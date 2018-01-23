Курсы валют$ 56.33 (-0.056) 69.83 (+0.522)
title=''
Делай как Путин: посол США окунулся в прорубь
title=''
Медведева vs Загитова:
эпическая битва

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

Долговая яма: как спасти регионы от дефолта

Почему правительственная реструктуризация долгов регионам не поможет

Maxim Zmeyev/Reuters

Часть российских регионов может еще глубже скатиться в долговую яму. Они будут не в силах выполнить условия Минфина по реструктуризации задолженности и не смогут получить дешевые бюджетные кредиты, поэтому вынуждены будут увеличивать коммерческие займы. Ранее правительство как раз пыталось сократить их объем. Впрочем, власти пообещали, что до дефолта регионов дело не дойдет.

Реструктуризацию бюджетных кредитов, о которой президент Владимир Путин объявил в прошлом году, не даст тех результатов, на которые рассчитывает Минфин. Часть регионов неизбежно «саботируют» выполнение программы, и им придется помогать в критической ситуации или их наказывать, пишут аналитики в «Мониторинге экономической ситуации» РАНХиГС.

Реклама

«Минфин планирует резко сократить объем бюджетных кредитов в 2018 году и свести их к минимуму в 2019–2020 годах. Чтобы получить пролонгацию возврата ранее полученных кредитов на 5-7 лет, регионы должны сводить бюджет без дефицита, наращивать доходы темпами выше инфляции и сокращать неэффективные расходы, отмечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

«Как показывает динамика доходов и расходов бюджетов в 2017 году, сильно закредитованные регионы вряд ли смогут это сделать», — полагает она.

По словам эксперта, если регионам с меньшей долговой нагрузкой удается сокращать свой долг, то регионы с максимальной долговой нагрузкой только продолжают его наращивают. На начало ноября самые проблемные регионы все те же, что и раньше: республики Мордовия, Хакасия, Карелия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Костромская и Смоленская области, пишет Зубаревич.

Так, на начало ноября, в частности, дефицит бюджета Республики Мордовия составил 24%, города Севастополь – 17%, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области — 13%, Хакасии — 9%.

К концу 2017 года количество регионов с дефицитом бюджета должно было вырасти, поскольку на декабрь приходятся основные расходы по оплате госконтрактов, пишет Зубаревич.

Долгая яма для регионов

Регионы начали наращивать расходы из-за выполнения майских указов президента Владимира Путина в 2012 году. Вместе с повышением обязательств регионов на этот период пришлось замедление экономики и падение их доходов.

В результате субъекты Федерации вынужденно залезали в долговую яму. Постепенно правительство стало снимать регионы с долгового крючка, замещая коммерческие кредиты бюджетными, которые выдавались по ставке 0,1%. По данным на 1 ноября в структуре долга регионов 43% составляют бюджетные кредиты, доля дорогих кредитов банков сократилась до 32% — «Газета.Ru».

Бюджетные кредиты стали массово применяться, когда дотационные регионы набрали коммерческих кредитов сверх разумных пределов, отметил депутат Госдумы Михаил Щапов.

«Регионы постепенно привыкли к политике выдачи бюджетных кредитов, не планируя их отдавать в ближайшее время и рассчитывая на рефинансирование и новые займы, поскольку существенного роста налоговых доходов, который бы позволил проводить сокращение задолженности, в том числе перед федеральным бюджетом, не произошло»,

— комментирует старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин.

Однако потом правила игры изменились, и объем бюджетных кредитов резко сократился. За три следующих года регионы получат меньше бюджетных кредитов, чем за один 2016 год, — 250 млрд рублей (по 100 млрд в 2017–2018 годах и 50 млрд в 2019 году) против 338 млрд рублей в 2016 году.

Вместо поддержки регионов, Минфин запустил с этого года программу реструктуризации бюджетных кредитов. Она рассчитана на срок от 5 до 7 лет. В исключительных случаях она может быть продлена до 12 лет.

«В первые два года действия программы — максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего 5% долга ежегодно. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан», — отмечал Владимир Путин на заседании Госсовете в конце сентября.

Как заявлял председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, совокупный эффект по всем регионам от реструктуризации кредитов только за 2018 и 2019 год составит около 430 млрд рублей. При этом долг субъектов на 1 декабря прошлого года составлял 2,141 трлн рублей.

По первоначальным условиям программы реструктуризации, предложенной Минфином, регионы должны, в частности, сократить заимствования по рыночным кредитам до 50% от собственных доходов к 1 января 2020 года и не хранить бюджетные средства субъекта на банковских депозитах сроком более одного месяца.

В конце года Минфин предусмотрел еще одно условие для участия регионов в программе реструктуризации бюджетных кредитов. Объем задолженности регионов должен находиться в пределах 35% от собственных доходов региона.

Таким образом, даже регионам с небольшими рыночными долгами, которые хотят участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов, нужно сокращать эти долги или хотя бы не наращивать. Увеличивать долг можно будет только если собственные доходы региона будут расти вдвое быстрее долгов.

Регионы побегут в банки

В ситуации, когда бюджетные кредиты будут менее доступны из-за невысоких темпов роста экономики, эксперты ожидают, что регионы будут вынуждены увеличить коммерческие кредиты.

«Мы ожидаем сохранения невысоких темпов экономического роста в ближайшие три года — в среднем на уровне примерно 1,5-1,6% вследствие структурных ограничений, действия международных санкций и слабости рынков сырьевых товаров. В связи с этим в среднесрочной перспективе финансовые показатели российских регионов могут ухудшиться вследствие снижающегося роста налоговых и неналоговых доходов, а также ограниченной возможности федерального правительства наращивать межбюджетные перечисления»,

— пишут эксперты S&P в исследовании «Российские регионы: благоприятный период может закончится».

В результате федеральное правительство или будет вынуждено предоставлять дополнительные межбюджетные кредиты, или регионы увеличат коммерческие займы, взять которые гораздо легче, отмечают аналитики.

Эксперты S&P считают, что доля банковских кредитов увеличится до 40% к 2020 году, и их объем будет составлять 1,5 трлн рублей.

В среднесрочной перспективе в структуре коммерческого долга регионов, вероятнее всего, по-прежнему будут преобладать банковские кредиты, которые обеспечивают более высокую гибкость, особенно в периоды снижения процентных ставок, пишут эксперты.

Активно будут выходить эмитенты и на облигационный рынок, ожидают аналитики.

«На протяжении девяти месяцев 2017 года мы наблюдали рост активности субфедеральных заемщиков на долговом рынке, включая дебюты регионов, ранее не прибегавших к облигационному финансированию дефицитов бюджета. За период с января по сентябрь 2017 года номинальный объем эмиссий более чем в полтора раза превысил объем эмиссий за девять месяцев 2016 года», — говорится в обзоре АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство).

По оценкам агентства, объем размещений со стороны субъектов и муниципалитетов РФ на облигационном рынке составит до 300 млрд рублей в 2018 году, что почти вдвое больше показателя 2016 года, говорится в обзоре АКРА.

Наказания не помогут

«Нет никаких оснований полагать, что регионы выполнят требования Минфина: экономика все так же в кризисе, доходы предприятий и граждан падают. Федеральные власти могут сколько угодно наказывать регионы, положения это не изменит: экономического роста нет, система межбюджетных отношений все также лишает смысла все попытки наращивать налоговую базу. Думаю, что когда дело дойдет дл очередного кризиса, руководители регионов снова обратятся к правительству и президенту и им снова простят долги», — говорит Михаил Щапов.

Как резюмирует Владимир Редькин, едва ли программа Минфина по реструктуризации будет выполнена в том сценарии, как запланировало министерство, и вряд ли удастся избежать дополнительной помощи регионам. В целом это говорит о необходимости проведения ревизии сложившейся системы межбюджетных отношений.

При этом недавно стало известно о том, что в ряде регионах уже ввели внешнее управление. Властям двух субъектов будет запрещено самостоятельно принимать решения по расходованию средств региональных бюджетов из-за большого объема накопленных долгов.

Ими оказались Республика Хакасия и Костромская область. Они будут переведены на казначейское сопровождение и смогут тратить деньги только под контролем Федерального казначейства, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Роман Артюхин.

Это новости породили сомнения у экспертов. Так, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, учитывая непростую ситуацию, вполне возможно, что некоторые регионы могут допустить дефолт.

«Дефолт регионов будет обозначать провал в эффективности экономической системы, провал в планировании, прежде всего, на федеральном уровне», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

Однако, как отметила в интервью «Газете.Ru» глава Счетной палаты Татьяна Голикова, власти «никогда не допустят дефолта регионов».

«Мы всячески уходили от бюджетного кризиса в регионах. И я думаю, что бюджетный кризис в регионах невозможен по определению. Потому что регионы – это такая же ветвь государственной власти, как и федерации. Мы все несем консолидированную ответственность за то, что происходит, как бы и кто бы что ни говорил относительно бюджетного федерализма», — заявляла она.