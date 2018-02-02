«Мать всех пузырей»: биткоин уведут в офшоры

Криптоофшоры

Минфин РФ предложил создать в России офшоры для торговли криптовалютой, об этом заявил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев. Речь идет об организации специальных территорий для проведения организованных торгов.

«Конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить», — заверил Моисеев.

«Собственно говоря, в том законопроекте, который мы разместили (25 января Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах»), предусмотрена продажа [криптовалюты] на организованных торгах», — добавил он.

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По словам Моисеева, это возможно организовать «в рамках специальных территорий, вроде Свободного порта Владивосток». «Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про острова Русский (ДФО) и Октябрьский (Калининград), где будет еще более особый режим», — добавил он.

В Москве, отмечает Моисеев, уже действуют несколько тысяч обменников, которые предоставляют услуги обмена криптовалют за рубежом. «И никакой проблемы в том нет. Наоборот, наша задача, чтобы несколько «обелить» этот рынок, заключается в том, чтобы сделать возможным обмен на территории России», — сказал чиновник.

На уточняющий вопрос «Газеты.Ru», зачем Минфину, всегда негативно оценивающего создание офшоров, понадобилось в этот раз создавать в ТОРах нечто вроде офшора для купли-продажи криптовалют, представитель ведомства отметил: если уж нельзя запретить этот процесс, если операции с криптовалютами все равно проводятся, то лучше организовать этот процесс в офшоре и контролировать его.

В Центробанке дополнительный комментарий по поводу предложения заммглавы Минфина получить не удалось. Впрочем, свою позицию по возможности торговли критовалютой регулятор уже ни раз заявлял. 1 февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова подтвердила, что

ЦБ выступает против обменных операций с криптовалютами в пределах страны, предлагая запретить их на российских площадках и оставив возможность только для майнинга, а разрешить оборот исключительно токенов (криптовалюта, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO).

Нет смысла разрешать куплю-продажу криптовалют в офшорах, категоричен советник президента Герман Клименко.

«Если разрешить это, например, на острове Русский, то означать это будет лишь одно: операции с криптой можно будет проводить на всей территории страны».

Также советник президента находит странным, что идею с офшорами продвигает только Минфин. При этом ключевые регуляторы, Центральный банк и Федеральная налоговая служба, предпочитают отмалчиваться. «Жаль, что чиновники, в отличие от бизнес-сообщества, так и не согласовали единую позицию по криптовалюте, мнения разделились и что теперь с этим делать, не очень понятно», — говорит Клименко.

Исходя из последних сообщений ЦБ РФ о подготовке «песочниц» и снятии определенных налоговых границ для блокчейн-компаний, данное заявление вполне укладывается в их риторику, полагает сооснователь криптобанка Wirex Павел Матвеев. ЦБ уже получил три заявки от компаний, на основе которых они планируют тестировать специфику финансов на основе технологии блокчейна.

В целом, это может оказаться полезной инициативой, которая в дальнейшем скорректирует понимание чиновников и законодателей в сфере криптовалютных транзакций и практического применения цифровых валют, рассчитывает Матвеев.

Все по закону

Инициатива Минфина по созданию офшоров для криптовалют в целом не противоречит разработанной ранее ведомством нормативной базе для регулирования цифровых финансовых активов. В тексте соответствующего законопроекта отмечается, что «владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида и/или обмену цифровых финансовых активов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов».

«При этом указанные сделки, заключаемые с привлечением оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося организатором торговли в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах», должны осуществляться в соответствии с Правилами организованных торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в Центральном банке Российской Федерации», — говорится в тексте документа на официальном сайте Минфина.

Желание ограничить обмен валют лишь одним регионом выглядит в наше время сомнительно: как показывает практика других стран, полностью прекратить оборот монет путем полного запрета не получается,

отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Разумеется, ЦБ не хочет конкуренции в лице независимых валют, однако о реальном и массовом использовании криптовалют по назначению речи пока нет: монеты используются как инвестиционные активы, а криптобиржи предоставляют правительствам информацию по счетам своих клиентов, так что регуляторы могут мониторить практически любую сомнительную активность, добавляет эксперт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин, встречаясь с главными редакторами российских СМИ, говорил, что ему больше нравится консервативная позиция Банка России. По словам президента, регулирование криптовалют «на сегодняшний день это прерогатива Центрального банка в значительной степени».

Кроме того, Владимир Путин заявил, что «ведет себя Центральный банк консервативно». И президент такую позицию разделяет. «На мой взгляд, эта консервативность пока имеет под собой основания», — говорил он.

Становится очевидным, что полноценным платежным средством криптовалюты, если и станут, то не в обозримом будущем. Следовательно, криптовалютам остается удел финансовых активов, и к ним будут применяться такие же меры регулирования и обращения, как к другим рыночным инструментам,

рассуждает финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев. Поэтому контроль за обращением нового финансового инструмента будет проводиться теми же институтами, которые осуществляют надзор за финансовым рынком, то есть Центральным банком России и министерством финансов, в части их касающихся.

«А вопрос – где именно будет организованна площадка обращения криптовалют, носит, скорее всего, технический характер. Остров Русский? Ну, пусть будет остров Русский. С таким же успехом можно предложить и космодром Плесецкий и Южный берег Крыма.

Принципиальной разницы никакой», — добавляет эксперт.

Криптомонеты на ветер

В тоже время криптовалюты стремительно обесцениваются. Самая популярная из них — биткоин - уже пробил очередное «дно» и в пятницу торгуется ниже отметки в $8 тыс., тогда как еще менее месяца назад он стоил $20 тыс. По данным биржи Coinmarketcap,

курс биткоина снизился более чем на 16% за последние 24 часа. Другие криптовалюты падают еще больше: за последние сутки в среднем они подешевели на 20-30% и продолжают падать. В частности, виртуальная валюта риппл упала на 32%, каргадо – на 37%, эфир — на 21%, литкоин – на 23%.

Пессимизм в отношении криптовалют нарастает во всем мире. За небольшой промежуток времени они успели получить так называемый глобальный статус и охватили интересы игроков на финансовом рынке по всеми миру – о криптовалютах говорят как в США, так и в Китае, Вьетнаме, Индии, России, Латинской Америке. Небольшие развивающиеся страны в Африке или СНГ и даже в Восточной Европе буквально поглощены гонкой за возможностью вырастить криптовалютные монеты в «домашних» условиях.

Ключевую роль в понижении курса биткоина и, как следствие, снижении капитализации всего рынка криптовалют, сыграло желание властей Южной Кореи, Китая и Индии ограничивать рынок криптовалют или вовсе объявить его вне закона, полагает член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

Ранее стало известно о том, что Гонконг, Китай, Сингапур уже ввели ограничения на криптовалюту. Негативные новости поступают и из США: местный регулятор то судится с криптобиржами, то замораживает средства, привлеченные через ICO. А 26 января одна из крупнейших японских электронных бирж Coincheck подверглась кибератаке, в результате которой были выведены средства в криптовалюте NEM на 58 млрд иен (около $534 млн), пострадали свыше 250 тыс. клиентов биржи. После этого японский регулятор заявил об усилении контроля за криптобиржами.

Однако, полагает Куликов, ключевую роль все же сыграло то, что

правовой статус криптовалют в странах где они более всего популярны, до конца не установлен и регулярно подвергается пересмотру и ограничениям, опять же по причине выявления мошеннических схем – ведь, по сути, на криптовалютах теряет деньги население.

The Wall Street Journal опросил ряд крупных фондов, ориентированных на инвестиции в криптовалюту, и большинство из них говорят о перегретом рынке и хотят сделать перерыв в подобных инвестициях.

На недавнем Всемирном форуме в Давосе большинство влиятельных финансистов весьма прохладно отзывались о криптовалютах и перспективах их признания. Глава Radian Partners Дженнифер Жу Скотт и вовсе назвал биткоин «очень паршивой валютой».

Американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в интервью Bloomberg назвал

биткоин «самым большим пузырем в истории человечества» и «матерью всех пузырей». При этом Рубини подчеркнул, что в мире существуют более 1,3 тыс. криптовалют и большинство из них «даже хуже», чем биткоин.

В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что относится к криптовалютам скептически. «Действительно ли это универсальное платежное средство, которое способно составить конкуренцию обычным стандартным валютам, или это пузырь, который в какой-то момент лопнет и от него ничего не останется?» — рассуждает премьер. Ранее Медведев и вовсе высказывал мнение, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть.