Россиянам дадут чисто поесть

Правительство на этой неделе внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект «О производстве органической продукции». То есть такого продовольствия, которое произведено без применения химии и являющегося экологически чистым.

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Нормы закона затронут продукцию «растительного, животного, микробного происхождения», а также аквакультуру (например, искусственно выращенную рыбу) в натуральном, обработанном или переработанном виде, а также корма для животных, посадочный и посевной материал.

Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции».

Производителей «органики» внесут в реестр «в целях безвозмездного информирования потребителей». Сейчас законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической и этим пользуются недобросовестные сельхозпроизводители.

Био, эко и прочие подделки

«Отметку «органическая» можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак «био», «эко», «фермерский», «натуральный», — возмущался премьер Дмитрий Медведев во время обсуждения законопроекта в правительстве.

Премьер уверен, что после принятия закона «невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены».

Для того, чтобы потребитель мог отличить чистый продукт от нечистого, придумают «графическое изображение (знак) органической продукции». Его будут размещать на упаковках только после подтверждения, что производство соответствует необходимым нормам. Впрочем, сама сертификация продукции будет добровольной. Для нарушителей предусмотрят административную ответственность.

В правительстве считают органическое направление сельского хозяйства одним из самых перспективных.

«Многие люди сейчас стараются следить за своим здоровьем, правильно питаться. Покупают овощи и фрукты, выращенные без химикатов, мясо животных и птиц, которых кормили натуральными кормами, без антибиотиков, стимуляторов роста», — заявлял Медведев.

Мировой рынок органической продукции переживает бурный рост, и Россия может занять на нем от 10 до 25%, подсчитал премьер. Он пояснил, на чем основаны планы по масштабному завоеванию этого рынка. У России есть в этом деле преимущество. «Часть наших пахотных земель давно не используется, а значит, они имеют не только проблемы (потому что их нужно вводить в оборот), но они не тронуты химией, что само по себе естественное преимущество», — отметил премьер.

Внукам достанется самое лучшее

Остается только поощрять фермеров, чтобы они активнее возделывали не затронутые химией земли. Но при этом дополнительная господдержка фермерам, включенным в реестр производителям органической продукции, не предусмотрена. Господдержка будет оказываться, но на общих основаниях, в соответствии с действующим законом «О развитии сельского хозяйства».

По данным Минсельхоза, за последние годы рынок органических продуктов в мире увеличился в пять раз – с $18 млрд до $100 млрд. Российская доля глобального рынка органики – менее 1%.

«Уверен, что наши дети, внуки будут производить в большом количестве экологически чистую продукцию, органику. И конечно, она будет востребована, очень мощно востребована на всех рынках, потому что Россия по большому счёту останется одной из немногих чистых стран», — комментировал внесение законопроекта в Госдуму министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Вдохновлены подготовкой законопроекта и в Евразийской экономической комиссии. Евразийские чиновники заявляют, что органическое сельское хозяйство нужно признать стратегическим и приоритетным и в перспективе оно «станет стабильным драйвером экономики агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза».

Подготовить законопроект об органическом сельском хозяйстве поручал правительству президент Владимир Путин. Был указан и срок внесения в парламент – июнь 2017 года. Правительство опоздало, но успевает показать себя с лучшей стороны перед ООН. В июне этого года в Воронежской области состоится региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной (ФАО) ООН.

По данным ООН, органическое сельское хозяйство развивается в 179 странах и растет темпами по 1015% в год. В этой сфере занято около 2 млн человек.

Сдерживать рост органического продовольствия в России будет низкая покупательская способность населения. «Органические продукты обычно дороже, минимум, на 20-30%. Но у нас потребители испытывают трудности с покупкой продовольствия, даже такого, производство которого субсидируется государством»,

— говорит Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка.

Почти 40% россиян, опрошенных в прошлом году исследовательским центром «Ромир», признавались, что вынуждены экономить на продуктах питания. По информации ВЦИОМ, около 10% респондентов не хватает денег даже на продукты, а 29% — на одежду.

Рост потребления органической еды в мире действительно растет, но от низкой базы. И наблюдается этот рост в основном в богатых странах, тогда как миллионы недоедают, не хватает самой обычной сельхозпродукции.

Согласно данным доклада ФАО ООН, в странах Европы и Центральной Азии около 14,3 млн женщин и мужчин не получают необходимого питания, и проблемы, связанные с неполноценным питанием, усугубляются. В 2050 году мир будет населять 9,7 млрд человек. Чтобы их накормить, придется увеличить производство традиционной сельскохозяйственной продукции на 50%.

«Романтическая идея, желание сохранить планету в чистоте, накормить население планеты Земля чистыми и полезными продуктами — все прекрасно. Но миллионы людей просто пухнут от голода, недоедают. Тут уж не до высоких материй», — сокрушается эксперт.

Выйти с органической продукцией на мировой рынок Россия сможет, но тут возникает другая проблема – доверие, отмечает Рылько. Российскую органику придется сертифицировать по международным стандартам, предъявляемым в этой отрасли. Получится ли пройти контроль?