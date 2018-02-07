Политика Центробанка: с людьми надо помягче

9 февраля состоится очередное заседание совета директоров Центробанка, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России «видит пространство для смягчения ДКП».

«Девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что перейдем, будем переходить к нейтральной ДКП чуть быстрее, чем предполагали раньше»,

— заявила недавно Набиуллина, напомнив, что уровень нейтральной ставки при инфляции вблизи 4% составляет 6-7%.

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Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что ключевая ставка будет снижена на 25-50 базисных пунктов на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. При этом большинство полагает, что ставка будет урезана на 25 базисных пунктов. На данный момент ключевая ставка денежного рынка составляет 7,75%.

Учитывая состояние глобальных рынков, вполне возможно, что ЦБ не решится радикально ее снизить и остановится на 25 пунктах, говорит директор аналитического департамента компании Локо-Инвест Кирилл Тремасов. Замдиректора Центра развития НИУ (ВШЭ) Валерий Миронов также отмечает, что консерватизм ЦБ, если он решится снизить ставку только на 25 пунктов, учитывая волатильность рынков, будет вполне объясним.

Снижения ставки до 7,5% ожидают аналитики Sberbank CIB и Нордеа Банка.

Впрочем, эксперты все-таки надеются на более радикальное решение ЦБ. Учитывая, что после падения мировые рынки начали вновь расти, а санкционные риски после публикации 2 февраля доклада о том, что Минфин США не рекомендует вводить ограничения на вложения инвесторов в российские ОФЗ, ослабли, у ЦБ будет пространство для маневра. Быстрое снижение ключевой ставки сделает кредиты более дешевыми, что будет стимулировать инвестиции и потребление.

При этом, если понять консерватизм ЦБ на заседании 9 февраля эксперты готовы, то в среднесрочной перспективе они все-таки ждут от регулятора большей активности по снижению ставки.

Нынешний уровень инфляции и экономический рост на грани рецессии должны способствовать тому, чтобы регулятор отбросил консерватизм, полагают они. Для этого сейчас есть все причины и основания.

По последним данным Росстата, рост цен в январе замедлился до 2,2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция обновила очередной исторический минимум.

По предварительной оценке Росстата, экономика России после двухлетней рецессии в 2017 году выросла всего на 1,5%, тогда как правительство прогнозировало ранее 2% и выше. При этом как говорится в недавнем мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), темпы российской экономики в 2018 году будут также невысокими, составив 1,5-2%. И ускорение экономического роста невозможно без программы структурных реформ, считают экономисты.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что ЦБ стоило бы не только быстрее снижать ключевую ставку, но и в перспективе установить другой таргет «нейтральной» денежно-кредитной политики, который бы способствовал экономического росту.

«Банк России очень сильно ориентируется на инфляционные ожидания населения, подчеркивая это в своих релизах, а не на реальные показатели инфляции, и все время пытается эти инфляционные ожидания населения «заякорить». Однако, учитывая, что сейчас происходит торможение потребительского кредитования и спад промышленности, который в итоге отразится на ВВП, то стоило бы активнее снижать ключевую ставку, а не ориентироваться на стремление «заякорить» инфляцию», — считает Валерий Миронов.

Как говорится в последнем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» ВШЭ, ноябрь 2017 года ознаменовался падением индекса промышленного производства (ИПП) на 3,6 п.п. (к ноябрю 2016 года). «В декабре ИПП также не вышел в плюс, падение составило 1,5 п.п. год к году. Спад затронул все укрупненные группы и составил: в добывающей промышленности — минус 1 п.п., в обрабатывающей — минус 2 п.п., в электро- и теплоэнергетике — минус 5,5 п.п., в «водоснабжении и прочем» — минус 4,2 п.п.», — отмечается в обзоре.

При этом, по словам Миронова, Центробанку стоило бы использовать интегрированную систему диагностики роста экономики, которая позволила бы, например, понять, что конкретно сдерживает инвестиционную активность. Это позволило бы правильно настроить правильно параметры ДКП. Однако Банк России, по словам Миронова, ее не использует.

Кирилл Тремасов, в свою очередь, отмечает, что не все параметры нынешней ДКП понятны— например, как именно ЦБ рассчитывает ожидания по инфляции и на какую группу населения ориентируется, поскольку в обзорах ЦБ обычно представлено несколько мнений населения, которые по-разному оценивают инфляцию. Поэтому в денежно-кредитной политике ЦБ всегда присутствует недосказанность, поскольку непонятно, в какой момент ЦБ решит, что он «заякорил» инфляцию и достиг таргета, добавляет эксперт.

Сам таргет ЦБ, учитывая, что экономический рост в стране составляет 1,5%, также стоило бы уменьшить, резюмирует Тремасов.