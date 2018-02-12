Как снег на голову: школьникам готовят перенос каникул

В правительстве обсуждают возможность переноса школьных каникул в зимнее время, чтобы продвигать катание на горных лыжах. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин в интервью «Российской газете».

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Хлопонин указал на европейский опыт, где существует гибкая система каникул.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы»,

— сказал Хлопонин.

Он добавил, что нужно изучать передовой международный опыт в этой сфере. Он привел в пример Европу.

«Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий», — сказал чиновник.

Нет снега – нет каникул

По его словам, гибкий график каникул даст возможность популяризировать горнолыжный спорт, когда на отдых приезжают родители с детьми. «У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — считает зампред правительства.

Окончательного решения еще нет, «но во всем мире такая практика есть», — добавил он.

В минувшие новогодние каникулы горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай» поставили рекорд посещаемости.

Например, в Карачаево-Черкесию приехали 120 тыс. человек (на 50% больше, чем в прошлом году). Эльбрус в Кабардино-Балкарии посетило в каникулы 60 тыс. человек.

В январе в Чечне был открыт горнолыжный курорт «Ведучи», правда, с трассой всего в 1 км.

Но в 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15 км горнолыжных трасс и поставить 6 подъемников.

Правительство сейчас разрабатывает Стратегию развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года.

Не понятно, предлагает ли Хлопонин разрешить «снежные каникулы» для других регионов России, в которых имеются горнолыжные склоны? Или речь идет только о Северном Кавказе?

Власти Москвы готовы внести свой вклад в развитие горнолыжного туризма. Склоны могут появиться на территории Троицкого и Новомосковского административного округов, заявлял ранее вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Мэр Сергей Собянин поручил «проработать варианты создания большого открытого горнолыжного склона на территории ТиНАО».

Покататься на сноуборде и на горных лыжах москвичи могут в Крылатском, в районе Нагорной, на Севастопольском проспекте, на Воробьевых горах. «Всё, что можно приспособить, мы под эти цели приспосабливаем», — уточнил Бирюков.

По данным Ростуризма, в 2017 году количество поездок россиян внутри страны превысило 56 млн. Рост на 3% к 2016 году. И это на 75% выше показателя относительно благополучного «досанкционного» 2013 года.

Среди самых популярных направлений – Москва и Московская область, Краснодарский край, Крым, Татарстан, в которых, кстати, имеются горнолыжные склоны, а также Мурманская область и Чечня.

Об этом глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства в январе.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве за новогодние праздники собрал около 14,5 млн посетителей, что на 22% больше, чем годом ранее. По данным Ростуризма, в прошедшие новогодние праздники 2017-2018 рекорд поставил Сочи, где число туристов превысило 358 тыс. человек.

Сафонов добавил, что «несмотря на санкции и пропаганду» отмечается «интерес со стороны иностранных туристов». «Россия вошла в пятерку запросов в интернете.

По оценкам экспертов, турпоток увеличился на 4-8%», — сказал Сафонов.

Не лучше ли удлинить «майские праздники»?

После выхода интервью вице-премьера Хлопонина россияне начали бурно обсуждать эту идею. Резюмируя дискуссии в сети можно сказать, что перенос каникул по соображениям «есть снег или нет снега» понравилась. Но чиновнику, сказавшему «А», предлагают сказать «Б».

То есть, россияне считают, что не достаточно только сдвинуть график каникул. Необходимо поработать над системой льгот и скидок для семей, выезжающих в каникулы на отдых. В противном случае никакой популяризации горнолыжного спорта не произойдет.

Горнолыжные туры на российских горнолыжных курортах – привилегия богатых или фанатов этого вида спорта. Недельный отдых в горах обойдется не менее чем в 30 тыс. рублей на человека. Семье из 4 человек (с обучением катанию детей) сейчас предлагаются туры в Сочи за 80 тысяч рублей.

Депутаты от фракции КПРФ вот уже несколько лет подряд предлагают вообще отменить длинные новогодние праздники. Они считают, что в эти дни российская элита ездит отдыхать в Европу, в Куршавель и другие модные курорты — кататься на горных лыжах.

В прошлом году в парламент был внесен законопроект с предложением исключить новогодние каникулы из перечня нерабочих дней, сделав выходными только 31 декабря и 1 января.

Вместе с тем коммунисты предлагают утвердить в России две новые «красные даты»: 18 марта праздновать День воссоединения Крыма с Россией и 7 ноября День Октябрьской революции. Ранее коммунисты предлагали удлинить «майские праздники», с 1 по 10 мая, чтобы «простые россияне» могли посадить у себя на приусадебных участках картошку и другие овощи.

Идея с гибким графиком тем не менее может быть одобрена правительством, учитывая, что премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин сами из числа катающихся и неоднократно фотографировались на склонах Красной Поляны.