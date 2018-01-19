Развернулся и назад: почему российский газ не дошел до США

Приключения сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Ямал-СПГ» продолжаются. Побывав в Британии, направившись потом в Бостон, российский СПГ теперь снова возвращается в Старый Свет – на этот раз в Испанию.

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В конце прошлого года первая партия СПГ с российского завода «Ямал-СПГ», принадлежащего компании «Новатэк», была погружена на российский танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» и направлена в ЕС.

В начале нового года, как ранее отмечало агентство Bloomberg, российский СПГ был погружен в британском терминале СПГ «Остров Грейн» в графстве Кент на танкер Gaselys французской компании Engie и направлен в Бостон. Газ направлялся на регазификационный терминал «Эверетт», располагающийся в штате Массачусетс, о чем свидетельствовали данные в системе мониторинга морских судов Marine Traffic.

Намерение США, которые в прошлом году стали чистыми экспортерами газа и планируют захватить до четверти мирового рынка СПГ, импортировать партию из ЕС были вызваны полярным вихрем на Восточном побережье США, принесшим резкое похолодание и, как следствие, рост потребления углеводородов и цены на них.

Из-за сильнейшего похолодания цены на газ поднимались до $6,3 тыс. за 1 тысячу кубометров.

Однако танкер, который должен был прибыть в Бостон 22 января, не доберется до места назначения. Как отмечает Bloomberg, со ссылкой на данные системы мониторинга, судно развернулось посреди Антлантического океана на 180° и направилось в порт Альхесирас.

Пока сложно сказать почему танкер поменял свой курс и движется к берегам Испании,

в практике передвижения таких судов и транспортировки СПГ встречается смена маршрута только в том случае, если танкеры с СПГ не имеют привязки к контракту с заранее прописанным направлением,

а также если дата сдачи груза в регазификационный терминал заказчика позволяет сделать дополнительные маневры и забрать газ еще где-то, если возможности судна это позволяют, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

Однако, последняя причина в данном случае маловероятна, так как большую часть пути танкер уже проплыл.

Мотивом может быть и отказ от сделки со стороны покупателя, рассуждает эксперт, но наверняка в таких контрактах прописаны серьезные взыскания, так как транспортировка океаном далеко не дешевое развлечение.

Трейдеры действительно могут принять решение развернуть танкер — это имеет смысл, если разница между ценой в новом и старом месте назначения превышает стоимость транспортировки и другие накладные расходы, подчеркивает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. При этом не важно, сколько компания уже потратила на транспортировку — это расходы, которые уже понесены и нерелевантны для принятия решения, добавляет он.

Сейчас цена на газ в Бостоне составляет около $7,5 за млн БТЕ — существенно меньше, чем на пике, вызванном непогодой, однако на первый взгляд снижения было недостаточно, для того, чтобы оправдать возвращение груза в Европу — там цены сейчас находятся примерно на том же уровне.

С другой стороны, логика может быть связана и с другими факторами — например, со следующей транзакцией, для которой будет задействовано судно, отмечает эксперт.

Компания «Новатэк» и ее проекты подпадают под действие антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов, которые намерены всерьез конкурировать с РФ на мировом рынке газа. Как отмечается в материалах Управления энергетической информации (EIA) США, страна намерена в этом году в полтора раза увеличить экспорт собственного СПГ — с 1,9 млрд куб. футов (примерно 53 млн кубометров) в сутки в 2017 году до 3 млрд куб футов (около 83 млн кубометров).

Общий чистый экспорт природного газа США прогнозируется в среднем в 2,3 млрд куб. футов (64 млн кубометров) в сутки в 2018 году и 4,6 млрд куб. футов (128 млн кубометров) в сутки в 2019 году.

Глава МИД Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что США не выдержат честной конкуренции с Россией в газовой сфере, поэтому используют политические рычаги давления, чтобы продвигать свой СПГ, в том числе в Европу.

В любом случае, политический фактор тут вряд ли присутствует — этот груз никто из покупателей как «российский» уже не воспринимает, подчеркивает Маринченко.

Еще при погрузке СПГ в поселке Сабетта на Ямале собственником газа стала малайзийская фирма Petronas, а после он был несколько раз перепродан. Финальная покупка газа французской Engie — результат наличия у галльского гиганта забронированных мощностей по регазификации в терминале «Эверетт» на 6,9 млрд кубометров в год. Так что СПГ-груз можно считать российским только по происхождению, но не по праву собственности.

Сама Engie SA передвижения танкера с СПГ в пятницу оперативно прокомментировать не смогла.

Эксперты и участники рынка СПГ неоднократно подчеркивали его глобальный характер. Этот рынок уже сейчас может считаться глобальным, в том смысле, что за некоторыми исключениями, спотовые поставки СПГ идут туда, где за них предлагается максимальная цена, отмечал аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Александр Собко.