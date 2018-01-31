Рубль на грани провала: куда США ударят санкциями

Российский Минфин не видит большой угрозы в случае введения возможных ограничений на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом «Газете.Ru» накануне ожидаемого решения Минфина США на этот счет заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Мы опираемся на внутренних инвесторов и коммерческие банки РФ, поэтому исходим из большого потенциала наших инвесторов. То, что происходит за океаном, это внутренняя американская проблематика, мы переживем»,

— заявил Сергей Сторчак.

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При этом на вопрос, какова может быть доля вложений именно американских инвесторов в ОФЗ, замминистра финансов отметил, что это «очень трудно реально вычислить» и «практически невозможно». «Поэтому резидентство не имеет смысла, это здравый, многолетний смысл, — отметил он. — Можно только какие-то предположения делать, чьи это денежные средства на самом деле».

Рынок взял паузу

В начале этой недели Минфин США опубликовал так называемый «Кремлевский доклад». В нем содержались сведения о введении ограничений против 210 российских чиновников, политиков и бизнесменов. Это новость почти не отразилась ни на рубле, ни на российском фондовом рынке.

Однако короткая передышка может скоро закончится: до 2 февраля ожидается, что в США должны принять решения по санкциям против России, и одним из самых больших рисков для России эксперты называют ограничение на вложения нерезидентов в российские бумаги. Самый жесткий из обсуждаемых вариантов – полный запрет покупки иностранцами российских бумаг.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова называет «Кремлевский доклад» лишь разминкой, поскольку конкретики по поводу возможных санкций против России этот документ не предусматривает. Эксперты ранее не раз отмечали взаимосвязь вложений нерезидентов в ОФЗ и обеспечение стабильности рубля.

Номинальный объем облигаций федерального займа, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря 2017 года, по данным ЦБ, составил 2,183 трлн рублей – это 32,1% от общего объема ОФЗ (около 7 трлн рублей).

По словам Натальи Орловой,

если представить, что нерезиденты одномоментно выведут эти вложения, то это может привести к росту курса доллара на 5 рублей.

По данным ЦБ, официальный курс доллара, установленный на 1 февраля, составляет 56,18 рубля за американскую валюту.

О возможности активного выхода международных инвесторов из российских ОФЗ говорит тот факт, что сокращать свои вложения из российских госбумаг они начали еще в ноябре, когда ограничения на покупку госдолга для иностранцев активно обсуждались. За последний осенний месяц такие вложения сократились на 1 млрд рублей. В результате доля иностранцев упала за ноябрь с 32,7% до 32,1% на 1 декабря.

О своей обеспокоенности этим вопросом тогда же заявлял Центробанк. В опубликованных в ноябре прошлого года «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» ЦБ отметил, что изучает стрессовые сценарии в связи с заявлениями международных партнеров о возможности дальнейшего ужесточения санкций.

Инвесторы пойдут в офшоры

При этом эксперты считают наиболее вероятным другой сценарий — ограничения Минфином США на вложения международных инвесторов в новые выпуски ОФЗ, без полного запрета таких покупок. В таком случае курс доллара может вырасти на 1-2 рубля. «Старые», имеющиеся на руках бумаги никто распродавать не будет. 2 года назад инвесторы покупали 10-летние и 15-летние бумаги под доходность более 10% годовых.

«Застолбив» такой доход, отказываться от него инвесторы не будут», — уверен шеф-аналитик Tele Trade Петр Пушкарев.

Эксперт отмечает, что и это ограничение легко можно будет обойти, покупая новые выпуски через азиатские фонды или компании, зарегистрированные в офшорах.

Их, в отличие от вложений американских и европейский инвесторов, Минфин США не может проверить и запретить.

Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков говорит, что сейчас одни из активных покупателей российского ОФЗ – китайские и арабские фонды. По его мнению, они не будут отказываться от таких вложений в случае принятия санкций. При этом он также соглашается, что международные инвесторы смогут вкладывать в ОФЗ через офшоры.

По оценке инвестиционного аналитика Global Fх Владимира Рожанковского, даже сейчас, как минимум, половина покупателей – это резиденты квази-офшорных зон: Кипра, Мальты и Гернси.

Оценку возможных последствий ограничения покупок новых выпусков ОФЗ иностранных инвесторов осложняет тот факт, что никакой конкретики по тому, на кого могут распространиться ограничения на покупку российских бумаг, нет. Это могут быть только американские инвесторы, или также и европейские.

Если ограничения коснутся только американских инвесторов, то, по мнению экспертов, это будет означать по сути «профанацию» санкций.

Вкладывать в ОФЗ напрямую невыгодно из-за высокой налоговой ставки в США и сложностей с оперативной покупкой, поэтому большинство американцев делают такие вложения через европейских брокеров: Лондон или Цюрих.

«Если всего на нерезидентов приходится 32,1% ОФЗ в денежном выражении, то можно предположить, что инвесторы из США, как из крупнейшей экономики мира, владеют как минимум 10-15% всего объема ОФЗ в денежном выражении.

«Частью они владеют напрямую, играя в кэрри-трейд, частью могут владеть через другие, в том числе европейские компании. Финансовые инструменты сейчас могут быть настолько сложно скомбинированы, что узнать конечного бенефициара, а тем более его национальность практически невозможно. Остальные 17-20% приходятся, скорее всего, на российские компании, которые покупают ОФЗ через офшоры, и таким образом выглядят для статистики как иностранцы», — считает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Примечательно, что после публикации «Кремлевского доклада», не дождавшись определенности в вопросе вложений в российские ОФЗ, инвесторы ринулись на рынок покупать российские облигации. Так, на аукционе во вторник спрос на российские облигации превысил предложение более чем в 4 раза.

Объем спроса на облигации выпуска 26222 составил 68,317 млрд рублей при объеме предложения всего 15 млрд рублей. При этом доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, что является историческим минимумом. Но инвесторов это не смутило.

«Нерезиденты серьезно сокращали покупки в ОФЗ в ожидании санкций со стороны США, но после объявления невнятного и чересчур формального «Кремлевского доклада» вновь стали покупать российский госдолг»,

— констатирует начальник аналитического управления УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

В крайней случае спасут банки

Анатолий Аксаков не ожидается драматического развития ситуации ни в одном из обсуждаемых сейчас сценариев на ограничение вложений в ОФЗ. При этом он соглашается в том, что наращивать вложения в ОФЗ также смогут российские банки. Они и сейчас их активно покупают: ОФЗ можно также использовать для рефинансирования по операциям РЕПО, говорит Аксаков.

Как отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, каких-то негативных последствий она не ожидает из-за запрета на вложения иностранных инвесторов в российские ОФЗ, поскольку есть «спрос на ОФЗ со стороны российского банковского сектора, заинтересованного в высоколиквидных активах».

«Если нерезиденты вдруг начнут сбрасывать ОФЗ, то их доходность будет расти, и российским банкам будет выгодно их покупать», — комментирует аналитик Алексей Антонов. Он предполагает, что госбанкам власти просто скажут скупить ОФЗ, а в случае нехватки средств, те могут обратиться к Центральному банку. Коммерческим банкам в свою очередь могут «настойчиво» порекомендовать делать такие вложения.

«И они, конечно, согласятся», — резюмирует Антонов.