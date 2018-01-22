Золотой процент: богатые мачо уходят в отрыв

Число долларовых миллиардеров растет во всем мире, а с ним - и разрыв между бедными и богатыми. Так, согласно новому отчету, подготовленному организацией Oxfam International к Всемирному экономическому форуму в Давосе,

в прошлом году был отмечен рекордный рост богачей – каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер и к настоящему времени их число достигло 2043 человек.

Подавляющее большинство из них – мужчины.

Реклама

Всего же за последние восемь лет - с 2010 года - состояние богачей выросло на 13%, а положение 3,7 млрд жителей планеты при этом не стало лучше.

Только в прошлом году состояние самых богатых людей Земли выросло на $762 млрд. Этих денег хватило бы, чтобы семь раз положить конец крайней нищете во всем мире, отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Oxfam.

По данным, собранным самим Bloomberg, состояние 500 крупнейших миллиардеров мира в 2017 году выросла на 24% и достигла $5,38 трлн. Только Джефф Безос – основатель Amazon.com – за прошлый год получил прибыль в $33,7 млрд, став самым богатым человеком в мире.

По мнению исследователей, такие данные должны вызывать скорее тревогу, нежели оптимизм.

«Бум миллиардеров не является признаком процветающей экономики, это - признак неудачной экономической системы», - сказал Винни Бьянима, исполнительный директор Oxfam International. При этом, по его словам, остальное население, задействованное в реальном производстве, попросту эксплуатируется богатыми собственниками.

Рост разрыва между богатыми и бедными подтверждают также данные другого исследования, опубликованного Мировой лабораторией неравенства (World Inequality Lab) в декабре. Согласно данным World Inequality Lab, в Китае десятая часть населения получает 41% национального дохода, в Европе этот показатель составляет 37%, в США и Канаде – 47%, в Бразилии, Индии и странах Африки – 55%.

Россия по разрыву между бедными и богатыми выбилась в лидеры:

в 2016 году на 10% самых обеспеченных россиян приходилось 46% национального дохода.

В 2016 году, как свидетельствуют данные Росстата, доходы ниже прожиточного минимума были у 19,8 млн россиян, что составляет порядка 13,5% населения. Это показатель стал максимальным с 2006 года, когда на доходы ниже прожиточного минимума приходилось жить 15,2% россиян (21,6 млн человек).

По данным Credit Suisse Research Institute в 2016 году на 1% населения страны приходилось порядка 75% богатств, что является одним из худших результатов в мире, обращает внимание Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

По их отчету ближе всего к нам Индия и Таиланд, где на 1% населения приходится порядка 58% богатств страны, отмечает аналитик.

В ближайшее время ситуация может незначительно улучшиться за счет роста реальных доходов населения в 2018 году (мы ожидаем рост порядка 4 – 5%), однако это не приведет к существенному изменению текущего положения, полагает Зварич.

«Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике»,

— сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в конце ноября.

Наиболее остро неравенство проявляется в динамично развивающихся странах, либо странах, охваченных кризисом: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Малайзия, Мексика, ЮАР, Сьерра-Леоне. Мы видим, что среди них много африканских стран с автократическим режимом правления, он тоже способствует усилению неравенства, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

При этом, по его словам, некоторые наблюдения свидетельствуют о том, что со снижением числа самых богатых резко растет число самых бедных. Чем меньше состоятельных людей, тем меньше они создают рабочих мест, и тем меньше благосостояние общества в целом, ведь малоимущие не способны создать рабочие места сами, за редким исключением самозанятости, рассуждает эксперт.

Хотя мировые элиты говорят, что обеспокоены неравенством в доходах, большинству правительств «постыдно не удается» улучшить ситуацию,

отмечает Oxfam. В качестве мер борьбы с неравенством организация призвала правительства ограничить доходы акционеров и исполнительной власти, ликвидировать разрыв в оплате труда по гендерному признаку и повысить налоги для богатых.

«Люди готовы к переменам, - подчеркивает Бьянима. - Они хотят ограничить власть и богатство, которое находится в руках меньшинства».