расширение собственной газотранспортной системы, а также активное использование терминала СПГ в Свиноуйсьце для поставок сжиженного природного газа из США.

В прошлом году польская PGNiG и британская Centrica подписали пятилетний контракт на поставки СПГ.

В настоящее время ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа, из них 10 млрд кубометров поставляет «Газпром» по газопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию. Долгосрочный контракт между сторонами заключен до 2022 года.

Как свидетельствуют данные самого «Газпрома», в 2016 году Польша закупила у российского поставщика 11,1 млрд куб м газа, став шестым по значимости импортером российского газа в Европе. Однако в 2017 году закупки в России Польша сократила — они составили 10,47 млрд куб. м газа.

PGNiG и польские власти допускали, что к 2022 году вообще откажутся от российского газа, однако с оговоркой, что они готовы пересмотреть свое решение, если получат от «Газпрома» предложения с «нормальными» рыночными условиями.

26 января президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе и вовсе заявил, что Польша «не против российского газа». «Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия. Почему мы платим за газ больше, чем Германия?», — недоумевает он.

Польша использует все возможные способы, чтобы сбить цены будущих контрактов, полагает Жарский. В частности, она по причине невозможности разработки сланцевых месторождений на собственной территории может создать условия для добычи газа в Северном море, а также развивать терминалы по приемке СПГ из США, но учитывая большую статью операционных расходов на тот и другой проект, конечно проще было бы выторговать у «Газпрома» более выгодные цены.

Эксперты неоднократно отмечали, что пока по ценовым параметрам российский газ для Польши гораздо выгоднее американского СПГ. А новые проекты — это всегда большие капвложения.

Еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил, что если контракт с Польшей не будет продлен, после его окончания «Газпром» предложит объемы газа, поставляемые сегодня в эту страну, другим партнерам.