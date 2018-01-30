«Кремлевский доклад»: новые санкции на подходе

Спустя несколько часов, когда все успокоились и посчитали, что «кремлевский доклад», в который попали 210 российских чиновников, политиков и бизнесменов, это пока не так страшно, журналисты выдали пару цитат главы американского Минфина Стивена Мнучина, который пообещал новые санкции.

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Мнучин общался 30 января с сенаторами и сказал, что в секретной части доклада идет речь и про санкции и что доклад не должен интерпретироваться так, что «мы не вводим санкции». Итогом «кремлевского списка» как раз и станут новые ограничительные меры.

Между тем в самом докладе подчеркивалось, что «этот отчет не является списком санкций».

«Включение физических или юридических лиц в какую-либо часть доклада не предусматривает санкций в отношении этих физических или юридических лиц. Он также не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами со стороны США или иностранных лиц», — говорилось в материалах Минфина США.

Кроме того, включение в доклад не означает, что «какое-либо учреждение установило, что какое-либо из этих лиц или организаций отвечает критериям для включения в любую программу санкций». При вынесении решений о дополнительных санкциях «Министерство финансов будет опираться на все имеющиеся источники информации, включая секретную версию отчета».

При этом «секретная часть» содержит (или может содержать) дополнительные списки лиц, в том числе предпринимателей, которые не попали в публичный доклад. В число 96 фигурантов были включены люди с состоянием свыше $1 млрд. Также в закрытом списке могут быть должностные лица, не занимающие руководящих постов.

Российский рынок отреагировал на доклад очень спокойно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов просел всего 0,17%, курс доллара практически не изменился. На 20:20 мск за единицу американской валюты давали 56,34 руб., что на 0,02% выше уровня предыдущего закрытия.

Аналитики отмечают, что причина такой реакции — это отсутствие конкретных санкций в отношении каких-то лиц, компаний или секторов.

«Мы видим достаточно формальный подход при составлении списков, включили почти всех. Как показывает сегодняшний день, публикация этого списка и понимание, что никаких автоматических мер на участников не распространяется, рынок реализовал отложенный интерес к российским бумагам», — отмечает Виктор Шастин, биржевой советник «Велес Брокер».

Платежи идут, активы не замораживаются, переговоры не приостанавливаются, на торговлю валютой ценными бумагами тоже нет запретов, подчеркивает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Возможно, ряд европейских партнеров для собственной подстраховки будет просить у Комиссии по контролю за иностранными инвестициями Минфина США одобрить те или иные сделки, что может занять до полугода, не исключает аналитик.

Впрочем, не все риски можно считать исчерпанными. Сергей Королев, начальник отдела по работе с клиентами ИК «Цэрих Кэпитал Менеджмент», напоминает, что до 2 февраля этого года со стороны США могут быть введены ограничения на покупку российских долговых бумаг.

«При таком развитии событий не только разворота — падения не избежать. В данный момент инвесторам рекомендуется воздержаться от крупных вложений и дожидаться риторики США», — отмечает он.

Российский долг пользуется большим спросом у иностранцев, поскольку процентная ставка по отечественным бумагам выше, чем по облигациям западных стран.

Номинальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам на 1 декабря 2017 прошлого года, по данным ЦБ, составил 2,183 трлн рублей — это 32,1% от общего ОФЗ. Массовый выход иностранцев из ОФЗ в доллары может спровоцировать ослабление рубля.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в середине января говорил, что наблюдается сильный приток средств иностранных инвесторов, и из-за этого укрепляется рубль.

«Сейчас мы видим некоторое укрепление курса, связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускает Россия», — сказал Силуанов.

Спекулятивный капитал активно шел на российский рынок и в другие сегменты. Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал», отмечает, что западные фонды, специализирующиеся на инвестициях в российские активы, по-прежнему активно привлекают средства. С начала года пришло уже почти $500 млн.

Тем не менее начавшееся расширение секторальных санкций со стороны США может отпугнуть слишком нервных инвесторов и спровоцировать резкий отток средств и снижение рынка, полагает он. И серьезный рост российского рынка в январе на фоне притока спекулятивного капитала может сойти на нет достаточно быстро.