Гонки валют: падение доллара не поможет рублю

Курс доллара 25 января продолжил курс на снижение, взятый накануне. После открытия торгов на Московской бирже американская валюта упала ниже 56 рублей за доллар — впервые с апреля 2017 года. По данным на 13:45 мск, доллар торговался на уровне 55,8 руб., евро стоил 69,25 руб.

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Банк России установил официальный курс доллара США по отношению к рублю с 26 января на уровне 55,9288 руб. за $1, сообщает пресс-служба ЦБ. Таким образом, по сравнению с предыдущим значением стоимость рубля выросла на 0,82%. При этом курс евро ЦБ установил на уровне 69,4580 рубля, что демонстрирует снижение нашей национальной валюты к европейской на 0,01%.

Укреплению рубля по отношению к доллару способствует, в первую очередь, укрепление нефтяных цен и глобальное ослабление курса доллара, обращает внимание глава департамента управления активами General Invest Денис Горев.

25 января баррель нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с 3 декабря 2014 года превысил отметку в $71. Позже нефть немного отыграла свои позиции, и по состоянию на 12.45 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь составляла $70,77 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI достигала $66,33 за баррель.

По мнению некоторых аналитиков, движение к ослаблению доллара намечалось уже достаточно давно, так как эта валюта была сильно переоценена по отношению к остальным. 24 января на понижение доллара сыграл министр финансов США Стивен Мнучин. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Америке выгоден слабый доллар.

«Очевидно, ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует торговле и возможностям», — сказал он, подчеркнув, что краткосрочные колебания валюты не представляют проблемы.

Кроме того, по мнению Мнучина, американскую экономику ждут миллионные инвестиции, а налоговая реформа, инициированная президентом Дональдом Трампом, позитивно встречена бизнесом (она предполагает снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%).

Реакцией рынка на заявления Мнучина стало ослабление американской валюты: курс доллара к корзине шести ведущих валют упал до минимума с декабря 2014 года. По информации портала MarketWatch, соответствующий индекс DXY опустился на 0,5%, до 89,666.

По мнению управляющего директора «БКС Ультима» Олега Сафонова, в нынешнем укреплении рублю помогает также календарный фактор — на сегодня как раз приходится пик уплаты налогов.

Экспортеры за счет повышенного предложения валюты оказали поддержку рублю, однако она носит временный характер и в ближайшее время пойдет на спад. Кроме того, неделю назад в ходе Гайдаровского форума глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не даст курсу рубля резко укрепиться.

«Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — пообещал министр.

В середине января Силуанов объяснял отмечавшееся тогда укрепление рубля повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России. «Сейчас мы видим некоторое укрепление курса, связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускает Россия», — сказал он.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева тогда даже сообщила, что ЦБ не исключает возможность краткосрочного ослабления курса рубля в ближайшее время.

Рассчитывать на то, что нынешнее укрепление рубля станет долгосрочным трендом, конечно, не стоит, подчеркивает Сафонов. «Мы видим немало причин для начала коррекции в нефтяных котировках, к тому же текущее ослабление доллара во многом носит спекулятивный характер», — отмечает он.

Кроме того, в ближайшем будущем давление на рубль могут оказать покупки валюты Минфином. Ранее ведомство Антона Силуанова заявило, что намерено с 15 января по 6 февраля провести валютные интервенции на рынке, ежедневно закупая валюты на 15,1 млрд руб.

Российская экономика остается экспортно-ориентированной, поэтому сильный рубль не идет ей особо на пользу, отмечает Горев.

Впрочем, драматических изменений курса рубля в этом году вряд ли стоит ждать. «56-61 (рублей за доллар) — это тот коридор, в котором возможно колебание курса рубля», — сказал глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если цены на нефть будут оставаться в коридоре $60-70 за баррель, то драматических изменений не будет.

Большинство аналитиков разделяют этом мнение и обращают внимание, что в текущей ситуации глобальных предпосылок для резкого колебания нефтяных котировок также нет.

Откат от долгосрочных минимумов мы, вполне вероятно, сможем увидеть уже в пятницу, 26 января, когда рубль лишится поддержки налогового периода. В самое ближайшее время Brent может вернуться в зону $68-70, а пара рубль-доллар развернется в сторону 56-57, отмечает Сафонов.

Эксперты сходятся во мнении, что дополнительно против рубля может играть приближение публикации доклада Минфина США по новым санкциям.