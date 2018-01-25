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Гонки валют: падение доллара не поможет рублю

Доллар упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года‍

Alexander Demianchuk/Reuters

Нефть пробила новый психологический рубеж в $71 за баррель. На этом фоне подрос рубль: впервые с весны 2017 года за американскую валюту дают менее 56 рублей. Однако оптимизма от укрепления курса национальной валюты не испытывают ни эксперты, ни аналитики.

Курс доллара 25 января продолжил курс на снижение, взятый накануне. После открытия торгов на Московской бирже американская валюта упала ниже 56 рублей за доллар — впервые с апреля 2017 года. По данным на 13:45 мск, доллар торговался на уровне 55,8 руб., евро стоил 69,25 руб.

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Банк России установил официальный курс доллара США по отношению к рублю с 26 января на уровне 55,9288 руб. за $1, сообщает пресс-служба ЦБ. Таким образом, по сравнению с предыдущим значением стоимость рубля выросла на 0,82%. При этом курс евро ЦБ установил на уровне 69,4580 рубля, что демонстрирует снижение нашей национальной валюты к европейской на 0,01%.

Укреплению рубля по отношению к доллару способствует, в первую очередь, укрепление нефтяных цен и глобальное ослабление курса доллара, обращает внимание глава департамента управления активами General Invest Денис Горев.

25 января баррель нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с 3 декабря 2014 года превысил отметку в $71. Позже нефть немного отыграла свои позиции, и по состоянию на 12.45 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь составляла $70,77 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI достигала $66,33 за баррель.

По мнению некоторых аналитиков, движение к ослаблению доллара намечалось уже достаточно давно, так как эта валюта была сильно переоценена по отношению к остальным. 24 января на понижение доллара сыграл министр финансов США Стивен Мнучин. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Америке выгоден слабый доллар.

«Очевидно, ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует торговле и возможностям», — сказал он, подчеркнув, что краткосрочные колебания валюты не представляют проблемы.

Кроме того, по мнению Мнучина, американскую экономику ждут миллионные инвестиции, а налоговая реформа, инициированная президентом Дональдом Трампом, позитивно встречена бизнесом (она предполагает снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%).

Реакцией рынка на заявления Мнучина стало ослабление американской валюты: курс доллара к корзине шести ведущих валют упал до минимума с декабря 2014 года. По информации портала MarketWatch, соответствующий индекс DXY опустился на 0,5%, до 89,666.

По мнению управляющего директора «БКС Ультима» Олега Сафонова, в нынешнем укреплении рублю помогает также календарный фактор — на сегодня как раз приходится пик уплаты налогов.

Экспортеры за счет повышенного предложения валюты оказали поддержку рублю, однако она носит временный характер и в ближайшее время пойдет на спад. Кроме того, неделю назад в ходе Гайдаровского форума глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не даст курсу рубля резко укрепиться.

«Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — пообещал министр.

В середине января Силуанов объяснял отмечавшееся тогда укрепление рубля повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России. «Сейчас мы видим некоторое укрепление курса, связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускает Россия», — сказал он.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева тогда даже сообщила, что ЦБ не исключает возможность краткосрочного ослабления курса рубля в ближайшее время.

Рассчитывать на то, что нынешнее укрепление рубля станет долгосрочным трендом, конечно, не стоит, подчеркивает Сафонов. «Мы видим немало причин для начала коррекции в нефтяных котировках, к тому же текущее ослабление доллара во многом носит спекулятивный характер», — отмечает он.

Кроме того, в ближайшем будущем давление на рубль могут оказать покупки валюты Минфином. Ранее ведомство Антона Силуанова заявило, что намерено с 15 января по 6 февраля провести валютные интервенции на рынке, ежедневно закупая валюты на 15,1 млрд руб.

Российская экономика остается экспортно-ориентированной, поэтому сильный рубль не идет ей особо на пользу, отмечает Горев.

Впрочем, драматических изменений курса рубля в этом году вряд ли стоит ждать. «56-61 (рублей за доллар) — это тот коридор, в котором возможно колебание курса рубля», — сказал глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если цены на нефть будут оставаться в коридоре $60-70 за баррель, то драматических изменений не будет.

Большинство аналитиков разделяют этом мнение и обращают внимание, что в текущей ситуации глобальных предпосылок для резкого колебания нефтяных котировок также нет.

Откат от долгосрочных минимумов мы, вполне вероятно, сможем увидеть уже в пятницу, 26 января, когда рубль лишится поддержки налогового периода. В самое ближайшее время Brent может вернуться в зону $68-70, а пара рубль-доллар развернется в сторону 56-57, отмечает Сафонов.

Эксперты сходятся во мнении, что дополнительно против рубля может играть приближение публикации доклада Минфина США по новым санкциям.