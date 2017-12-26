«Роснефть» и «Система» пришли к миру

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти» и прекратил производство по делу.

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«Утвердить мировое соглашение», — огласила решение судья Ирина Нурисламова.

Как сообщила судья, обеспечительный арест с активов АФК «Система» будет сниматься поэтапно. АФК «Система» выплатит «Башнефти» 80 млрд рублей, «Система-Инвест» выплатит 20 млрд рублей. АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 20 млрд рублей не позднее 29 декабря этого года, 40 млрд — не позднее 28 февраля 2018 года.

«Роснефть», «Башнефть», Башкирия и АФК «Система» сообщили о согласовании мирового соглашения 22 декабря.

В соответствии с заключенным соглашением АФК «Система» обязуется выплатить «Башнефти» 100 млрд руб не позднее 30 марта 2018 года.

Стороны договорились, что после полного погашения этой суммы они обязуются отказаться от всех взаимных претензий. Привлечь эти средства компании АФК «Система» помогут Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк.

За день до этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями сообщил о предстоящем разговоре владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Заявление об утверждении мирового соглашения «Роснефть», «Башнефть», Башкирия, АФК «Система» и ее дочерняя компания «Система-Инвест» подали в Арбитражный суд Башкирии 25 декабря.

В Кремле исходом судебного процесса остались довольны — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» будет реализовано без каких-либо проблем.

«Выход на определенную мировую, конечно же, важная реализация достигнутых договоренностей. Мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем», — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин не принимал участия в переговорах по мировому соглашению.

А вот миноритариев АФК «Система» итоги процесса не устроили — акционеры подали восемь исков к «Роснефти», требуя взыскать с госкомпании 288,6 тыс. руб. Они утверждают, что иски «Роснефти» и «Башнефти» к АФК на общую сумму 300 млрд руб. и последовавшее за ними судебное разбирательство повлияли на стоимость «Системы», вследствие чего они понесли убытки.

Уладить ситуацию с миноритариями предстоит АФК «Системе» — компания приняла на себя соответствующие обязательства.

«По условиям мирового соглашения АФК «Система» приняла на себя в том числе обязательство по урегулированию споров по искам миноритарных акционеров АФК к «Роснефти». «Роснефть» ожидает, что указанное обязательство, равно как и иные обязательства АФК, зафиксированные в мировом соглашении, будут выполнены», — сказал представитель «Роснефти».

«Согласно условиям мирового соглашения, мы должны урегулировать претензии восьми миноритариев «Системы» к «Роснефти» на общую сумму менее 300 тыс. рублей. Это условие не касается исков миноритариев, которые могут быть поданы к «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии после даты утверждения мирового соглашения», — сказал «Газете.Ru» представить АФК «Системы» Сергей Копытов.

Удовлетворение исков миноритарных акционеров в таком виде крайне маловероятно, рассуждает Дмитрий Клеточкин, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры». АФК «Система» и «Роснефть» заключили сделку, принципиально ничем не отличающуюся от обычной гражданско-правовой, если акционеры считают, что сделка убыточна для компании, они теоретически могут потребовать возмещения убытков от менеджмента «АФК Система», заключившего и одобрившего сделку, но не от контрагента в лице «Роснефти», отмечает юрист.

Перспектив у миноритариев практически нет, согласен Денис Фролов, партнер BMS Law Firm. «Они связывают убытки с тем, что «Роснефть» и «Башнефть» обратились в суд с иском к АФК. Однако сам факт обращения в суд за защитой нарушенного права не может образовывать убытки на стороне ответчика или третьих лиц (акционеров ответчика). Тем более, что в ситуации с РН+БН против АФК суд подтвердил законность требований истцов», — говорит он.

Напомним, до конца 2014 года АФК «Система» была владельцем контрольного пакета акций «Башнефти».

В середине мая 2017 года «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» убытков, которые были причинены «Башнефти» в 2014 году в ходе ее реорганизации.

Тогда «Роснефть» и «Башнефть» оценили убытки башкирской нефтяной компании в 106,6 млрд руб. В частности, по мнению истцов, «Башнефть» потеряла 57,2 млрд руб в результате утраты 49% акций «Системы-Инвест», еще 36,9 млрд руб — из-за утраты права требования по займам, и 12,5 млрд руб — в результате погашения привилегированных акций миноритариев вместо продажи их третьим лицам.

В начале июня башкирский арбитраж начал предварительные слушания по иску нефтяной госкорпорации — в ходе них истцы увеличили общую сумму иска до 170,6 млрд руб. «Роснефть» и «Башнефть» аргументировали данное решение падением курса рубля по сравнению с 2014 годом.

Тогда представители «Роснефти» также пояснили, что сумму причиненных «Башнефти» убытков скорректировали, поскольку хозяйственная деятельность нефтяной компании в большой степени привязана к курсу доллара. На том этапе судебного процесса к иску также присоединилась Башкирия в лице республиканского министерства земельных и имущественных отношений — в качестве соистца.

На заседании Арбитражного суда Башкирии 10 августа представитель АФК «Система» заявил, что компания готова пойти на заключение мирового соглашения с «Роснефтью» в том случае, если негативные последствия от реорганизации «Башнефти» будут признаны независимым экспертом.