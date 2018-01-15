«Экономику на хамстве не построишь»

— Какая тема будет ключевой на Гайдаровском форуме-2018?

— Экономическая динамика - в мире, и, прежде всего, в России. Причем дискуссия не сводится к чисто экономической сфере. Сейчас практически для всех экспертов становится осевидным, что корни экономической динамики далеко выходят за рамки собственно экономической проблематики. Отсюда и общая тема форума этого года – «Россия и мир: Цели и ценности» (а по-английски даже жестче – «Virtues and values»).

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— Эта тема требует пояснения…

— Мы видим, что рост буксует. Некоторое ускорение динамики в 2017 году не выглядит устойчивым, во всяком случае, в развитых странах. И мы видим, что в основе проблем лежат не чисто экономические факторы. В гораздо большей мере проблемы здесь находятся в сфере технологий, политики, идеологии, культуры. Словом, «Не экономикой единой…». В этом следует разобраться тщательно.

Этот форум про «правила игры», а в них входит и культура, и этика, и политика, и безопасность… Без всего этого обсуждать проблемы экономических институтов бессмысленно. Бессмысленно менять налоговую систему, если у вас есть риски потери собственности, жизни и даже риски хамства.

«Газета.Ru» Владимир Мау

— Очень интересно, как хамство влияет на экономику и общество?

— Оно подрывает самоуважение, без которого нет в современном мире прогресса.

Не менее важны вопросы адаптации институтов к современным цифровым технологиям. Ведь они предъявляют новые требования и к экономике, и к организации государства, и к этике. Скажем, насколько корректно, когда два человека приезжают в командировку и один из них выкладывает в сети информацию: мы с таким-то таким-то? Для одних людей (как правило, очень молодых) это нормальный и правильный поступок. Но хочет ли второй участник поездки информировать о себе urbi et orbi? Технологии, этика и культура – эти тему очень актуальны и тоже будут обсуждаться на форуме.

— То есть, похожие на эту темы, влияющие на экономику, как раз и будут обсуждаться на Гайдаровском форуме?

— Да. Или, скажем, какой будет жизнь человека, если у вас будут объединены кредитная карта, водительские права и медицинская карта. И вы покупаете торт, а у вас платеж не проходит, потому что вы уже в этом месяце слишком много тортов купили, и состояние вашего здоровья (анализы в медицинской карте) не позволяет вам это делать. Или, если вы садитесь в машину, а она не заводится, потому что чувствует пары алкоголя. В конце концов, есть и гамлетовский вопрос: человек для искусственного интеллекта или искусственный интеллект для человека? А ведь это все вопросы, которые могут стать актуальными уже в близком будущем.

— Впечатляет... Назовите хэдлайнеров форума этого года?

— Приезжает Кристалина Георгиева, она является вторым, а де-факто первым человеком во Всемирном банке. Первый президент Евросоюза Херман Ван Ромпёй. На полях форума будет несколько двусторонних встреч на уровне министров и вице-премьеров. Приезжает председатель Центрального Банка Испании. Глава Конституционного Суда Италии и бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато будет участвовать в дебатах на тему экономики и права. Выступит блестящий ученый мирового уровня Шейла Фицпатрик, профессор университета Сиднея. Она считается одной из лучших иностранных экспертов по русской революции.

Приезжают эксперты по бизнес-образованию, руководители мировых аккредитационных агентств «Тройной короны» - AACSB и AMBA. Замечу, что они вместе почти никогда не собираются, потому что конкуренты друг другу. А мы на своей площадке, на Гайдаровском форуме в Президентской академии, их собираем.

Всего будут более ста экспертов со всего мира. У нас на форуме все больше появляется действующих зарубежных политиков. Традиционно приедут руководители глобальных западных компаний. Это и Cisсo, и Microsoft, MasterCard, Coca-Cola и из big-фармы разные эксперты. Это люди, которые отвечают за половину планеты в рамках своего бизнеса.

— Владимир Александрович, приходится ли уговаривать экспертов-спикеров, какие-то аргументы приводить, чтобы прилетели на форум?

— Никаких аргументов не надо. Ни крупному бизнесу, ни международным экспертам не приходится объяснять, что такое Гайдаровский форум, у него есть репутация. Если кто заинтересован в исследованиях этого региона мира, в бизнесе в России, они прекрасно понимают, что Гайдаровский форум – это место, на котором можно обсудить любую проблему.

Форум нужен для обсуждения новых идей, чтобы заявить о себе. Чтобы поставить диагноз проблеме. При этом диагнозы могут быть разные, и, скорее всего, решения противоположные. Здесь не предполагается выработка идей и рекомендаций, ни принятия политических решений. Это не съезд делегатов или депутатов. Здесь происходит обсуждение развилок для выработки рекомендаций.

— Насколько власть прислушивается к рекомендациям экспертов, вникает в диагнозы, которые звучат на форуме?

— Как правило, слышит. Власть пользуется мнением экспертов в той мере, в какой хочет и может их использовать. Но политик не может принимать решение, основываясь на голосовании экспертов – у него другая мера ответственности и он отвечает перед народом.

— В этом и проблема?

— Это не проблема, это нормально. Потому что принимать решения должен тот, кто несет за них ответственность. Принятие решений и экспертиза — это два разных процесса. Это очень важное отличие. Дело эксперта – честно высказывать свое мнение. Дело политика – принимать решения, его ответственность перед обществом другая и измеряется по другим критериям.

— Вы член президиума президентского совета по стратегии. Совет уже получил две стратегии – Алексея Кудрина и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Им поручено такие стратегии составить. Что в итоге – чья стратегия «победит», или будут новые порции майских указов?

— С институциональной точки зрения эти материалы вполне дополняют друг друга. Серьезные различия у них по части макроэкономики. Решать, конечно, политикам. Но хочу заметить, что президент России никогда не был замечен в склонности к методам макроэкономического популизма.

— То есть?

— Президент никогда не принимал безответственных решений, ведущих к необеспеченной денежной эмиссии, к тому, что называется «заливать экономику деньгами». Он всегда был приверженцем ответственной, консервативной макроэкономической политики.

— Гайдаровский форум – как механизм для выработки решений. Но не окрашен ли он идеологически? Само название «Гайдаровский» предполагает акцент на либеральных идеях. А вот, например, коммуниста и большого теоретика Геннадия Зюганова вы на форум не зовете?

— Политические и идеологические взгляды приглашенных экспертов не влияют никак, только интеллектуальные качества. Это принципиально. Есть те, кого мы хотим видеть, и специально договариваемся о приезде. Таких немного. Остальные имеют право зарегистрироваться и выступить на форуме.

Вообще, на форуме многое сложилось стихийно. Он же стал называться Гайдаровским не в силу идеологических ограничений, а просто мы первый форум готовили вместе с Егором Гайдаром, а он умер за месяц до открытия. Тогда, в 2010 году его назвали Гайдаровским. И это название прижилось. Но память Е.Т. Гайдара – это прежде всего высокие интеллектуальные требования, способность рассматривать вопросы в широком историческом и теоретическом контексте.

В работе Форума участвуют разные исследователи – приверженцы и левых взглядов, т правых, консерваторы и сторонники прогресса. Мы приглашаем умных, а не политически ангажированных. То, что среди «левых», с тех пор, как это перестало быть государственной идеологией, много умных, это тоже правда. И, если вы посмотрите, скажем, на книги Издательства Института Гайдара, то там выходит немало «левой» литературы по социально-гуманитарной тематике. Ученые-гуманитарии в мире часто придерживаются «левых» взглядов.

Содержательно же Форум называется «Россия и мир» с дальнейшим расширением названия с учетом ключевых текущих проблем. В этом году – «Россия и мир: цели и ценности», что подчеркивает как раз выдвижение на первый план внеэкономических факторов. А название прижилось само по себе.

— А вот была история с байкером Залдостановым, «ночным волком». Она разве политически не окрашена?

— Форум открыт для разных участников.

В рамках форума есть мероприятия, которые курирует непосредственно Оргкомитет. Как правило, в них участвуют члены правительства. И есть множество экспертных дискуссий, которые заявляются либо организациями, либо учеными. И дальше тот, кто это предложил, организует мероприятие на форуме.

— Сколько стоит участие в форуме?

— Участие нисколько не стоит. Это тоже принципиальная позиция. Мы однажды оплатили очень дорогой перелет спикеру, поскольку хотели, чтобы он непременно принял участие в дискуссии. Но мы не платили и не платим гонораров никогда и никому. У нас выступают не за деньги. Гайдаровский форум – это действительно событие, которое открывает год.

— Русский Давос?

— Вы знаете, я не очень люблю эту параллель. Никогда не был в Давосе на Всемирном экономическом форуме, поэтому мне трудно сравнивать. Но Гайдаровский форум проводится за неделю до Давоса. И в этом смысле повестка в какой-то мере похожа. Но наш форум – экспертный, Давос – это все-таки политики и бизнес. У нас доминируют эксперты, а если и участвуют политики — это, как правило, политики-технократы, пришедшие из экспертного сообщества, и уходящие затем в экспертное сообщество. Такая у нас специфика.

— Статусность форумов, которые проводятся в России, в последние годы, после введения санкций Запада, снижается?

— Я этого не замечаю. Ни по Гайдаровскому форуму, он растет, ни по другим. Мы начинали с отставных зарубежных политиков, а сейчас у нас практически на каждом форуме есть действующие. По-моему, интеллектуальный и политический интерес к России возрастает.

Повторю, у нас форум собирает прежде всего экспертов. Понятно, что экспертная работа на Гайдаровском форуме будет сосредоточена в основном вокруг развития общества и государства. Форумы видоизменяются. Но, что касается, скажем, Петербургского форума и Гайдаровского форума – ни там, ни там точно нет проседания по уровню спикеров и гостей.

У нас будет несколько очень интересных и глубоких сессий по истории, по тому, что я называю прикладной историей. То есть, это уроки истории для современной политики или для современной экономики. Даже если будет обсуждаться история, например, Византии, то всем будет понятно, что это в том числе и про нас. Не обязательно прямолинейно. Но исторический опыт исключительно важен для качества госуправления. Политическим руководителям нужны консультанты не только по экономике или безопасности, но и по истории. Эксперт по истории – это важная компонента дискуссии о социально-экономической политике.