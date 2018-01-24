«Эйфории нет»: танкер с газом из России добрался до США

Танкер Gaselys с партией сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на мощностях завода «Ямал-СПГ», принадлежащего подсанкционной «Новатэк», никак не достигнет конечного пункта своего путешествия. По данным системы мониторинга движения морских судов Marine Traffic, в настоящее время танкер стоит в нескольких километрах от бостонского порта Эверетт, штат Массачусетс. Судно бросило якорь в 05:51 по времени Восточного побережья США (13:51 мск). Время отбытия танкера не указано.

Пожалуй, ни за одним судном в последние пару недель мировая общественность не следила с таким вниманием, как за Gaselys. Хотя находящийся на борту груз после ряда торговых операций формально уже мало имеет отношения к России, все помнят, что произведен СПГ был именно на Ямале, а значит, в какой-то степени олицетворяет давнюю мечту «Газпрома» о поставках российского газа в США.

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В конце прошлого года первая партия газа с российского завода «Ямал-СПГ» была погружена на российский танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» и направлена в ЕС. В начале нового года, как ранее отмечало агентство Bloomberg, российский СПГ был погружен в британском терминале СПГ «Остров Грейн» в графстве Кент на танкер Gaselys французской компании Engie и направлен в Бостон. Газ направлялся на регазификационный терминал «Эверетт».

Намерение США, которые в прошлом году стали чистыми экспортерами газа и планируют захватить до четверти мирового рынка СПГ, импортировать партию из ЕС были вызваны полярным вихрем на Восточном побережье США, принесшим резкое похолодание и, как следствие, рост потребления углеводородов и цены на них.

Из-за морозов цены на газ поднимались до $6,3 тыс. за 1 тысячу кубометров.

Танкер ждали в Бостоне еще к 22 января, однако в минувшую пятницу — буквально за три дня до прибытия в пункт назначения — Gaselys вдруг развернулся на 180 градусов и взял курс на испанский порт Альхесирас. Пока эксперты, журналисты и аналитики гадали о причинах такого маневра, танкер спустя сутки сделал еще один разворот и встал на прежний курс.

Позже официальный представитель французской энергетической компании — владельца судна Engie Дамьен де Гольжак заявил, что Gaselys все же в итоге доставит груз СПГ в Эверетт, однако дата доставки была изменена, «в частности, из-за погодных условий».

«Погодные условия в бухте были очень сложными, поэтому судно не могло пришвартоваться», — отметил представитель Engie.

Во вторник в Engie ТАСС сообщили, что Gaselys прибудет в порт через несколько дней.

«Мы не раскрываем информацию о прибытии или местоположении наших судов, но могу вам сказать, что интересующее вас [судно] еще не прибыло в Бостон», — заявил вице-президент американского филиала Engie Эдвард Кэхилл.

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко предполагает, что сама по себе разгрузка судна не была запланирована на 23 января. Выгрузка такого необычного груза как СПГ — это сложный технологический процесс, поэтому мешать его разгрузке могут неблагоприятные климатические условия, которые вероятно имеют место в районе порта в последние несколько суток (скорость ветра в акватории сейчас составляет 18 узлов). Этим может быть объяснен простой танкера и нарушение графика его следования, поясняет эксперт.

В целом простой танкера в несколько дней не так критичен для оператора, учитывая ценообразование на этом высокомаржинальном рынке, такие риски должны быть учтены, отмечает аналитик.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко пояснял, что данный груз никто из покупателей как «российский» уже не воспринимает.

Еще при погрузке СПГ в поселке Сабетта на Ямале собственником газа стала малайзийская фирма Petronas, а после он был несколько раз перепродан. Финальная покупка газа французской Engie — результат наличия у галльского гиганта забронированных мощностей по регазификации в терминале «Эверетт» на 6,9 млрд кубометров в год. Так что СПГ-груз можно считать российским только по происхождению, но не по праву собственности.

Нейтральное отношение к поставке ямальского СПГ в США всячески подчеркивают и в российском правительстве.

«Эйфории или каких-то особых чувств, что российский газ сегодня должен быть поставлен в Бостон, нет…

Это же не российский газ, российский газ был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей российского газа. Это говорит о том, что рынок СПГ — глобальный», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Рынком СПГ полностью управляет конкуренция, а следовательно танкер перенаправляется туда, где резко растет цена. Что, собственно и произошло с российским газом, когда он был из Великобритании направлен в США.

«Ради Бога, поставили в Бостон, так поставили», — сказал Новак.