Угроза России: США наращивают экспорт газа

Смелые планы чистого экспорта

США намерены в этом году в полтора раза увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) — с 1,9 млрд куб. футов (примерно 53 млн кубометров) в сутки в 2017 году до 3 млрд куб футов (около 83 млн кубометров), отмечается в материалах Управление энергетической информации (EIA) США.

В прошлом году Соединенные Штаты впервые на ежегодной основе стали нетто-экспортерами газа и не намерены останавливаться на достигнутом.

По данным EIA, чистый экспорт американского СПГ в 2017 году составил 0,4 млрд куб. футов в сутки (11 млн куб м). При этом еще в 2016 году, когда США отправили первый танкер с СПГ в Бразилию, страна оставалась импортером СПГ — чистый импорт газа достигал тогда 1,8 млрд куб футов (50 млн куб м) в сутки.

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Общий чистый экспорт природного газа США прогнозируется в среднем в 2,3 млрд куб. футов (64 млн кубометров) в сутки в 2018 году и 4,6 млрд куб. футов (128 млн кубометров) в сутки в 2019 году.

Сегодня в Штатах функционирует только один СПГ-завод Sabine Pass мощностью 14 млн т, на стадии строительства находится еще шесть, поэтому к 2020 году американский производственный потенциал по СПГ возрастет до 78 млн т в год, что соответствует 23% мировых производственных мощностей в 2016 году, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Но в долгосрочной перспективе объемы поставок американского газа на мировой рынок будут зависеть от того, сколько проектов СПГ получат разрешение на экспорт и действительно будут реализованы, обращает внимание эксперт.

По ее словам, на начало 2017 года лицензии, позволяющие поставлять газ на любые внешние рынки, получили 14 американских СПГ-проектов на 153 млн тонн производственных мощностей, включая строящиеся. При этом заявки подавали более 40 проектов на 390 млн т, что в полтора раза выше сегодняшних объемов глобальных продаж СПГ.

В 2018 году США намерены нарастить мощности по сжижению: EIA ожидает, что на полную мощность выйдет терминал Cove Point в Мэриленде, будут запущены производства на объекте Elba Island в Джорджии, а к концу года заработает также первая линия объекта Freeport в Техасе мощностью 0,7 млрд куб. футов в сутки.

Дядя Сэм идет на Восток

Руководство США, включая президента Дональда Трампа, говорило о своем интересе к европейскому газовому рынку. При этом официальные власти открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок российского газа в Европу.

В принятом в августе прошлого года законопроекте, вводящем новые экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2» как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.

В настоящее время в Европу из США приходили только единичные танкеры с СПГ, в то время как основная часть произведенного в США сжиженного газа шла на рынки Южной Америки и АТР, в том числе в Китай, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко.

Незаконтрактованный американский СПГ пойдет в Европу при наличии двух условий — если эта операция будет иметь экономический смысл и при отсутствии более выгодных альтернатив,

полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Первое условие, по его словам, скорее всего будет выполнено при цене $3 за млн БТЕ на Henry Hub ($105 за тысячу куб м). Издержки трейдеров на поставку дополнительного объема газа в Европу, включая расходы на транспортировку и регазификацию, составят около $5 за млн БТЕ ($175 за тыс. куб м). Учитывая, что цены в Европе сейчас находятся на уровне $7 ($250 за тыс. куб м), поставка американского СПГ в Европу могла бы быть выгодным бизнесом, полагает эксперт.

Однако при этом цены на газ в Азии сейчас существенно выше (более $10 за млн БТЕ, или $350 за тыс. куб м), что связано в том числе с неожиданно высоким ростом спроса на газ в Китае в прошлом году. Поэтому большая часть объемов и в этом году, вероятно, все же пойдет в Азию, полагает Маринченко.

В настоящее время Китай потребляет 200 млрд куб. м газа в год, и эта цифра будет расти.

Говорить о планах гарантированного импорта СПГ в Европу из США можно будет тогда, когда договоры на покупку американского СПГ будут заключать не трейдеры, а компании, занимающиеся прямыми поставками сетевого газа для европейских потребителей, а их пока совсем немного, отмечает Собко.

В ноябре британская Centrica (занимается газоснабжением конечных потребителей в своей стране), у которой такой договор на СПГ с американского Sabine Pass есть, перепродала часть объемов в своем контракте в Польшу, вероятно, посчитав, что сетевой газ с ценовой привязкой к бирже окажется дешевле.

В остальных случаях поставки СПГ из США в Европу могут осуществляться разово, в условиях удачной рыночной конъюнктуры, вероятнее всего в летний период, когда спотовые цены, а главное, разница между ними, для европейского и азиатского рынка снижаются, считает эксперт Сколково.

Российский газ подешевеет, но не сдастся

Европа — традиционный рынок сбыта трубопроводного газа «Газпрома». Экспорт газа из РФ в дальнее зарубежье достиг в 2016 году рекордного объема — 179,3 млрд куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году.

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в странах дальнего зарубежья (за вычетом акциза и таможенных пошлин) составила при этом 2,14 трлн рублей.

В этом году российский холдинг поставил новый рекорд, нарастив экспорт в Европу и Турцию до 193,9 млрд кубометров, что на 14,6 млрд кубометров (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объяснил эту тенденцию активно растущей потребностью европейских стран в российском газе и его надежными поставками в необходимых объемах.

В настоящее время трубопроводный газ из РФ более выгоден для ЕС, чем экспорт СПГ из США. Но тот же американский газ может стать одним из факторов, ограничивающих цены на европейском рынке.

С ростом объемов поставок СПГ из США и других стран, в том числе Австралии, цены между хабами (Азии и Европы) начнут выравниваться с поправкой на транспортное плечо.

Это неприятная новость для «Газпрома» в том смысле, что ему вряд ли теперь удастся заработать сверхприбыль, которую он получал в начале 2010-2014гг, отмечает Маринченко.

Но свою долю рынка компания при желании сможет защитить — расходы концерна на продажу дополнительного объема газа в Европу, учитывая налоги и транспортировку, составляют не более $105 за тыс. куб м.

Кроме того, в минувшем году в Европу начал поступать российский сжиженный газ с терминала «Ямал-СПГ»

Его стоимость с учетом поставки на данном рынке по сравнению с СПГ другого производства будет одной из самых низких, отмечает Белова. Это объясняется отсутствием 30%-ной экспортной пошлины, низкими себестоимостью добычи и затратами на сжижение, наличием государственной поддержки при строительстве порта и предоставлением льгот по НДПИ, обращает внимание эксперт.

Удельная стоимость российского сжиженного природного газа с «Ямал-СПГ» в Европе составит $174 за тыс. куб м, американского — $265.

В своем докладе «Прогноз развития рынков СПГ» компания Shell отмечает, что до 2030 год спрос на СПГ будет расти в два раза быстрее, чем на трубопроводный газ. По версии аналитиков компании, объем мирового рынка СПГ вырастет в 1,8 раза, до 460 млн тонн.

В своих прогнозах концерн BP отмечает, что в 2035 году доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%.