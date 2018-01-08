«Россия может выйти из ВТО»

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с российской стороны €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины, заявил первый заместитель председателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

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По его словам, сам факт введения руководством ЕС санкций против России противоречит принципам международной организации, сообщает RT.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что ЕС первым стал нарушать правила ВТО, используя ограничительные меры против России, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь, руководитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков пояснил, что иск со стороны безоснователен, поскольку Россия следовала решению панели арбитров ВТО по этому спору.

Он уточнил, что российская сторона собирается созвать панель арбитров в ВТО для проведения анализа выполнения принятого вердикта.

Медведков решительно подчеркнул, что совершенно непонятно, «на основании чего выдвинуто такое требование».

«Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров. Наш ответный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет», — пояснил он.

Кроме того, он дал понять, что Россия ожидает «непредвзятого, прозрачного и основанного на правилах и практике ВТО решения», передает ФАН.

Иск в арбитражный суд со стороны ЕС был подан днем ранее. Требуемая Брюсселем компенсация складывается из общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

Арбитражный процесс решит, справедлив ли иск о финансовых претензиях к России. После этого, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров жестко раскритиковал как данный шаг ЕС, так и политику руководства объединения в сфере потребительского рынка.

«Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?

Претензии со стороны ВТО ставят под сомнение необходимость для России участвовать в этой организации – это не дает нам ничего, кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики», — пояснил сенатор.

Он добавил, что Москве ни в коем случае не следует поступаться своими интересами в тяжбах с ЕС.

«Если это будет передано в арбитражный суд, мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО. В случае, если суд признает иск законным, то его решение будет вне закона. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике. Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают», — напомнил парламентарий.

Согласно статье 22.6, в которой говорится о рассмотрении торговых тяжб, разбирательство должно быть проведено «первоначальной панелью арбитров, или же одним арбитром, назначенным гендиректором ВТО, и должно быть завершено в течение 60 дней после истечения разумного периода времени».

При этом на практике процедуры такого характера обычно длятся дольше, особенно если между сторонами имеются разногласия относительно того, «принял ли ответчик меры для выполнения решения», принятого ранее Третейской группой ВТО.

Страны Евросоюза наложили на РФ санкции в 2014 году на фоне политического и военного кризиса на Украине. В качестве симметричного ответа президент РФ Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года указ – согласно ему, в Россию был запрещен импорт ряда сельхозпродуктов, сырья и продовольствия из стран, которые ввели против РФ санкции.

Эмбарго коснулось продукции США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали овощи, фрукты, мясо, рыба и молочная продукция.