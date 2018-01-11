Не спешат на помощь: почему ЕС не дал денег Украине

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему стране не была предоставлена финансовая помощь в размере €600 млн. По его словам, Киев не выполнил условий, поставленных Евросоюзом.

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В ходе своего выступления в эфире Украинского радио Мингарелли заявил, что пока Еврокомиссия не может предоставить транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро из-за невыполнения Киевом 4 из 21 условия предоставления такой помощи.

В то же время он отметил, что транш еще может быть предоставлен.

«В ноябре во время саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине, — напомнил представитель ЕС, — И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы они провели оценку объема помощи, в которой нуждается Украина, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи».

1 декабря 2017 года Еврокомиссия отказала Киеву в третьем транше финансовой помощи в размере €600 млн.

Названные тогда причины такого решения те же — невыполнение украинской стороной обязательств по проведению структурных реформ в экономике и управлении. Ранее, в 2015 и 2016 годах, Украина получила от Евросоюза два транша общим объемом €1,2 млрд.

«На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед», — заявили в ЕК.

В комментарии Еврокомиссии также было указано, что в будущем она готова вернуться к рассмотрению вопроса о предоставления Киеву помощи. Однако для этого власти страны должны продолжить реализацию согласованных с ЕС реформ.

Не торопится дать денег Украине и Международный валютный фонд (МВФ), также диктуя условия, которые должен выполнять Киев для получения финансовой помощи. Так, 3 ноября представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что фонд выдвигает четыре требования к Украине для получения следующего транша.

«Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ — то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством», — сказал тогда Люнгман.

Представитель МВФ, кроме того, подчеркнул, что киевским властям необходимо принять земельную реформу.

По оценке Люнгмана, коррупция ежегодно «съедает» 2% роста ВВП страны.

«В любой оценке по коррупции Украина занимает позиции хуже, чем страны центральной и Восточной Европы. В Европе пытаются решить этот вопрос, на Украине пока очень мало чего происходит на фронте борьбы с коррупцией. Наша оценка показывает, что коррупция на Украине стоит где-то 2% экономического роста ежегодно», — подсчитал он.

При этом Люнгман подчеркнул, что Украина демонстрирует отличные результаты в решении первоочередных экономических и социальных вопросов. Так, по его мнению, правительству удалось обеспечить в течение последнего года стабилизацию социально-экономической ситуации.

Решение отсрочить выделение Украине очередного пакета финансовой помощи МВФ принял в июле прошлого года. На тот момент причиной для отказала стало то, что Рада не успевает принять законы в рамках необходимых реформ.

В 2015 году Украина начала проводить с МВФ четырехлетнюю программу расширенного кредитования (Extended Fund Facility, EFF). Из $17,5 млрд Киев уже получил около $8,7 млрд. Реализация программы должна завершиться в 2018 году, однако из-за того, что Украина тормозит с выполнением обещанных реформ, выплаты постоянно задерживаются.

В следующем году Украина ждет от МВФ не менее $3 млрд помощи в виде траншей, при этом Минфин страны полагает, что объем финансовой поддержки со стороны основного кредитора страны может быть и больше.