Эффект Путина: «Система» и «Роснефть» договорились

«Роснефть» и «Башнефть» сообщают, что совет директоров АНК «Башнефть» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и АО «Система-Инвест».

«Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный Суд Республики Башкортостан», — говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте «Роснефти».

Напомним, что в мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали иск на 170,6 млрд руб. к АФК «Система» и АО «Система-Инвест», обвинив их в причинении убытков «Башнефти» в результате проведенной реорганизации актива.

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Суд удовлетворил иск и присудил выплатить нефтяным компаниям 136,3 млрд рублей. Кроме того, «Роснефтью» был подан второй иск на 131,6 млрд руб. «Система» подала встречный иск к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении 330,4 млрд рублей. В рамках разбирательства суд арестовал все основные активы АФК.

Согласно условиям мирового соглашения, ответчики обязуются возместить «Башнефти» причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей.

«Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года», — сообщают в «Роснефти».

Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий.

АФК подтвердила подписание соглашения. Компания сообщила, что «осуществит выплату за счёт собственных и заемных средств».

Накануне в Кремле президент Владимир Путин в финале встречи с представителями российского бизнеса сказал, что сейчас уже полвосьмого вечера, надо расходиться, иначе «Владимир Петрович (Евтушенков, глава АФК «Система») и Игорь Иванович (Сечин, глава «Роснефти») не успеют сесть и договориться».

«Вы знаете, это скорее прозвучало, наверное, как в такой свободной и шутливой атмосфере, потому что это уже была неформальная часть встречи за бокалом шампанского, где президент поздравил участников совещания с наступающим Новым годом», — прокомментировал сегодня эти слова пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стоит также отметить, что Игорь Сечин и Владимир Евтушенков на мероприятии пожали друг другу руки. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, присутствовавший на встрече. Он также сообщал, что АФК «Система» 20 декабря направила «Роснефти» проект мирового соглашения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил «Газете.Ru», что «мы никогда не скрывали, что последующие иски «Роснефти» к АФК «Система» были связаны с попыткой воздействовать на ответчика».

«Если бы «Система» выплатила эту суммы, мы бы на ней и остановились. Мы всегда говорили, что мы не воюем. Уменьшение суммы до 100 млрд рублей связано с реальной оценкой состояния «Системы». Мы опасаемся банкротства. В то же время взыскание суммы будет происходить на протяжении долгого промежутка времени и сопровождаться целым рядом издержек. Таким образом, в итоге мы получим почти то же самое. То есть мы реально оценили состояние компании, надеемся получить деньги в короткий срок и не нанести вред компании «Система», — сказал он.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, повлияла ли встреча с президентом на подписание мирового соглашение, Михаил Леонтьев ответил, что «промежуточные итоги сделки не комментируют». «Формально договоренность была достигнута сегодня», — сказал он.

Никита Куликов, исполнительный директор HEADS Consulting, отмечает, что в соответствии с процессуальными нормами, мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом. То есть истец должен подтвердить свой отказ от исковых требований, соглашение сторон должно быть выражено в письменной форме, закреплено и запротоколировано.

Он считает, что это исключительно технический момент, и не думает, что в текущей ситуации до момента завершения всех необходимых процедур стороны не изменят свое решение. «С учетом скорости развития событий, иски будут отозваны максимально быстро», - полагает эксперт.

«Система, безусловно, избежит банкротства, если иски будут отозваны, а с активов будет снят арест. Арестованный пакет в МТС стоит 168 млрд., под его залог можно получить кредит. Кроме того, после снятия ареста с акций «Детского мира» могут быть возобновлены переговоры о продаже 6,3% пакета, стоимость которого около 4 млрд руб. У «Системы» есть 20 млрд руб. на балансе корпоративного центра», - рассказывает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

По его мнению, «Роснефть» в данном случае получит намного меньше, чем рассчитывала, но финансово от этого не пострадает. В выигрыше инвестиционный климат: не появятся решения судов по истребованию уплаченных дивидендов, которые могли бы стать прецедентными и создать огромные риски для компаний в будущем.