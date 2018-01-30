Двойная атака: за «кремлевским докладом» пришли санкции

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что логика действий Вашингтона предсказуема, и публикуя «Кремлевский доклад», США хотят «и рыбку съесть, и в кресло присесть». Об этом сообщает «Интерфакс».

«В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип «двухходовочки», сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение <...> То есть хотят и рыбку съесть и в кресло присесть», — сказал Рогозин.