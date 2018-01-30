Двойная атака: за «кремлевским докладом» пришли санкции

Со смешанными чувствами, оттого, что все мы стали частью «какого-то списка», мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами!
Среди тех, кто не попал в список - российский президент Владимир Путин. Но он поспешил успокоить, что за каждым из членов «кремлевского доклада» стоят обычные россияне. «За каждым из людей и за каждой из структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список», - подчеркнул Путин.
Что ж, сегодня выдался насыщенный день. Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», куда вошло почти все руководство России и крупные российские бизнесмены. Власти США пообещали на основе этого доклада ввести санкции в «ближайшем будущем». Работа над ними Вашингтоном уже ведется.
Растянуть удовольствие. Министр финансов США Стивен Мнучин говоря о сроках ввода новых санкций против России отметил, что он «хочет быть осторожен». «Заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы», — сказал Мнучин.
Внутренний валютный рынок вздохнул с облегчением. Вместе с «кремлевским досье» американский Минфин к текущему моменту никак не упомянул о возможном расширении санкций на российский госдолг. Тем не менее подобное успокоение в ближайшее время может сойти на нет. «От угрозы такого грозного оружия, как запрет на покупку/владения ОФЗ, Вашингтон, едва ли, откажется, вдобавок к этому на нефтяном рынке коррекция может продлиться. По этим причинам в первой половине февраля доллар может подорожать до 56,50-57,00 руб. прежде, чем поставить последний аккорд в своем укреплении перед президентскими выборами в дальнейшем», считает Станислав Вернер, глава аналитического департамента Dominion-World.
Загадочная русская душа. «Все-таки правящий американский класс не очень представляет себе Россию», - заявила в Istagram кандидат в президенты Ксения Собчак, изучив «кремлевский список». По ее словам «это перечень, справочник - в который включены огульно практически все видные госслужащие, с другой стороны - некоторые изъятия в нем намеренны и очевидны».
Сотни страниц! Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о сотнях страни секретного доклада, на основе которого США будут расширять санкции против России. По словам министра, его ведомство с нетерпением ждет, что Конгресс рассекретит этот раздел. «Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе», — обнадежил он.
России есть, чем ответить на «кремлевский доклад» минфина США, пообещала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Естественно, ответные меры с нашей стороны будут. Принцип взаимности был и остается краеугольным камнем политики в таких ситуациях», — цитирует ее РИА «Новости».
Пока конкретики о новых ограничениях для попавших в эти списки нет, поэтому реакция инвесторов была достаточно спокойной. «Тем не менее, рубль и без этого чувствует себя неуверенно: налоговый период закончился, и значит валюта перестанет получать поддержку со стороны отечественных экспортеров, что в совокупности с серьезным падением сырьевых котировок продолжает держать рубль под напряжением. Будем ждать дальнейших действий со стороны Вашингтона, ну а пока спекулянты вряд ли будут связываться с рублем из-за высокой неопределенности и открывать новые позиции как на покупку, так и на продажу», - комментирует Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.
Торги в фондовой секции Московской биржи закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,15% до 2280,8 пункта. Индекс РТС вырос на 0,21% до 1278,8 пункта. На 19:10 мск доллар вырос на 0,04% до 56,36 рублей, евро подрос примерно на четверть процентных пункта до 70 рублей.
«По сути, все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит – ограничивают свободную конкуренцию на рынке. Уверен, что это не на пользу ни американским компаниям, ни в целом мировой экономике, потому что наши державы являются крупнейшими в области энергетики. Совместными усилиями мы могли бы сделать гораздо больше для отрасли», - прокомментировал министр энергетики РФ Александр Новак, который тоже фигурирует в списке.
Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал санкции на основе «Кремлевского доклада». «Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада», - цитирует Мнучина корреспондент CNBC в своем Twitter.
При этом политолог настроен довольно пессимистично. «Я пока не вижу никаких способов этот разогнавшийся паровоз остановить: обиды продолжаются копиться, диалога нет, колоссальный уровень недоверия. И я не вижу, что может сдержать или остановить американцев в своем стремлении сделать жизнь России в международных связях максимально затрудненной», - считает Злобин.
«Я думаю, что будет продолжаться такое нагнетание. Знаю настроения в американской элите: она сильно обижена на Россию, и эта обида росла давно», - говорит глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.
Неприкасаемые. «Люди, которые попали в список, сейчас находятся в подвешенном состоянии, потому что в любой момент против них американцы могут применить меры финансового контроля», - комментирует Злобин. - А главное, что это красный флажок для любых партнеров этих людей в разных странах мира. Политики, бизнесмены и предприниматели, которые будут иметь дело с ними, теперь будут думать, что вдруг американцы обратят внимание и нужно держаться подальше от контракта, компании и так далее. Эта неопределенность настораживает и пугает людей больше всего».
Ошибка резидента. «Появление списка было предсказуемым. Конгресс, который вцепился в этот вопрос, пытается действовать на опережение с Белым домом. По сути, он является центром выработки американской политики в отношении России. Это в принципе новая ситуация за всю историю российско-американских отношений», - считает глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.По его словам, невозможность какого-то снижения напряженности связана с тем, что у России нет хороших отношений с Конгрессом, и страна смотрела на него как некий придаток к Белому дому. «Сегодня понятно, что это было большой ошибкой», - говорит он.
«Кремлевский доклад» — это продукт общей линии США по противостоянию руководству России, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк. «Кремлевский доклад» — это продукт общей линии США, общей политической системы, включая администрацию», - цитирует сенатора РИА «Новости».
No big drama. Глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный считает, что «Кремлевский список» является элементом воздействия на бизнесменов и политиков. «На сегодняшний день это выглядит слабее, чем можно было бы предположить. России не надо ничего бояться, нужно бояться тем, кто попал в этот список. Включили премьер-министра, министр иностранных дел России. Но у нас выборы 18 марта, и мы не знаем, кто у нас останется премьером, кто каким-то министром. И здесь не нужно драматизировать в вопросе включения в список Медведева или Лаврова», - считает он.
По словам Юргенса, список несет в себе три послания. «Во-первых, список должен возыметь сдерживающий эффект. Во-вторых, это предупреждение: за поведением включенных в него будут следить. В-третьих, меры в дальнейшем могут применяться к непокорным и непонятливым», - считает он.
Эффект лассо. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что «кремлевский доклад» призван создать эффект усиления давления на весь крупный бизнес, руководителей госкомпаний и чиновников. Он напомнил, что «в рамках политики санкций списки конкретных личностей начали формироваться еще четыре года назад, при президенте США Бараке Обаме». «С этого момента у российского бизнеса возникло ощущение накинутого лассо, которое постепенно затягивается. Цель такой политики - обеспечить необходимый уровень понимания вещей у представителей российского бизнеса. И понять им предстояло, к примеру, что санкции могут затронуть тех, кто осмелится проводить операции в Крыму или сотрудничать с ВПК», - цитирует его «Интерфакс».
Составители «кремлевского доклада» использовали, по всей видимости, устаревшую информацию. Этим можно было бы объяснить появление в списке Олега Бударгина в качестве главы госкомпании «Россети». Еще в сентябре 2017 года Бударгин покинул этот пост и компанию возглавил Павел Ливинский, который в список «кремлевского доклада» не попал. В августе же президент России Владимир Путин подписал указ, который включил «Россети» в перечень стратегических предприятий.
«Судный день» для российского эстеблишмента – повод для радости президента Украины Петра Порошенко. Он поблагодарил Вашингтон «за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии». Он также отметил, что рассчитывает на то, что американские шаги будут поддержаны европейскими партнерами «для укрепления общего трансатлантического фронта». «Сила санкций становится все более прочной и влиятельной», - говорит Порошенко, отмечая «накопительный эффект ограничительных мер».
На часах — 17:00 по мск. Время напомнить, кто попал, можно сказать, в заветный для российских политических деятелей перечень. Полный список политиков и бизнесменов — по ссылке.
А МИД Франции сказал, что не рассматривает «Кремлевский список» как решение о новых санкциях.
Между тем Германия переходит в решительное дипломатическое наступление. Так, глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что новое правительство ФРГ должно сделать упор на дипломатических усилиях по улучшению отношений между РФ и США и решению конфликта на Украине. «Теперь нам необходимо решительное дипломатическое наступление для улучшения российско-американских отношений и разрешения украинского конфликта. На это новое федеральное правительство должно сделать упор во внешней политике, как того требуют премьер-министры восточно-германских федеральных земель», - приводит его слова РИА «Новости».
Правительство ФРГ отказалось комментировать публикацию «кремлевского доклада» Минфина США. «Федеральное правительство не комментирует эти внутриамериканские дела», - заявил во вторник ТАСС представитель кабмина.
Премьер Бельгии Шарль Мишель на сегодняшней встрече с Медведевым заявил, что «ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций» в отношении России. «Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций», - сказал он. «РФ и ЕС, мы заплатим высокую цену, если не будем гарантами стабильности», - подчеркнул он.
Нелюбовь. Если говорить о моральном измерении, то публикация подобных списков отравляет наши отношения, уверен Медведев. «Очевидно, что в нашей стране будет больше людей, которые будут «любить» Америку, а в США будут укрепляться антироссийские настроения. И то, и другое в конечном счете уводит нас от конструктивного диалога - и антиамериканские настроения в нашей стране, и антироссийские настроения в США. Такие списки эти тенденции закрепляют», - добавил он.
Медведев также пообещал, что власти РФ адекватно ответят на возможные дальнейшие санкционные действия США против России. «Если говорить об иных последствиях, то, безусловно, все власти в нашей стране - я имею в виду исполнительную власть, законодательную и, конечно, президент - будут отслеживать другие формы реализации этого закона. Если они состоятся, то на эти действия последует реакция. Какая? Она будет адекватна тому, что будет происходить», - подчеркнул премьер.
«Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка - «зеро». Оно стремится к нулю, потому что если бы мы представили обратную ситуацию, если бы мы подготовили список, в который бы включили администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, верховный суд, офис генерального прокурора, то что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране, то есть ничего не произойдет», - добавил Медведев. Его номер в списке 44.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев тоже прокомментировал «Кремлевский доклад». «Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться. Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают, по сути, всю российскую экономику», - сказал он после переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.
На своей страничке в Facebook министр природных ресурсов Сергей Донской написал :«Этот список никого не удивил, ничего нового, на работу это никак не повлияет».
Философский подход. «Это просто список всех людей, которые принимают политические, экономические или бизнес-решения в нашей стране. Надо относиться философски к этому списку», - сказал в свою очередь министр финансов Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24».
«Кремлевский список» Минфина США похож на книжку «Кто есть кто в российской политике», заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. «Я как член правительства просто обязан быть в этом списке. Все правительство в нем, есть все руководство администрации, так что ничего в этом удивительного нет. Это просто список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике, вторая часть - в бизнесе», - сказал он. «Будем проводить мониторинг ситуации и при необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет», - добавил вице-премьер.
Но собака лает, а караван идет. Комментируя появившийся «Кремлевский доклад» президент РФ Владимир Путин заявил, что нам нужно больше думать о себе: заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, здравоохранением, образованием, обороноспособностью. «И тогда в конце концов придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то санкции», — подчеркнул президент. По словам Путина, надо руководствоваться известным правилом: «Собака лает, караван идет».
«Это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносят вред, безусловно, международным отношениям в целом», - сказал Путин.
Все одним миром мазаны. За каждым из членов «Кремлевского списка» стоят обычные россияне, то есть все население страны внесли в список, подчеркнул президент Владимир Путин. «За каждым из людей и за каждой из структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю», - сказал президент.
На встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба Владимир Путин заявил, что РФ будет следить за развитием ситуации вокруг «Кремлевского доклада» США. Бесконечной сдачи позиций от России ждать не стоит, подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин обиделся на то, что его не включили в так называемый «кремлевский доклад» США. «Обидно», - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что не включен в американский список.
«Тот факт, что список попавших «под радар» очень внушителен, делает его на практике малоприменимым, а заявления о том, что за публикацией списка не последует срочных ограничительных мер, можно рассматривать даже как небольшой позитив», - считает Олег Сафонов.
В отсутствии настоящих новых санкций в отношении России, отечественный рынок перешел к росту. На 15:00 индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и составил 2290 пунктов. Рубль укрепился к доллару на 0,4% (55,9 руб. за доллар), к евро на 0,2% (69,5 руб. за евро).
Еще отыграемся. «Пока что мы видим, что реализуется наиболее мягкий санкционный сценарий из возможных, и потенциальные личные санкции, а точнее пока просто список, не добавят продолжительного негативного влияния ни на нашу валюту, ни на рынок акций», — отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов. «Собственно, можно констатировать, что первоначальная реакция инвесторов оказалась весьма сдержанной. Если про санкции в отношении госдолга в ближайшее время ничего сказано не будет, то к концу недели этот фактор можно считать отыгранным, - считает он.
Тем временем на российском рынке затишье перед бурей. «Инвесторы опасались публикации информации о санкциях в отношении российского госдолга, в частности, запрета на покупку ОФЗ», - говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов .Так как пока информации по этому поводу нет, то игроки восприняли это как позитив для рубля и акций. «Санкционная риторика со стороны США только нарастает, и нельзя исключать, что основной удар американцы могут нанести ближе к выборам президента России. И это, в свою очередь окажет негативное влияние на рынок и на курс национальной валюты», - полагает он.
Посол США в России назвал «кремлевский доклад» списком влиятельных лиц. «Доклад описывает то, что требует законодательство. Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более. Это всего лишь доклад, который требуется законом, который готовится министерством финансов и Государственным департаментом и предоставляется в Конгресс, а Конгресс США, уже обладая этим докладом, принимает решение, что делать с ним, стоит ли его делать публичным», — заявил посол США в России Джон Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
29 января на фоне ожиданий «Кремлевского доклада» Moody's повысило прогноз по рейтингам Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка и ряда других российских финансово-кредитных организаций со «стабильного» до «позитивного». Ранее, 26 января агентство повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного». И это несмотря на то, что конгрессмены могут запретить американские инвестиции в российский госдолг. Эксперты ранее не раз говорили о том, что включение пункта о запрете иностранным инвесторам приобретать бумаги госдолга России может привести к обвалу российской валюты. Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) в минувшем году превысила треть всего рынка
У нас получится. Старший вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Кристин Линдоу в интервью Reuters заявила, что российская экономика стала достаточно устойчивой, чтобы выдержать новые западные санкции, а суверенный рейтинг страны может быть повышен к концу 2018 года. «Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями», - сказала Линдоу в понедельник.
Отношения на грани разрыва. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о возможной реакции России на публикацию «кремлевского доклада»: «Россия вне сомнения должна жёстко отреагировать на публикацию «кремлевского доклада» в США, однако необязательно симметрично. К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень. Сам список «кремлевского доклада», куда вошло практически все руководство России, не только подрывает возможность дальнейшего диалога, но и ставит российско-американские отношения на грань разрыва».
Аминь! Главы трех комитетов Госдумы отказались от участия в «молитвенном завтраке» в США, куда их пригласили конгрессмены, посчитав неправильным визит после обнародования «Кремлевского доклада». «Они не поедут», — сказали «Интерфаксу» в Госдуме.
Когда не попал на вписку. «Понимаю, что виноват! На этот раз в том, что не попал в число «врагов США». Лихорадочно ищу оправдания. Вот: всё-таки у нас тоже вполне приличная компания!», - прокомментировал на своей странице в Facebook глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
А мы не можем не вспомнить про танкеры с ямальским СПГ, которые направляются к замерзающему от аномальных морозов Восточному побережью США. В порту Бостона сейчас разгружается французский танкер Gaselys. Следом из французского Дюнкерка в Соединенные Штаты вскоре отправится еще один танкер с российским СПГ с символичным для русского слуха названием Provalys.
Под удар американского Минфина попал даже глава МЧС Владимир Пучков. В пресс-службе министерства заверили ТАСС, что этот факт никак не может отразиться на спасательных операциях МЧС за рубежом и на взаимодействии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Катастрофы не знают границ, они происходят вне зависимости от списков и не согласно спискам. МЧС России как работало, так и будет работать, оказывая помощь всем странам, которые в ней нуждаются. Разумеется, в случае необходимости мы готовы помогать и США», - заявил представитель ведомства.
В чем сила, брат?
В пресс-службе Базэла отказались комментировать включение Олега Дерипаски в «Кремлевский список».
Радиационный фон в норме. «Было бы странно, если бы в общем списке руководителей ведущих российских компаний отсутствовал генеральный директор Росатома», - сказали «Газете.Ru» в департаменте коммуникаций госкорпорации, глава которой – Алексей Лихачев - также вошел в число «отмеченных» Минфином США. «Влияют на деятельность корпорации не списки, а взаимоотношения с конкретными партнерами, экономическая ситуация, реализуемые проекты и контракты. Мы продолжаем работать над увеличением объемов заказов на международном рынке и в очередной раз сообщаем, что радиационная обстановка на объектах отрасли в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону», - заверили в госкорпорации.
Рубль, держись! Между тем, Банк России установил на среду, 31 января, официальный курс доллара на уровне 56,2914 руб., что на 0,06 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро был снижен на 30,89 копейки - до 69,5424 руб. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 13,86 копейки и составила 62,2544 рублей.
В хорошей компании. «В «кремлевский доклад» аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы», - прокомментировал на своей странице ВКонтакте мэр Москвы Сергей Собянин. «На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы», - заключает мэр.
Некрасиво как-то, нехорошо. «Этот доклад имеет моральное значение. Нам пригрозили пальчиком, и это очень некрасивый, явно не дружественный жест. Он скажется на российско-американских отношениях. На российскую экономику это особо не отразится, будем продолжать работать», - заявил председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.
Между тем, в Минэкономразвития отказались комментировать попадание в «Кремлевский доклад» самого молодого министра Максима Орешкина.
Критерии попадания под санкции размыты, говорит Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий. «Если бизнесмен, что называется, поднялся благодаря тесным связям с руководством страны, получал госзаказы, обслуживал интересы госструктур, госкомпаний, то он имеет больше шансов загреметь под санкции», - полагает политолог.
«Лаборатория Касперского» не согласна с включением гендиректора Евгения Касперского в список олигархов, так как этот термин подразумевает обладание крупным капиталом, с помощью которого осуществляется политическое влияние. «Лаборатория Касперского» не имеет политических связей и не осуществляет политическое влияние ни в одной стране мира, включая Россию, и не может считаться «олигархической структурой». Личный капитал Евгения состоит из его бизнеса, квартиры в Москве и личного автомобиля. Более 82% своей выручки «Лаборатория Касперского» зарабатывает за пределами России», - сказали в пресс-службе компании.
Песков также заявил, что публикация такого списка потенциально может нанести урон имиджу и реноме указанным в списке предпринимателям и политикам. Подход к списку Песков назвал «обобщенным», так как в нем оказалось почти все высшее руководство РФ. К своему собственному попаданию в список Песков относится «индифферентно». Он также обратил внимание, что по факту указанные в списке лица отнесены к врагам США. «Вот это подход», - - прокомментировал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию «Кремлевского доклада» беспрецедентной. «Предстоит проанализировать факт публикации такого списка, с упоминанием членов высшего руководства России, что достаточно беспрецедентно. Наверное, после анализа можно будет приходить к заключению и каким-то выводам», — сказал Песков в ответ на вопрос, воспринимают ли в Кремле публикацию «Кремлевского доклада» как факт разрыва отношений с США и готовит ли Кремль свой ответ на данный шаг Вашингтона.
Альфа банк, незадолго до обнародования списка отказавшийся от обслуживания оборонных предприятий России, отказался комментировать документ Минфина США.
Советник президента РФ Герман Клименко выразил недоумение по поводу включения его фамилии в список. «Кто знает, почему включили в список», - сказал он «Газете.Ru».
Это только начало. «Кремлевское досье» составлено, конечно, по формальному признаку. Основная часть мишений для санкций выбрана механически, но, повторяю, недооценивать США не стоит. Я считаю, «черный список» противников Америки будет расширяться», - говорит Глазьев. «И в этой связи надо бы давно уже понять: те, кто хранит деньги в американской валюте, кто имеет в США недвижимость, фактически субсидируют врага», - заключил он.
Утрачено доверие к США и в Индокитае, в странах Африки. Более того, многие страны боятся американской агрессии, видя как США действуют на Украине и Корейском полуострове, отмечает Глазьев.
По словам советника президента, логика действий США понятна. «США не смогли удержать глобальную гегемонию, США проигрывают мировую войну, которую сами же и затеяли, поэтом специально наращивают давление, чтобы обрести второе дыхание», - говорит он. Экономическую войну Китаю Америка уже проиграла - Китай успешно развивает объединяющую экономическую модель нового Шелкового пути.
«Давайте не будем недооценивать санкции США против России. США ведут против нас системную войну. До танков и орудий дело не дошло, но американский законодатель системно подходит к делу», - прокомментировал «Газете.Ru» советник президента России Сергей Глазьев.
В «Интерросе» не комментируют включение президента компании Владимира Потанина в «Кремлевский доклад».
В общем, ничего нового. «Ну включили. Мы и без этого списка знали, что Николай Анатольевич (Никифоров - ред.) является членом правительства России», - сказал замминистра связи Алексей Волин.
В аппарате вице-премьера Ольги Голодец тоже не комментируют ее попадание в список.
No comments. В Минфине не стали комментировать попадание министра Антона Силуанова в «Кремлевский доклад».
Помощник Дмитрия Козака сказал, что вице-премьер и так уже под санкциями, поэтому в этом плане ничего не изменится.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах накануне публикации списка пояснил, что считает неверными утверждения относительно того, что Трамп в своих выступлениях избегает критики в отношении России. «Мы должны взаимодействовать с Россией в некоторых сферах, мы должны работать с ними [с россиянами] на Ближнем Востоке, по вопросу Украины и по другим вопросам, — сказал он. — Но президент проявлял жесткость и решительность, он действовал в интересах Америки по всему миру». Из разъяснения Шаха следует, что Трамп «во многих сферах бросает вызов российским интересам».
Бизнес омбудсмен Борис Титов прокомментировал «Газете.Ru» попадание в «Кремлевский доклад»:
«Конечно, был несколько удивлён — они ударили по «пианистам», играющим для всех, а не для власти, по тем, по кому обычно приличные люди не стреляют. Мы работаем, защищая от власти людей, — Федотов (глава совета при президенте по правам человека — прим. «Газеты.Ru»), Кузнецова (уполномоченный по делам детей — прим.), но, по-видимому, так им выгодно — уменьшить эффективность гражданских институтов. Я буду просто продолжать делать свою работу, часть из которой — продолжать налаживать отношения с Западом».
Интересная деталь. В список Минфина США из российских бизнесменов попали 96 человек — ровно столько богатейших россиян с состоянием более $1 млрд насчитали составители последнего списка отечественных миллиардеров Forbes, заметил «Интерфакс».
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что логика действий Вашингтона предсказуема, и публикуя «Кремлевский доклад», США хотят «и рыбку съесть, и в кресло присесть». Об этом сообщает «Интерфакс».
«В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип «двухходовочки», сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение <...> То есть хотят и рыбку съесть и в кресло присесть», — сказал Рогозин.
Анализировать нужно от противного. По мнению советника президента России Сергея Глазьева, следует обратить внимание на тех, кого нет в американском перечне.
«Я там все время в списке, я у них списке №1 по санкциям был изначально. Надо смотреть не тех, кто попал в список, а тех, кто не попал. С моей точки зрения главным критерием кадровой политики в нашей стране в условиях «войны» с Америкой должно быть попадание в американский санкционный список. Те, кто туда попал, не имеют никаких подозрений называться американской агентурой. А те, кто не попал, как раз большой вопрос к ним», — сказал Глазьев RNS.
Курс рубля к доллару на «Кремлевский доклад» пока практически не отреагировал. На открытии торгов он практически не изменился. За доллар на 10:15 мск давали 56,31 руб., на 10:30 мск на Мосбирже — 56,23 руб. К предыдущему закрытию изменение составляет только несколько сотых процента.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка «Кремлевского доклада» — это «очевидная попытка» повлиять на президентские выборы в России. «Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние», — сказал он.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил «Газете.Ru», что «к исчерпывающему комментарию Дмитрия Пескова о «кремлёвском докладе» мне добавить нечего».
По его словам, состав списка свидетельствует о бессодержательности претензий США к России. «Из месяца в месяц перекидывая «горячую картошку» из Конгресса в администрацию и обратно, американцы просто держат тему на плаву, поджаривая не существующие «факты» и «версии» на ровном месте. Так будет и впредь. Но король, судя по всему, голый», — добавил Косачев.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя опубликование «Кремлевского доклада», заявил, что спецслужбы США просто «переписали телефонный справочник». Об этом он написал в фейсбуке.
«Первое ознакомление с «американским списком», переданным вчера Минфином в Конгресс, создает (во всяком случае, в его «политической части») устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения «по списку» из всех «по списку» руководящих российских структур», — отметил Косачев.
««Кремлевский отчет» от Минфина США, опубликованный после закрытия торгов, не предполагает автоматическое введение санкций в отношении упомянутых в нем лиц и предприятий, но, безусловно, добавит нервозности на возможной коррекции американских индексов», — полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.
Торги акциями на Мосбирже открылись падением. Индекс потерял около 1%, но затем немного отыграл снижение. На 10:15 мск потери составили 0,36%. «Голубые фишки» просели на 0,38%. Индекс РТС упал на 0,16%.
Против лиц, попавших в «кремлевский доклад», в будущем могут быть введены какие-либо ограничительные меры. Часть людей из этого списка, например, Серегй Чемезов или Дмитрий Рогозин, уже находятся в тех или иных санкционных списках.
В Минтрансе на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать попадание министра в «Кремлевский список» сказали следующее: «Начнем работать с еще большим усердием и рвением».
По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, доклад является «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России и формально означает разрыв отношений между странами.
«Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», — цитируют его «РИА Новости».
Пока официальные лица и ведомства не готовы обсуждать список. В частности, от комментариев отказался представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова. Не комментируют ситуацию в Минсельхозе.
Список, как говорится в докладе, составили по «объективным критериям из открытых источников».
Что означает список для включенных в него лиц и какие он имеет последствия?
В пресс-релизе Минфина США имеется пояснение: «Этот отчет не является списком санкций. Включение отдельных лиц или организаций в какую-либо часть отчета не налагает санкции на этих физических или юридических лиц. Он также не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами либо американскими, либо иностранными».
Правительственный список возглавляет премьер Дмитрий Медведев, там же – министры, вице-премьеры. Это министр экономики Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр транспорта Максим Соколов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Козак и др.
Среди фигурантов — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Петр Авен из «Альфы», Владимир Потанин («Норникель»), Алексей Мордашов («Северсталь»). В перечень также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, банкир Олег Тиньков, Вагит Алекперов (Лукойл), Леонид Михельсон (НОВАТЭК).
Попали в список и руководители госбанков ВТБ и Сбербанк — Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей Горьков, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава РЖД Олег Белозеров. Не забыты руководители «Аэрофлота» Виталий Савельев и «Газпрома» Алексей Миллер, а также глава «Яндекса» Аркадий Волож и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Также в списке — президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, экс-глава «Россетей» Олег Бударгин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава «Русгидро» Николай Шульгинов.
Всего в списке 210 человек: 114 чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 предпринимателей, которых власти США считают олигархами, то бизнесменами, связанными с действующей властью и влияющих на принятие решений.
В список попали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и помощник главы государства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, советники президента РФ – Герман Клименко и Сергей Глазьев.
Далее в списке идут физические лица компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.
Доброе утро, уважаемые читатели! Это утро принесло нам много знаменательных новостей из-за рубежа. Минфин США наконец опубликовал список фигурантов «кремлевского досье», и он не может не удивлять.
Первое впечатление от списка лиц, которые попали в «кремлевский доклад» — здесь все высшие руководители страны, весь политический бомонд и «олигархи». Список как будто скопирован с официальных сайтов Кремля, правительства, министерств и ведомств, с сайта Госдумы, Совета Федерации, других органов российской власти.