«Эффект виагры»: как биткоин захватил Россию

Криптовалюты и цифровые технологии стали одной из основных тем для дискуссии на Гайдаровском форуме. Эксперты и чиновники сразу на нескольких площадках обсуждали новые технологии и будущее криптовалют, не скупясь на красочные определения и эпитеты.

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Как рассказал президент Сбербанка Герман Греф, лидеры государства или топ-менеджеры находятся сейчас в состоянии «паранойи конца» из-за новых технологий: «Потому что не дай бог, если ты приблизишь этот конец, ты войдешь в историю компании».

«Между ужасом и восторгом — это то состояние, которое мы сегодня испытываем все. Будущее, государство, компании — они управляются людьми из прошлого, которые думают линейно»,

— задал он тон обсуждению.

Присутствующие на дискуссии чиновники поспешили заверить, что разделяют «восторг» перед новыми технологиями и сами активно способствуют их внедрению. В частности, как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, в ближайшие год-два технологии «сильно поменяют российскую жизнь» и экономику.

Прежде всего, повлияют технологии удаленной идентификации, внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, а также решения в электронной торговле и логистике. Первый и «важный» шаг, по словам Орешкина, уже сделан — это внедрение «удаленной идентификации».

В конце декабря Госдума одобрила в третьем чтении пакет поправок в законы, регулирующих вопросы удаленной идентификации клиентов российских банков. По словам министра, удаленная идентификация изменит и банковскую сферу, и сферу услуг, а также сделает отношения с контрагентами комфортнее и эффективнее, убрав «много лишних действий», которые сейчас приходится совершать.

Присутствующий на другой сессии Гайдаровского форума первый зампред ЦБ Сергей Швецов допустил появление большого количества банков, в которых персонал состоит из двух-трех сотрудников, в связи с внедрением новых технологий.

«Если регулятор будет доверять новым технологиям, они покажут свою устойчивость, то в значительной степени сами финансовые организации могут избавиться от определенных функций и могут перейти на аутсорсинг этих функций, например, KYC (know your costumer — «Газета.Ru»). Если мы придем к такой модели, где численность банка — это два-три человека, то я допускаю, что мы можем иметь достаточно большой объем в количественном плане таких банков», — сказал Швецов

Однако после «восторгов» чиновники перешли к описанию «ужаса» по заветам Грефа.

В частности, в ЦБ заявили о том, что чаще всего в прошлом году банки атаковали финансовые организации, активно внедряющие новые информационные технологии.

По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой,

количество хакерских атак на компании и банки, внедряющие новые технологии в России, увеличилось более чем в 2,3 раза за 2017 год.

Опасаются чиновники и слишком большого увлечения российских граждан криптовалютами. Красочно описал проблему Сергей Швецов. По его словам, ЦБ беспокоит «эффект виагры», который может возникнуть с криптовалютами.

«Нас беспокоит эффект «виагры». «Виагра» была изобретена случайно в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, в результате получили нечто другое. Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды»,

— сказал он.

Швецов отметил, что «сегодня мы видим в этих новеллах, связанных с криптовалютами, ажиотажный спрос на эти валюты не как на средство обращения платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы завтра перепродать это дороже».

«То есть это в чистом виде получилась инвестиционная история… поэтому хорошо, что мы уже об этом думаем, но точно совершенно, регуляторы не будут делать ничего, что будет способствовать росту этих пирамид», - добавил Швецов.

При этом замглавы Минфина Алексей Моисеев с сожалением заявил, что современные подростки предпочитают получать в подарок не смартфоны, а криптовалютные фермы.

«Я в числе прочих занимаюсь работой над алмазно-бриллиантовым комплексом, буду отстаивать рубежи и хочу, чтобы девочкам больше нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы», — рассказал он в ходе выступления.

При этом он заявил, что

анонимность при осуществлении операций с криптовалютами в ближайшее время исчезнет.

«Уверен, что в будущем это будет доведено до логического конца. Есть способы идентификации людей, которые производят транзакции через биткоины. Поэтому эта прелесть для людей, которая заключалась в том, что это денежная транзакция, которая позволяет анонимно от властей проводить транзакции, которые, может быть, не очень хотелось бы показывать по каким-то причинам — в том числе по криминальным — кстати, она уходит. Научились уже страны многие и учатся это распознавать. Я думаю, что это вопрос очень короткого времени... Власти будут понимать, кто какой перевод сделал», — сказал Моисеев.

Тема криптовалют в это же время возникла и еще в одной аудитории, где представители российского и иностранного банков обсуждали протекционизм и глобализацию. Из зала был задан вопрос, не опасаются ли лидеры мировых Центробанков, ведущие экономисты и эксперты, что развитие рынка криптовалют поставит под угрозу их существование. Из их ответов следовало, что по крайней мере «ужаса» они не испытывают.

Председатель правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель с улыбкой заметил, что находится в России меньше 48 часов, но «никогда и нигде еще не сталкивался с таком концентрацией интереса к криптовалютам, как на нынешнем форуме в РФ». «Я нахожу это странным », — заявил он.

По мнению Френкеля, прежде чем однозначно критиковать биткоин, необходимо тщательно изучить это явление. По его словам, большинство опасений по поводу криптовалют вполне можно развеять созданием новых механизмов регулирования. Одна из причин, по которым биткоин вызывает опасения со стороны регуляторов и госорганов, — его анонимный характер: из-за этого его можно использовать для финансирования теневого сектора. Но можно сделать систему прозрачнее, чтобы ключ к шифрованию получили регуляторы, тогда эти вопросы будут снять, отметил Френкель.

Критики также говорят, что биткоин ничем не обеспечен, продолжил Френкель, но в нынешней ситуации вполне можно создать необходимые резервы, чтобы подкрепить криптовалюту. Что касается большой волатильности, то она сейчас, по сути, отражает нервозную реакцию представителей ряда стран и инвесторов, добавил он. «Не думаю, что эта ситуация продлится вечно», — сказал Френкель, призвав внимательно следить за развитием криптовалют.

«Мы называем валютой то, что пока является просто активом. Не совсем обычным, но активом», — полагает председатель Банка Испании Луис Мария Линде де Кастро.

«Я не думаю, что есть риск для мировых Центробанков из-за распространения криптовалют, едва ли из-за этого Центробанки могут исчезнуть. Пока нашему существованию ничто не угрожает», - добавил он.