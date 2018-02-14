Нефть залила дыру в бюджете

Минфин опубликовал данные предварительной оценки исполнения федерального бюджета в январе 2018 года. За счет роста на 12,1% нефтегазовых доходов удалось получить профицит в 189,3 млрд рублей или 2,8% ВВП.

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Всего в госказну удалось собрать 1,3 трлн рублей доходов (8,5% от плана) при 1,1 трлн рублей расходов (6,7% от плана).

При этом на долю нефтегазовых пришелся почти 51% всех январских доходов федерального бюджета.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе 2018 года сложилась в размере $68,46 за баррель, что в 1,29 раза выше, чем в январе 2017 года ($53,16). Средняя цена российской нефти, по данным аналитиков, в прошлом году составляла $53,02 за баррель, а в 2016 году она равнялась $41,74.

Высокие цены на нефть позволяют Минфину направлять очень существенные суммы на пополнение резервов в рамках выполнения бюджетного правила.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составил 257,1 млрд руб. в период с 15 января по 6 февраля 2018 года. Еще 298,1 млрд рублей будут потрачены на эти цели с 7 февраля по 6 марта.

Валютные интервенции Минфина выполняют также функцию стабилизатора курса рубля, снижая его волатильность.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что интервенции оказали давление на курс рубля в январе. «По нашим оценкам, без интервенций курс рубля к доллару укрепился бы до 53, тогда как фактически он составил 56,7», — полагают они. Более низкое, чем могло бы быть, укрепление курса рубля на фоне дорогой нефти, соответственно, замедляет рост импорта, добавляют эксперты.

Если нефтяные котировки останутся в диапазоне $60-70 за баррель в течение всего года, то бюджет может быть сверстан с профицитом и в целом по итогам двенадцати месяцев. В предыдущие годы цены неоднократно подводили, и после успешного января бюджет уходил в дефицит.

По оценке Минэкономразвития, в 2018 году при сохранении текущего уровня цен на нефть профицит бюджета может составить 1,2% ВВП, а в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн руб.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что профицит бюджета в текущем году может составить чуть меньше 2%.

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин также отмечал, что при текущем уровне цен бюджет может быть сверстан с профицитом, но точных оценок давать не стал.

Сдержанность в оценках вполне оправдана. В последнее время мировые финансовые рынки вошли в зону повышенной турбулентности. Вслед за коррекцией американских фондовых индексов примерно на 10% снизились и нефтяные котировки. К тому же нефтяники США наращивают бурение и добычу и ставят под угрозу начавшуюся в прошлом году балансировку нефтяного рынка.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи дала позитивный эффект, однако в мире до сих пор сохраняется большой профицит черного золота. Министр энергетики Александр Новак оценил его в 100 млн баррелей, тогда как ранее он составлял 340 миллионов.

«На настроения «нефтяных быков» давление оказывают опасения того, что баланс на сырьевом рынке в текущем году не восстановится. Несмотря на повышение прогнозов IEA по росту спроса на нефть (до +1,4 млн баррелей в сутки), наращивание добычи со стороны стран вне ОПЕК ожидается на уровне +1,8 млн б/с. США с начала года уже нарастили выпуск сланцевой нефти почти на 0,5 млн б/с.», — отмечает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал».

Выход негативных данных по запасам в США может отправить нефтяные котировки к $60 за баррель Brent.

Биржи во вторник уже получили порцию плохих новостей из Северной Америки. Индекс потребительских цен в январе не снизился с декабрьских уровней (2,1%), как ожидали аналитики. Инфляция в месячном сопоставлении выросла на 0,5% вместо ожидавшихся 0,3%.

«Это усилило настороженность участников рынка в отношении будущей денежной политики ФРС, а именно — насколько быстро будут повышаться ставки в 2018 году», — подчеркивает аналитик.

Пока все ждут трех повышений, но высокая инфляция может заставить регулятора пойти и на четыре раунда. Это может вызвать еще более масштабную коррекцию на рынках.

Впрочем, пока цены на нефть находятся на комфортном для России уровне, и даже продолжение коррекции не скажется серьезно на госфинансах. Проблемы начнутся, если котировки войдут в крутое пике и пробьют $50 за баррель.