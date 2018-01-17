Газовый мир: Украина возобновит закупки у России

Украина после трехлетнего перерыва вновь возвращается к закупкам российского газа, подтвердил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на пресс-конференции в среду, 17 января.

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«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы», — заявил он.

«Нафтогаз» продолжит импортировать в обоих направлениях. Цена, по которой «Газпром» обязан продать нам газ, является привлекательной, и мы как компания считаем, что этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться», — сказал Коболев, добавив, что считает позитивным «обязательство «Газпрома» продать компании газ объемом 5 млрд кубометров по цене ниже европейской».

Оценить, насколько это позитивно, можно будет после того, как станет известна цена, по которой «Нафтогаз» будет покупать газ у «Газпрома», чтобы можно было сравнить ее с ценой закупки газа в ЕС, отмечает эксперт Валентин Землянский. «Пока это не позитив и не негатив, это выполнение условий контракта, которые определил Стокгольмский арбитраж», — отмечает он.

В отношении решения арбитража по цене нет 100% ясности, соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Ранее «Нафтогаз» заявлял, что суд отменил привязку цены к нефтепродуктам, и она будет основываться на рыночных ценах — вероятно, привязанных к какому-то европейскому хабу минус транспортировка. Если это так, то газпромовские цены действительно могут оказаться более выгодными, отмечает Маринченко.

При этом эксперт обратил внимание, что под действие take or pay попадают 80% контрактных объемов, то есть только 4 млрд кубометров.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в среду, что рассчитывает начать переговоры по имплементации решений Стокгольмского арбитража с «Газпромом» в ближайшие дни. «Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни начинаются. Детали не разглашаю, речь идет об имплементации финального решения по контракту на поставку», — сказал он.

Стокгольмский арбитраж 22 декабря 2017 года вынес решение по спору двух компаний из-за контрактных условий на поставку российского газа. Суд полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту take or pay («бери или плати») на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы, однако постановил «Нафтогазу» выплатить российской компании просроченную задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд с процентами и продолжить закупать газ у «Газпрома» в размере 80% от контрактных объемов (порядка 5 млрд кубометров в год).

В лучших традициях российско-украинских газовых споров каждая из сторон стала трактовать исход дела в свою пользу.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев 15 января заявил, что российский газовый холдинг не намерен оспаривать решение суда.

«Зачем? Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

С точки зрения политического курса Украины, она не намерена была продлевать закупки газа у России, так как это бы противоречило ее взглядам, в том числе и по причине несогласия по статусу Крыма, но с точки зрения решения суда, которое обязывает к выполнению, это хороший фактор,

так как реально страна будет тратить меньше средств на перезакупку газа у Европейских коллег, отмечает партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша.

Еще в конце декабря президент Украины Петр Порошенко говорил, что Украина готова возобновить закупки природного газа у России, «если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный», чтобы «снизить тарифы для наших людей».

Между тем цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже третий год. К примеру, размер платы за отопление вырос более чем на 70%, а газ для населения подорожал почти в два раза.

Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года. В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть, фактически, покупая у них тот же российский газ, но с наценкой.

Для Украины в возобновлении закупок российского газа есть и плюсы, и минусы, рассуждает аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Александр Собко. С одной стороны, газ будет обходиться дешевле, так как будет приобретаться по европейским биржевым ценам, но без дополнительных расходов на транспортировку. Эти расходы возникают, так как при покупке по реверсу газ идет формально от хабов, которые находятся на значительном расстоянии от украинской границы. С другой стороны, «Нафтогаз» не будет получать дополнительных выплат за транзит этого «реверсного» российского газа по территории Украины.

В этой ситуации, вероятно, «Газпром» окажется в более выгодном положении, так как снизит объем затрат на прокачку газа по территории Украины, при этом цена газа в обоих случаях — и для европейских получателей, и для украинских — привязана к цене биржи или близка к ней,

резюмирует эксперт.

Эксперты не исключают, что

если цены европейских поставщиков будут выше, то «Нафтогаз» вполне может нарастить закупки газа выше «обязательных» 4 млрд кубометров. При этом ему не придется оправдываться в своих действиях перед правительством и избирателями, настороженно настроенными по отношению к России, поскольку есть решение арбитража,

обращает внимание Маринченко.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что прямые поставки газа из России будут выгодны для Украины, поскольку она сможет закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку.

«Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — сказал Ветренко.