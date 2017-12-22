Совладелец Промсвязьбанка сбежал из России

Центробанк готовит обращение в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка, передал через пресс-службу зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Временная администрация, введенная в Промсвязьбанк 15 декабря, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей»,

— заявил он.

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Кроме того, временная администрация выявила операции по финансированию банком своих субординированных обязательств за счет сделок репо без отражения этого в отчетности. При этом размер этих субординированных обязательств примерно совпадает с суммой кредитов пропавших кредитных досье, отмечает он. «Сами сделки купли-продажи банком ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, которому председателем правления банка 12 декабря была выдана доверенность на проведение данных сделок. Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье от 14 декабря», — говорит Василий Поздышев.

Кроме того, 14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно для финансирования этих сделок управляющая фондами компания разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю, и в тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязькапитала» (оффшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций.

«Промсвязькапитал» (Promsvyaz Capital B. V.) — базирующаяся в Нидерландах неоперационная холдинговая компания, которая фокусируется на российском банковском секторе и владеет долей в 50,03% в уставном капитале Промсвязьбанка.

«Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», — отмечает Поздышев.

О санации Промсвязьбанка Центробанк заявил 15 декабря. Банк входил в десятку крупнейших частных российских кредитных учреждений. На 1 ноября 2017 года размер активов банка по РСБУ составил 1,3 трлн руб. (10-е место в рэнкинге по версии «Эксперт РА»). Бенефициарами банка являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы.

Сейчас в Промсвязьбанке работает временная администрация в лице управляющей компании ФКБС (Фонда консолидации банковского сектора).

Как значилось из релиза ЦБ, банк не справился с доначислением резервов на возможные потери по ссудам, предписание о котором он получил по итогам проверки Банка России. При этом в ЦБ оценивали потребность в докапитализации банка на сумму от 100 до 200 миллиардов рублей.

Промсвязьбанк входил в число организаций, которые аналитик «Альфа-капитал» в получившем огласку письме клиентам называл «наиболее рискованными».

В нем упоминались, кроме Промсвязьбанка, также уже санированные банки «ФК Открытие» и Бинбанк. В ЦБ письмо называли «частным мнением». Однако вкладчиков это не успокоило, и на всякий случай клиенты стали выводить средства из упомянутых в письме банков. Всего с июля по ноябрь чистый отток средств юридических лиц из Промсвязьбанка составил 5,5%, средств физлиц (включая ИП) — 6,6%, сообщало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали о том, что ЦБ потребовал Промсвязьбанк доначислить около 100 млрд руб. резервов.Совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтверждал информацию о требованиях доначислить резервы, однако подчеркивал, что размер претензий ЦБ окончательно не определен.

Ранее Дмитрий Ананьев занимал должность председателя правления Промсвязьбанка и входил в совет директоров. В 2006-2013 годах он являлся представителем Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете федерации, возглавляя комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. Журнал Forbes в 2017 года ставил бизнесмена на 59-е место в списке самых богатых предпринимателей России.

Как сообщил «Интерфаксу» источник на рынке, Дмитрий Ананьев уехал из России.

В пресс-службе Промсвязьбанка не смогли предоставить оперативный комментарий.