Полиция решает вопрос об экстрадиции Гудкова

Бывший председатель правления Инвестиционного торгового банка Владимир Гудков, обвиняемый в хищении полумиллиарда рублей, был задержан правоохранительными органами в Монако, сообщает издание «Коммерсант».

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«Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн руб.», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По версии следствия, под видом мнимых сделок с брокерской фирмой банкир со своими сообщниками вывели около 500 млн руб. на подставные фирмы.

Для придания преступлению вида законной сделки соучастники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента деньги в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

В ходе расследования, которое ведет ГСУ ГУ МВД по Москве, также выяснилось, что злоумышленники заключали кредитные договоры с юридическими лицами, которые, по словам полицейских, «реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности». Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта дела в Россию.

В октябре 2016 года в Москве в офисе Инвестторгбанка, находящемся на Дубининской улице, следственным управлением УВД по ЦАО была проведена выемка документов, передает ТАСС. Об этом сообщала пресс-служба Транскапиталбанка, являющегося санатором Инвестторгбанка. Согласно информации Инвестторгбанка, следственные мероприятия осуществлялись в связи с уголовным делом, возбужденным против бывших владельцев банка по факту незаконного вывода средств.

В конце августа 2016 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Гудкова 3,3 млрд руб.

Транскапиталбанк в процессе санации Инвесторгбанка обнаружил нарушения, в том числе сфабрикованную отчетность. Общая сумма несозданного резерва составила 32 млрд руб. Обнаружились и признаки вывода активов из банка с привлечением киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк, сообщает РБК.

В июле 2017 года Интерпол удалил экс-главу совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова из списка разыскиваемых лиц. В отношении Аблязова было отменено «красное уведомление» о розыске. В свою очередь адвокат Аблязова Питер Салас сообщил, что после решения Интерпола его клиент обрел возможность свободно передвигаться.

Примечательно, что месяцем ранее Специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает РИА «Новости».

Аблязов подозревался в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. По версии обвинения, которую поддержал суд, Аблязов создал организованное преступное сообщество, целью которого являлось хищение средств БТА Банка.

Следствие и суд установили, что Аблязов и его сообщники искусственно увеличивали собственный капитал банка путем покупки акций банка подконтрольными Аблязову компаниями на средства, полученные у самого банка в виде незаконно выданных кредитов. Увеличение капитала банка, как полагает обвинение, создавало видимость успешности финансового института и способствовало привлечению средств инвесторов и депозиторов.

Деятельность Аблязова во главе казахстанского БТА Банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции.

Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.

В сентябре 2016 года суд Монако отказал России в экстрадиции совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Он уехал в княжество еще в конце 2015 года, а ВПБ в январе лишился лицензии. Банк задолжал своим клиентам более 200 млрд руб. Через несколько месяцев после этого Беджамов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении более 1 млрд руб. В апреле он был задержан полицией Монако, но потом выпущен под залог, сообщают «Ведомости».