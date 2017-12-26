Металлы ждут подъема

Сырьевые рынки закрывают 2017 год на повышении. С начала года на торгах London Metals Exchange никель набрал в стоимости 18%, свинец — 23,1%, алюминий — 25,5%, а медь целых 25,9%.

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Положительную динамику показывали и углеводороды, которые несколько последних десятилетий были главными драйверами рынка. Однако нефть теряет в привлекательности для инвесторов и трейдеров, для которых важен не только рост и высокие котировки, но и динамика торгов. Первый квартал цены на нефть почти не менялись, после падения во втором стоимость барреля марки Brent вернулась к исходной цене в октябре, и только в декабре нефть вышла на предельные значения года.

Анализируя рынки металла, ряд аналитиков указывает, что нередки случаи, когда за двузначным ростом цены следует коррекция — инвесторы фиксируют прибыль и стоимость актива снижается. Однако ряд факторов, например, укрепляющийся интерес как производителей, так и потребителей к рынку электромобилей, а также растущий спрос на возобновляемые источники энергии внушают рынку металлов оптимизм и на следующий год.

Влияние Китая

Важнейшим фактором влияния на сырьевые рынки в последние годы неизменно остается КНР благодаря статусу крупнейшего потребителя и покупателя природных ресурсов в мире. При этом в 2017 году Пекин принял решение, которое радикально изменило ситуацию на глобальном рынке металлов не только в контексте года, но и более долгосрочной перспективе: КНР взялась за сокращение выбросов парниковых газов производителей сырья, в первую очередь металлургов. С этой целью, например, были закрыты или заморожены заводы по производству алюминия общей годовой мощностью более чем 2 млн тонн. В октябре, сообщает Financial Times, ряд китайских провинций объявил о программе по закрытию мощностей по производству глинозема объемом 3,76 млн тонн.

По части производства Китай столкнулся с проблемой, решения которой пока не нашел. На заре алюминиевого бума страна строила заводы на востоке страны – это было важно с точки зрения логистики, поскольку снижало затраты на доставку товара к портам. Энергоемкое производство обеспечивало электричество угольных станций, в то время как большая часть гидроптенциала, то есть основа для гидроэнергетики, которая могла бы обеспечивать заводы дешевой и чистой электроэнергией, сконцентрирована на западе Китая. В итоге, крупнейшие города страны зимой начали задыхаться от смога и власти приняли решение ограничить производство металлов с ноября по март.

Пока решение географического вопроса не найдено, вероятен дальнейший рост дефицита алюминия на рынке и, как следствие, цены на металлы.

По мнению аналитиков BMO Capital Markets, мнение которых приводит Financial Times, участникам рынка необходимо будет подстроиться под эту политику и увеличить производственные мощности вне Китая.

Региональные особенности

Немаловажным фактором мирового баланса спроса и предложения металлов также является региональная проблематика. Одним из самых ярких примеров в данном случае является никель. В начале года власти Индонезии неожиданно для рынка сняли действовавший запрет на экспорт никелевой руды.

Запрет действовал с 2014 года с целью стимулирования развития глубокой переработки ресурсов в стране. Это серьезно повлияло на цены на металл в начале года, восстановились они только к сентябрю. При этом более половины построенных за последние годы никелевых заводов, в строительство которых иностранные инвесторы вложили почти $25 млрд, сегодня работают в убыток, а некоторые уже остановились на фоне низких цен.

С региональной точки зрения важен прогнозируемый рост спроса на металлы в развитых странах.

По мнению аналитиков BMO Capital Markets, индексы промышленного производства в экономиках этих стран будут уверенно расти по меньшей мере в первой половине следующего года, что обеспечит значительный спрос на никель.

Активность компаний и перспективы

После нескольких лет неконтролируемой волатильности на рынках металлов, производители предпочитают осторожный подход к масштабным инвестициям. Даже такие гиганты, как Rio Tinto или BHP, фокусировались на снижении долговой нагрузки и небольших проектах развития. В результате, существенный прогнозируемый рост спроса – нечем покрывать. В последнее время были только отдельные производственные проекты. Российский «Русал», несмотря на работу по снижению долговой нагрузки, решил реализовать два крупных проекта – БЭМО и Тайшет. Завершение строительства этих объектов по прогнозам компании увеличит производство алюминия почти на 1 млн тонн.

Начавшийся процесс масштабной электрификации транспорта в новом году по может продолжиться с большей интенсивностью, поэтому перспективы имеют металлы, связанные с этой областью, например, алюминий.

Boeing готовит первый коммерческий самолет на электрической тяге. Развитие электрокаров повлечет за собой и рост сопутствующей инфраструктуры, которая по большей части сделана из алюминия.

Дополнительно к росту цен может привести перешедшая в активную фазу борьба за экологичность продуктов, хотя низкоуглеродный алюминий и остается нишевым продуктом. Мировые производители начали сертификацию своего товара по новым экологическим стандартам: у Rio Tinto это RenewAl, у Alcoa – Ecolum, у «Русала» – AlLow, у Norsk Hydro — Hydro 4.0.

На этом фоне растут показатели производителей алюминия. К примеру, российская En+ Group (контролирует «Русал»). Компания, которая недавно провела IPO, месяц назад впервые в статусе публичной компании отчиталась о финансовых результатах: за 9 месяцев выручка выросла на 21%, EBITDA — на 43%, чистая прибыль — сразу на 60%.

«Мы ожидаем дальнейшую консолидацию цен на очень выгодных для ключевых игроков уровнях. В результате компании смогут не только нарастить генерацию свободного денежного потока, но и улучшить свои балансы, а также увеличить дивидендные выплаты, что обеспечит рост котировок», — отметили в последнем отчете по рынку металлов аналитики BMO.