Закрыть панамский канал: россиян вернут из офшоров

Россия ведет переговоры о начале обмена данными с такими налоговыми резиденциями, как Монако и Панама.

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«Постепенно мы решим вопрос об обмене с ними данными, это предмет переговоров», — заявил «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

С 2018 года Россия присоединилась к системе автоматического обмена данных, к которой подключены более чем 100 стран. Однако не все из них готовы предоставлять России данные. Как поясняет директор московского офиса компании Tax Advisor UK Эдуард Савуляк, «есть перечень стран, которые выбрала Россия для обмена данными, а есть те, которые, в свою очередь, выбрали Россию» и готовы предоставлять нам данные.

При этом Россия готова предоставлять информацию 53 странам, а нашим налоговым органам делать это согласилось 73 юрисдикции.

В числе этих 73 открытых для нас стран — большинство стран Европы, часть стран Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия), Австралия, а также часть юрисдикций, которые многие россияне использовали как офшоры, — Кипр, Самоа, Каймановы острова, Джерси, Люксембург, Лихтенштейн, Сейшелы, Барбадос, Корея. Готовы предоставлять информацию российской налоговой также две прибалтийские страны — Литва и Эстония, с Латвией об обмене данных пока что России договориться не удалось.

Россия же готова обмениваться данными с большинством европейских стран: Данией, Швецией, Финляндией, Францией, Германией, Грецией, Эстонией, Италией. Также мы готовы раскрыться перед Индией, Японией, Китаем, Пакистаном и большинством стран Южной Америки. Поставлять информацию Россия будет и в Джерси, Сан-Марино, Сейшелы, Люксембург и Лихтенштейн.

При этом европейским странам готовы предоставлять информацию большее количество юрисдикций, чем России. Например, по данным списка на конец декабря прошлого года, с Германией, Францией и Италией готовы обмениваться информацией 79 юрисдикции, с Ирландией — 80.

В январе 2018 года из черного списка офшоров ЕС были исключены сразу несколько юрисдикций, которые считались до последнего времени офшорами в ЕС. Это Гренада, Монголия, Панама, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. Пока что в официальном списке готовых сотрудничать с европейскими странами эти юрисдикции не значатся, но, по словам экспертов, это лишь вопрос времени.

Ряд стран из черного списка офшоров ЕС все еще не готовы предоставлять информацию в страны Евросоюза. Это, например, Бахрейн, Маршалловы Острова, Тринидад и Тобаго.

При этом Монако, с которым Россия, как и с Панамой, пока не договорилась, готово предоставлять информацию 53 странам (по данным списка на конец декабря прошлого года).

Панама популярнее Монако

Как указывалось в материалах международного журналистского расследования The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Панама является второй по популярности юрисдикцией для регистрации офшорных компаний (на первом месте — Британские Виргинские острова). Почти каждый пятый офшор, упомянутый в «Панамском архиве», зарегистрирован в этой центральноамериканской республике. Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России. Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.

«Панама — один из самых известных и популярных офшоров. Зарегистрировать компанию очень просто и недорого, отсутствует налог на прибыль, полученные нерезидентами, не надо предоставлять отчетность и проходить обязательный аудит», — поясняет Диана Маклозян.

При этом Монако исторически считается точкой притяжения для богатых россиян. До последнего времени наши бизнесмены здесь и отдыхали, и хранили свои яхты, и использовали Монако как офшор. Однако популярностью он пользовался гораздо меньшей, чем Панама, объясняют эксперты. В основном сюда переводили свои деньги те, кто планировал переезд из России.

«Монако в качестве офшора среди россиян был менее популярен, чем Панама, поскольку даже при условии, что в княжестве не облагаются налогами доходы физлиц и прибыль предприятий, получение всех указанных преимуществ возможно только при исполнении ряда условий. Чтобы не платить подоходный налог, нужно быть резидентом княжества и проживать на его территории, чтобы не платить налог на прибыль организаций, нужно, чтобы 3/4 этой прибыли предприятия формировались за счет работы опять же на территории княжества. Во всех остальных случаях применяются повышенные налоговые ставки свыше 30%», — поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В Европе больше нет банковской тайны

Такая интенсивность обмена радует европейских чиновников. В Европе больше нет банковской тайны, заявил 12 февраля еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в интервью телеканалу France2.

«С банковской тайной в Европе покончено.

Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем»,

— сказал чиновник, напомнив, что, помимо Швейцарии, договоренности об обмене информацией были подписаны с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

«Европа действительно в последнее время активно борется с нелегальными средствами. Европейские банки сейчас гораздо больше боятся огромных штрафов со стороны регулирующих органов, чем потерять клиентов»,

— комментирует договоренности с этими странами начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Так, в конце прошлого года стало известно о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США наложила на Deutsche Bank штраф в $42 миллиона за сделки, не отвечающие требованиям о противодействии отмыванию нелегальных средств. При этом ФРС объявило, что Deutsche Bank должен предпринять меры, направленные на борьбу с таким «небезопасными и ненадежными практиками».

В России между тем надеются на то, что информация от стран, с которыми удалось уже договориться, позволит выявить тех, кто уклоняется от уплаты налогов.Так, в ФНС рассчитывают, что информация, полученная благодаря автоматической системе обмена данных, позволит оценить размер и структуру иностранных активов российских налогоплательщиков.

Налоговая узнает правду

«В рамках налогового обмена Россия, в частности, сможет узнать данные о владельцах контролируемых иностранных компаний (КИК). Закон обязывает их уведомлять налоговые органы о наличии долей в иностранных компаниях, а также платить налог с прибыли. Обмен позволит выявлять расхождения в информации, представленной российскими налогоплательщикам, с фактическим положением дел»,

--поясняет Нина Козлова, президент международной сети «ФинЭкспертиза».

Национальное бюро экономических исследований США (NBER) в прошлом году представило отчет, в котором попыталось посчитало объем денежных средств, которые граждане России хранят на офшорных счетах. По данным аналитиков, сумма таких вложений за 27 лет наблюдений продолжала неуклонно расти, а в 2016 году достигла размеров, эквивалентных 75% национального дохода России. По итогам 2016 году ВВП России составил 61,1 трлн руб.

Как говорит замдиректора Центра развития НИУ (ВШЭ) Валерий Миронов, последние инициативы по обмену информацией между другими странами и Россией могут действительно привести к возврату части капитала в Россию. По его словам, в ближайшее время в Россию может вернуться капитал на несколько десятков миллиардов долларов.

Впрочем, пока все офшоры не откроются перед налоговыми, большинство бизнесменов все же будут переводить свои заграничные счета в другие юрисдикции.

По словам руководителя юридического департамента HEADS Consulting Дианы Маклозян, владельцы заграничный счетов будут использовать страны, не входящие в систему автоматического обмена информацией.

«Часть средств, может быть, и правда «обелится» и вернется в Россию, однако вряд ли значительная, большинство все же предпочтет перевести свои средства в другие налоговые юрисдикции», — считает Сергей Суверов.