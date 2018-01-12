Странное открытие: самолеты не летают на курорты Египта

Пирамиды ушли за март

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом снова откладывается. Во вторник египетские СМИ со ссылкой на главу авиакомпании EgyptAir Сафуата Муслима сообщили, что рейсы египетского перевозчика из Каира в Москву начнутся не ранее апреля.

«Полеты в Москву начнутся с апреля, если нет особой необходимости организовывать полеты в марте, для чего требуется особая процедура резервирования», — цитирует его «Аль-Ахрам».

Россия прервала авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после того, как в результате теракта над Синаем произошло крушение самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа. Россия выдвинула к Египту требование усилить меры авиационной безопасности.

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Договоренность о возобновлении авиасообщения между Каиром и Москвой была достигнута в конце прошлого года в ходе визита в Каир президента РФ Владимира Путина. Позже руководители профильных ведомств подписали в Москве соответствующее соглашение.

Глава Минтранса Максим Соколов ранее отмечал, что речь пока идет только об авиасообщении между столицами, полеты будут осуществлять «Аэрофлот» и EgyptAir, а начнутся регулярные рейсы в феврале.

Называлась даже дата выдачи окончательного разрешения со стороны Росавиации – 20 февраля.

Однако сроки первых полетов все еще не установлены, а продажи билетов не открыты.

«Минтранс призывает все задействованные в процессе ведомства ускорить процесс возобновления полетов», — сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

Там же рассказали, что все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты, а также улажены все технические вопросы.

По расписанию EgyptAir планирует совершать три рейса между Москвой и Каиром в неделю. Для этого в аэропорту «Домодедово» уже забронированы выходы и стойки регистрации. Сама компания заявляла, что планирует начать полеты еще с 1 февраля.

Представители российского авиаперевозчика тоже сообщали о планах на февраль. Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в середине января говорил журналистам, что рейсы в Каир могут быть запущены в конце февраля.

Во вторник в пресс-службе авиакомпании сказали «Газете.Ru», что пока компания не собирается делать никаких заявлений о сроках возобновления полетов в столицу Египта.

В Росавиации также воздержались от комментариев.

Нельзя или все-таки можно?

Между тем, для туроператоров ситуация с открытием Египта создает больше неудобств, чем возможностей. И в первую очередь потому, что сегодня не все игроки рынка до конца понимают, станет ли Каир конечным пунктом для перелета (дальше придется добираться до Хургады или Шарм-эль-Шейха 5-8 часов на автобусе), либо в тур можно будет включать стыковочные рейсы до курортных районов.

Российский союз туриндустрии направил в Ростуризм запрос о правомерности формирования туров не только в Каир, но и через него на другие дистанции, сообщил «Газете.Ru» вице-президент союза Юрий Барзыкин.

«Мы хотели получить официальный ответ, поскольку в правовом порядке все трактуется по-разному», — сказал он.

Глава Ростуризма Олег Сафонов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал «Газете.Ru», что с представителями рыка данный вопрос не обсуждается.

«Туроператоры самостоятельно формируют туристический продукт. Ростуризм никогда не вмешивался в их производственную деятельность и не собирается это делать. Мы исходим из того, что нужно внимательно читать указ президента, там все написано. В указе написано, что авиационная перевозка — до Каира», — сказал глава ведомства.

Документ, на который ссылается чиновник, это «запретительный» указ президента, вышедший после катастрофы над Синаем в ноябре 2015 года, и в который в январе этого года были внесены изменения в связи с разрешением полетов в египетскую столицу.

В указе рекомендуется туроператорам и турагентам на время действия запрета полетов «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением г. Каира».

В тоже время, ни президентском в указе, ни в законе нет ограничения, которое бы не позволило туристам, прибывшим в Каир, добраться самолетами местных авиакомпаний в другие города, отмечает юрист компании «Глазунов и Семенов» Вадим Ипатов.

В Ростуризме ранее отмечали, что запрет туроператорам формировать путевки в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира, отсутствует.

Красное море не стало ближе

Туристам пока не удается даже узнать сроки возможного начала бронирования путевок в Египет. В call-центрах всех крупных туроператоров сообщают, что на в настоящее время никаких продаж нет.

Так, в компании Сoral Travel корреспондента «Газеты.Ru» проконсультировали, что «сегодня направление закрыто». В «Интуристе» отметили, что пока нет информации о возможности начала бронирования туров.

Как рассказали «Газете.Ru» в TUI, туроператоры готовы формировать туры в Египет через Каир, но поскольку наиболее востребованы у россиян поездки на побережье Красного моря, кроме безопасности при авиасообщении, необходимым условием для начала продаж туров в Египет является обеспечение безопасности перемещений внутри страны.

Tez Tour также планирует формировать туры на базе прямого направления в столицу Египта. Туроператор может продавать только туры с перелетом «Москва-Каир-Москва», дальше же речь идет о трансфере, пояснила PR-директор российского туроператора Лариса Аханова.

Пока нет перелетов даже в Каир, россияне ездят Египет через третьи страны. Стоимость перелета из Москвы в Каир туда и обратно в феврале 2018 года начинается от 20 тысяч рублей, приводит цифры директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

По данным сервиса Biletrix, ранние продажи авиабилетов в январе-феврале из России на египетские курорты в летнем сезоне 2018 года выросли в 4 раза, однако объем не превышает 0,1% от всех продаж по международным направлениям.

Средняя стоимость перелета из Москвы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх выросла с 20 573 рублей до 28 591 рублей, то есть на 38%.

При этом прямых рейсов в Египте в системе Biletix еще не появилось. По словам Гинеса, рейсы между Каиром, Хургадой и Шарм-эль-Шейхом выполняют три египетские авиакомпании, и их услуги обойдутся путешественникам еще в 6-8 тысяч рублей.

Таким образом, текущая стоимость перелета составляет не менее $500. Прямые рейсы будут дешевле, говорят эксперты.

Замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль говорил в интервью агентству «РИА Новости», что стоимость путевки на египетские курорты с учетом перелета Москва — Каир будет начинаться от $650.

Барзыкин полагает, что в итоге стоимость путевки может быть больше, да и риски повышены. Между тем, россияне ждут бюджетный Египет, а не по тем ценам, по которым он будет продаваться с трансфером из Каира, резюмирует он.