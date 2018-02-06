Новый провал: биткоин ушел на дно

Биткоин продолжает падать. Вечером 6 февраля он торгуется ниже $7 тыс., при том, что во вторник он уже уходил ниже отметки в $6 тыс.

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При этом еще 2 февраля курс биткоина торговался в районе $8 тыс.

Такое стремительное падение криптовалюты невозможно было представить в декабре прошлого года, когда биткоин пробил отметку в $20 тыс., а первые в мире криптомиллиардеры братья Уинклвоссы хвастались состоянием, полученным благодаря инвестициям в криптоактивы и предсказывали рост курса биткоина до $40 тыс.

Аналитики были тогда чуть более осторожны в оценках, но в целом сходились в том, что биткоин должен удержаться у $20 тыс. Однако пока дела практически у всех криптовалют складываются не очень.

По данным биржи CoinMarketCap, только 6 криптовалют из 100 самых популярных сейчас находятся в «зеленой зоне». Рост их довольно скромный в пределах 2-12%. Сильно выросла только малоизвестная криптовалюта E-coin (+507%).

Однако суточный объем торгов у криптовалюты E-coin совсем небольшой – около $10 тыс., тогда как для популярных криптовалют, таких как биткоин, эфир или рипл, он исчисляется несколькими миллиардов долларов в сутки.

Скорее всего, создатели криптовалюты просто «туда-сюда гоняют деньги, чтобы искусственно повысить популярность криптовалюты», предполагают эксперты.

Впрочем, некоторые готовы дать биткоину шанс.

Как уверяет сооснователь криптобанка Wirex Павел Матвеев, инвесторы сейчас ждут отскока, закупаясь криптовалютой. «Уровень сильной поддержки мы видим на $5000 за биткоин. Достигнет ли основная криптовалюта прогнозируемых $40-50 тыс., большой вопрос, однако подняться до предновогоднего уровня в $18-20 тысяч у биткоина есть все шансы», — оптимистичен эксперт.

Другие же настроены более пессимистично. По словам валютного стратега TeleTrade Александра Егорова,

биткоин продолжит падение. В ближайшее время курс может упасть до $2000 — $3000, отмечает он.

Падение на рынке криптовалют происходит на фоне запрета операций с ними в ряде стран.

Особенно печальные новости приходят для инвесторов из Китая. В КНР готовятся запретить ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). При этом, как сообщают китайские СМИ, власти КНР решили заблокировать все иностранные биржи и площадки в стране, которые имеют отношение к торговле криптовалютами и их размещению. На такую меру в Поднебесной хотят пойти, поскольку запрет осенью на операции на китайских криптовалютных биржах и торговых площадках оказался неэффективным.

Ополчились в Китае и на майнинг. Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра» объясняет, что если раньше в Китае действовали специальные дотации, который позволяли занижать стоимость потребляемого электричества, то есть была госпрограмма по поддержке майнинга, то сейчас государство отказалось от дотаций, в Китае сворачивают эту программу, что делает майнинг гораздо менее выгодным.

Тревожные вести доносятся из Индии. Недавно Минфин Индии объявил об ужесточении контроля за криптовалютой, которая, по мнению местного регулятора, используется для финансирования незаконной деятельности. «Правительство не признает криптовалюты законным средством платежа или деньгами, и примет меры для прекращения использования этих криптоактивов», — заявлял министр Арун Джейтли. И хотя пока что о полном запрете торговли криптовалютой в Индии пока что речи не идет, пользователи уже столкнулись с проблемами при внесении депозитов и выведении средств с криптовалютных счетов.

Скептицизм в отношении криптовалют набирает обороты также в США и Европе. В Америке местный регулятор то судится с криптобиржами, то замораживает средства, привлеченные через ICO. «Lloyds Banking Group присоединилась к растущему числу крупных эмитентов кредитных карт, заявив, что они прекращают покупки криптовалют со своих карт, включая JPMorgan Chase и Bank of America. Некоторые ссылались на неприемлемые риски и стремление защитить своих клиентов», — отмечает Эльдияр Муратов, президент Singapore Castle Family Office.

Кроме того, американская криптобиржа Coinbase начала рассылать клиентам формы для заполнения налоговой декларации за 2017 год в части сделок с криптовалютами. Их получили, в частности, инвесторы, которые совершили операции на сумму больше $20. Инвесторам инициатива раскрывать свои доходы перед налоговой не понравилась. Однако правомерность этого требования уже подтвердли суд в Сан-Франциско.

Активно «зажимают» криптовалюту и в Европе: недавно служба финансового надзора Германии (BaFin) запретила берлинской бирже Crypto.exchange выполнять функции финансового брокера.

Также на падение биткоина повлияли подозрения Северной Кореи в краже криптовалют.

Российский ЦБ также весьма скептичен по отношению к криптовалюте. В конце января был опубликован законопроект «О цифровых финансовых активах». Оказалось, что Минфин и Банк России до сих пор не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другое имущество. ЦБ выступает против этого.

При этом возможности торговать фьючерсками на биткоин на московской бирже в законопроекте также не предусмотрено. Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, если посмотреть на кривую торгов криптовалютой, то можно было вверху написать «Криптовалюта – это все», а внизу «Я – нищий».

Не жалует криптовалюту и мировая властная и финансовая элита. На Всемирном экономическом форуме в Давосе биткоин называли «очень паршивой валютой», а американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления».

По мнению же американского экономиста Нуриэля Рубини, биткоин «самым большим пузырем в истории человечества» и «матерью всех пузырей». При этом Рубини подчеркнул, что в мире существуют более 1,3 тыс. криптовалют и большинство из них «даже хуже», чем биткоин.