Демографический пакет: куда уйдут «детские» деньги

Российское правительство одобрило проект распоряжения о распределении в 2018 году субвенций регионам на ежемесячные выплаты на первого ребенка. Инициированный президентом Владимиром Путиным демографический пакет законов, направленный на повышение рождаемости и борьбу с бедностью, уже принят депутатами Госдумы, а сегодня был одобрен Советом Федерации.

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Предполагается, что семьям, в которых с 1 января 2018 года родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, ежемесячно будет осуществляться денежная выплата.

Согласно проекту закона, на пособие от государства смогут рассчитывать только те семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе. Еще одно требование заключается в том, что рожденный или усыновленный ребенок после 1 января 2018 года должен являться гражданином России.

Финансирование демографических мер будет осуществляться через федеральный бюджет. Объем выделяемых средств на первого ребенка составляет 21,4 млрд рублей в 2018 году, отметил глава Минтруда Максим Топилин. «Регионы получат эти средства в первые рабочие дни нового года», — уточнил он.

Больше всех средств выделено на реализацию проекта в Москве — 2,4 млрд рублей. Кроме того, в тройке лидеров по распределению субвенций власти поставили Московскую область, куда уйдет 1,1 млрд рублей. На третьем месте Санкт-Петербург — 916 млн рублей.

Более полумиллиарда получат четыре региона: Республика Башкортостан, Красноярский и Краснодарский края, а также Ростовская область.

Ненецкий автономный округ получит 15,2 млн рублей, а Чукотский автономный округ может рассчитывать на 17,5 млн рублей. Ранее министр уточнял, что именно в этих субъектах России предполагается самый высокий размер пособия.

Самый минимальный объем средств требуется для обеспечения ежемесячными пособиями на первенца российских семей в городе Байкjнур, который находится в Казахстане, но вместе с космодромjv Байконур образуют одноименный комплекс, арендованный Россией до 2050 года.

Предполагается, что средний размер выплаты составит 10,5 тысяч рублей, но, как ранее говорил глава Минтруда Максим Топилин, в целом суммы выплат будут варьироваться от 8 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона.

Согласно данным Росстата, величина прожиточного минимума на ребенка за II квартал 2017 года в целом по стране составляет 10,1 тыс. рублей. По словам старшего научного сотрудника НИФИ Татьяны Омельчук, поддержка семей даже 10 тысячами рублей в месяц очень важна в современных экономических реалиях в России, особенно в регионах.

Кроме того, именно сейчас самое время восполнять демографический провал, образовавшийся в последнее десятилетие прошлого века, считает эксперт.

Пока выплаты распределены по регионам только на следующий год. При этом порядка 1 миллиарда правительство оставило «про запас», на тот случай, если в каком-то субъекте родится больше детей, чем предполагалось.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева рассказала, что предполагается, что программа охватит более 330 тысяч детей.

Сумма помощи регионам из федерального бюджета в 2019 году составит 55,1 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей. Средства на первенца будут распределяться через органы социальной защиты населения.

Что касается пособия на второго ребенка, то они предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России. Пособие на второго ребенка обойдется государству в 24,6 миллиарда рублей на следующий год. Соответствующий трансферт будет выделен Пенсионному фонду России. На 2019 и 2020 годы потребуется 63,4 млрд рублей и 78,2 млрд рублей соответственно.

Ранее Максим Топилин пояснял о том, что если родится двойня, то первый ребенок будет получить деньги через соцзащиту, а второй — через Пенсионный фонд. В последнем случае можно обратиться в фонд вместе с заявлением на получение материнского капитала.

Продление программы материнского капитала до 2021 года тоже поддержано 26 декабря в Совете Федерации. Использование средств семейного сертификата будет возможно для оплаты образовательных услуг программ дошкольного образования, например, детских садов и ясельных групп. Таким образом, могут быть сняты возрастные ограничения (до 3 лет), установленные прежним вариантом закона.

При этом до 2020 года не планируется индексировать средства материнского капитала. Если сейчас семья может рассчитывать с рождением или усыновлением второго или последующих детей на сумму 453 тысячи рублей, то чуть более чем через два года ее размер увеличится до 471 тысячи рублей.