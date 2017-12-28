Закат А380: арабы оставят мир без больших самолетов

Агентство Reuters со ссылкой на свои осведомленные источники сообщило, что европейская корпорация Airbus может снять A380 с производства, если авиакомпания Emirates и власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) откажутся от дальнейшей закупки самолетов этой серии.

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Такие слухи циркулируют в отрасли с конца ноября, после того, как на авиасалоне в Дубае Emirates и Airbus так и не заключили ожидаемую сделку о продаже дополнительных лайнеров. По разным данным, речь идет о покупке эмиратской авиакомпанией от 20 до 36 самолетов.

Airbus A380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный реактивный пассажирский самолёт вместимостью 525 пассажиров в салоне трех классов (853 пассажира в одноклассовой конфигурации). Максимальная дальность полета гиганта — 15,2 тыс. км, а крейсерская скорость - 945 км/ч.

«Если не будет сделки с Эмиратами, Airbus начнет процесс по закрытию производства A380», — цитирует Reuters свой источник.

Агентство пишет, что Airbus не хочет продолжать производство без гарантированного заказа от ОАЭ, Emirates, в свою очередь, опасается за свои инвестиции и хочет получить гарантии, что европейский концерн не будет прекращать производство авиалайнеров еще в течение как минимум 10 лет.

В настоящее время Emirates является крупнейшим в мире оператором широкофюзеляжных самолетов, в парке перевозчика порядка 100 лайнеров А380, ожидаются поставки еще более чем 40 таких самолетов.

С учетом текущей каталожной стоимости А380, сделка на 36 новых лайнеров могла бы быть в районе $15-16 млрд, хотя не исключено, что стороны обсуждают возможность скидки.

Представители Airbus и Emirates на авиасалоне в Дубае отказались комментировать ход переговоров, однако. Президент Emirates Тим Кларк дал понять, что он хочет большего, чем просто скидки на А380.

«Если мы заказываем больше, то хотим быть абсолютно уверены, что на контрактной основе есть волевое решение продолжить линию (по производству лайнера) в течение 10-15 лет», — цитировало тогда Кларка агентство Bloomberg.

Рынок широкофюзеляжных самолетов очень узкий, еще раньше с него вытеснили Boeing 747-8, однако в текущих условиях большим самолетам на нем все равно тесно, отмечает ведущий эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.

Он не исключает, что возникающая в последнее время в СМИ шумиха вокруг А380 – следствие ведущихся торгов между Emirates и Airbus по условиям новых закупок.

Слухи о возможной приостановке программы А380 не беспочвенны, отмечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Он напомнил, что ранее Airbus уже сам говорил о том, что программа на грани остановки.

«Самолеты сверхбольшой размерности – такие как А380, Boeing 747 имеют очень ограниченный рынок, по мере его насыщения в них пропадает надобность», — отмечает он.

Были завышенные ожидания по росту и структуре пассажиропотока – предполагалось, что люди будут много летать между узловыми хабами. Но на деле такого мощного роста не произошло, отмечает эксперт.

Такие лайнеры не могут быть массовыми, за истекшие годы рынок уже насытился ими, и теперь 20-30 ближайших лет они будут летать, потребности в новых лайнерах могут возникнуть только в процессе ротации, но для концерна держать персонал, оборудование для штучного производства – слишком дорого. Выгоднее его свернуть или, по крайней мере, приостановить до возобновления спроса, рассуждает Гусаров.

В самом Airbus придерживаются мнения, что спрос на дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты в мире будет расти.

«По прогнозу компании, в ближайшие 20 лет около 99% всех дальнемагистральных перелетов будет выполняться через мега-города (более 10 000 дальнемагистральных пассажиров в день). А380 станет наилучшим решением проблемы перегруженности крупных транспортных узлов», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе Airbus.

В настоящее время у Airbus есть заказы на несколько десятков таких самолетов. По расчетам аналитиков Reuters, их достаточно, чтобы сохранять производство A380 на прежнем уровне вплоть до начала следующего десятилетия.

Летом в интервью «Газете.Ru» вице-президент Airbus Кристофер Баркли выражал мнение, что у А380 хорошее будущее.

Рынок таких самолетов существует, а учитывая, что авиаперевозки имеют тенденцию удваиваться каждые 15 лет, то спрос на самолеты сверхбольшой вместимости, такие как А380, будет сохраняться.

«Логичным развитием семейства для нас может стать переход на А380 plus — он обладает большей вместимостью и дает больше преимуществ для экономики авиакомпаний. Пока мы изучаем эту концепцию на предмет рисков», — сказал Баркли.