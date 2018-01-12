«Причиной инфляции стал отказ кредиторов»

Курс гривны в пятницу 12 января 2017 года опустился до исторического минимума, в этот день за 10 российских рублей можно было приобрести 4,99 гривны. Ранее среднегодовой курс украинской валюты составлял 2,19 рубля.

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Гривна также снизилась и по отношению к доллару и евро. Так, один доллар продавался по цене 28,44 гривны, евро — 34 гривны. Стоимость национальной валюты Украины никогда не опускалась до такого уровня в паре с рублем со времен введения гривны в обращение в 1990 году. До сегодняшнего дня антирекордом считался 1998 год, когда гривна опустилась до отметки в 3 рубля.

По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Пинзеника, причиной высоких темпов инфляции стал отказ ряда кредиторов давать деньги в долг. Однако председатель правительства Украины Владимир Гройсман высказал точку зрения, что снижение стоимости гривны — лишь временное, сезонное явление, передает ФАН.

«За последние четыре года украинская экономика свернулась, экспорт значительно ниже импорта, новые рынки получить не удалось, с выдачей кредитов спонсоры и международные кредиторы затягивают.

То, что гривна ослабела, — последствия многих факторов, которые были очень ожидаемыми. Скорее можно удивляться тому, что умудрялись удерживать гривну на таком уровне. Последствия видны: дорогие кредиты для промышленности, падение уровня жизни, значительная инфляция», — приводит RT слова украинского экономиста и политолога Александр Дудчака.

В конце декабря министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции в Киеве рассказал, что Киев не теряет надежду на поддержку Международного валютного фонда. Украинское правительство в 2018 году рассчитывает получить не менее двух траншей по действующей программе расширенного финансирования EFF.

«Нацбанк рассчитывает на два транша от МВФ. Надеюсь, что получим больше, это является абсолютно реалистичным», — сказал глава ведомства.

Директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук же отмечал, что регулятор сохраняет оптимизм относительно дальнейшего сотрудничества с МВФ и ожидает два транша кредита в 2018 году.

На этом оптимизме НБУ и базировал свой макроэкономический прогноз и пророчил рост ВВП Украины более чем до 3% по итогам 2018 года. В рамках двух траншей НБУ рассчитывает получить от МВФ в 2018 году $3-3,5 млрд.

«Если со второго квартала 2018 года не сможем возобновить финансирование МВФ, можно забыть о стабильности гривны... курс явно перешагнет 30 грн за $1, и вопрос — где он остановится», — комментировал тогда ситуацию президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

По его словам, в случае отсутствия новых кредитов дефицит госбюджета Украины может превысить критичную отметку в размере 3,5% ВВП, а это уже превышает установленный МВФ предельный уровень на 2018 год, и также неминуемо скажется и на инфляции, и на уровне жизни.

За два месяца до этого Министерство финансово Украины сообщило, что совокупный государственный долг страны в сентябре 2017 года вырос на 0,62% и составил $77,03 млрд. в августе того же года на валютном рынке Московской биржи приостановились торги парой украинская гривна — российский рубль. Как сообщала биржа, приостановка торгов была вызвана отсутствием интереса участников торгов к этому инструменту.

«Есть несколько причин такой низкой активности торгов. Прежде всего, это практически разорванные экономические связи между странами. Украинские и российские компании и раньше предпочитали расчеты в американском долларе и евро, а не в гривнах и рублях. Кроме всего прочего, гривна — очень волатильная валюта, что отбивает желание у участников внешнеэкономической деятельности и вкладчиков с ней связываться», — рассказывал тогда в этой связи начальник управления операций ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Двумя месяцами ранее кабмин Украины прогнозировал мягкую девальвацию гривны на 10% до 2020 года, когда национальная валюта должна подешеветь до 31 грн за доллар.

«Курс не будет стабильным. Это аксиома.

И именно поэтому он больше не будет падать в два или три раза за пару дней или недель. Как раньше, когда в разного рода бюджетных резолюциях государство гарантировало суперстабильный курс, а некоторые ведущие экономисты страны, вдохновляемые лидером экономической мысли Арбузовым даже предлагали закрепить в законе стабильный курс гривны. Ежегодные изменения курса в пределах 10% гораздо полезнее, чем стабильность сжатой пружины», — пояснял специалист отдела продаж долговых инструментов компании Dragon Capital Сергей Фурса.