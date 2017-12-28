Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ответил президенту Украины Петру Порошенко на заявление о том, что Киев может возобновить закупку газа у Москвы, если он будет дешевым.

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«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190—195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов», — указал парламентарий.

При этом по его словам, цены на энергоноситель, определенные в рамках взаимных обязательств Москвы и Киева, будут для Украины ниже, чем газ из Европы, передает RT.

«Сейчас у них, кроме всего прочего, есть обязательство: приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год. У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе. Что касается поставки и цены, это всегда предмет обсуждения», — резюмировал депутат.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник и вовсе назвал заявление Порошенко блефом.

«Со стороны Порошенко — это блеф. Киев должен взять 5 миллиардов кубов газа, даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объем — это около $2 млрд. Текущий сезон практически подошел к концу, в течение трех дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко готовит общественность. Потому что Украина «политически» обходилась без российского газа, теперь вся эта история проваливается, и надо сохранить лицо», — пояснил специалист.

Искомое заявление украинского лидера было сделано днем 28 декабря. Он указал, что Киев готов возобновить закупки природного газа у Москвы при условии его дешевизны и прозрачности договоров на поставку, чтобы «снизить тарифы для наших людей».

«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста. 20 лет Украина была на «иголке» коррупции и зависимости от российского газа. И только «решительными действиями, в том числе в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ», — заявил президент Украины.

Днем ранее коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина сможет закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку. Он подчеркнул, что прямые поставки газа из России будут выгодны для Украины.

«Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — сказал топ-менеджер украинской компании.

В пятницу 22 декабря Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) подвел итоги спора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» из-за контракта на поставку российского газа.

«Нафтогаз» не будет платить в полном объеме за нарушение условия «бери или плати» и добился ретроспективного понижения контрактной цены. Но при этом ему придется в 2018-2019 годах закупать у российской компании по 5 млрд кубометров газа в год (сейчас объем закупок нулевой), а также выплатить «Газпрому» $2 млрд. «Нафтогаз» сообщил, что выиграл арбитраж против «Газпрома» «по всем спорным вопросам».

Арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы. По словам украинской стороны, им удалось снизить контрактную стоимость газа, полученного во втором квартале 2014 года, с $485 до $352 за тыс. кубометров.

«Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил $1,8 млрд. на закупках газа, приобретенного в 2014-2015 годах», — сообщала компания.

«Нафтогаз» оценил общий позитивный эффект решений арбитража более чем в $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа. Но это не все, что решил Стокгольмский арбитраж. Вторая часть вердикта суда, о которой указывала российская сторона, говорит в пользу «Газпрома». Во-первых, суд обязал Украину покупать в 2018-2019 году у «Газпрома» по 5 млрд кубометров газа в год.

Во-вторых, суд принял решение о выплате «Газпрому» просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд. Причем в интересах «Нафтогаза» отдать российскому концерну эти деньги как можно скорее — за каждый день просрочки будет взиматься 0,03%. Также суд отказал «Нафтогазу» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за тот же период в сумме около $14 млрд.