«Персонал — один из ключевых элементов успеха»

Бизнес по европейской модели

Заниматься переработкой сельхозпродукции Татьяна Овсянкина решила в 2011 году. Тогда на волне тенденции к здоровому образу жизни и правильному питанию, она зарегистрировала в Тюмени «Прованс» — компанию, которая позже будет специализироваться на реализации свежих овощей и салатных смесей в упаковках.

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Производство было запущено спустя год — сначала компания исследовала европейский подход к ведению бизнеса. «Мы изучали оборудование и технологии, общались с фермерами, узнавали об ассортиментной политике, управлении производством и операционным бизнесом в целом, — поясняет Татьяна. — Мы фокусировали свое внимание на трех странах: Италии и Испании, как одних из крупнейших стран-производителей «бейби ливов» — рукколы, мангольда, шпината и кочанных салатов, а также на Нидерландах, располагающих одними из самых современных технологий по переработке этих культур. Ассортиментную линейку готовой продукции мы адаптировали уже под российский рынок».

Тогда, пять лет назад, мытые нарезанные салатные листья в упаковке флоупак (легкий пакет с газом внутри, сохраняющий срок годности продукта в течение 5-6 дней) были неизвестным и специфическим товаром, особенно для Тюмени.

Покупателей нужно было знакомить с продукцией — «Прованс» выходил на розничные сети, проводил дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд, принимал участие в городских и гастрономических фестивалях.

Миллионы за салаты

Стартовые вложения для бизнеса, по словам Татьяны, были не очень большими, поскольку не было абсолютной уверенности в том, что новый для локального рынка продукт будет востребован потребителем. Тем не менее, через год компания вышла на точку безубыточности.

При этом инвестировать в проект приходится постоянно: компания приобретает новое оборудование и расширяет производство, адаптируясь под требования рынка.

Сейчас в ассортименте «Прованса» три вида продукции: мытые резаные салаты в упаковке флоупак, немытые салаты, упакованные в коррекс (пластиковый лоток) и очищенные овощи в вакуумной упаковке. Выручка ООО «Прованс» за 2016 год, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 248 млн руб., чистая прибыль — 9 млн руб.

По словам Татьяны, основные статьи затрат — фонд оплаты труда и логистика. «Поскольку мы транспортируем преимущественно салат -– культуру относительно легкую, затраты на логистику приличные. Фонды оплаты труда — одна из важнейших составляющих. Мы поддерживаем специальные условия на производстве, прежде всего связанные с необходимостью особого санитарного и температурного режима, поэтому грамотный, обученный персонал — это один из ключевых элементов успеха», — рассказывает она.

Для производственного персонала предусмотрены программы обучения, связанные с обеспечением качества готовой продукции. Например, надо знать, что необходимо делать, если температура воды в производственном помещении или мойках превышает установленный уровень. Для управленческого персонала предусмотрены отдельные программы обучения, нацеленные на повышение эффективности работы и принятие управленческих решений.

Несмотря на то, что салаты — высокомаржинальный бизнес, жесткой конкуренции в данном сегменте для тюменской компании нет.

«Ближайшие производители от нас находятся в 1,5 тыс. км., тогда как на европейском рынке расстояние может составлять 50 км.

Тем не менее, продукция конкурентов присутствует рядом с нашей продукцией на полках крупнейших супермаркетов, даже в нашем регионе», — рассказала Татьяна.

От закупки до реализации

Закупка сырья для производства зависит от сезона. Так, в период с апреля по ноябрь его приобретают у российских фермеров, в случае необходимости компания помогает фермерам с покупкой семян или систем для полива, обеспечивает контроль качества будущего салата на всех этапах его роста. По словам коммерческого директора «Прованса» Дмитрия Попова, компания всегда находится в поиске надежных поставщиков салатного сырья, поскольку потребности растут. «Мы обращаемся к фермерам из разных регионов страны. Привлечь их помогает сервис «Поток» на портале «Бизнес-навигатор», где мы размещаем объявления о наших потребностях в закупках и регулярно получаем предложения», — говорит он.

С декабря по март компания использует импортное сырье из Узбекистана, Турции, Ирана, Китая, Египта и Марокко.

Выращенные салаты и овощи доставляют в рефрижераторах в цеха на переработку и упаковку. На сегодняшний день в компании действует два производства — в Тюмени и в Ростове-на-Дону. Однако, по словам Татьяны, существующих мощностей уже недостаточно.

Компания решила запустить новый производственный комплекс на территории индустриального парка «Боровский» в Тюменской области.

Для составления бизнес-плана третьего комплекса использовались в том числе сервисы «Бизнес-навигатора» для МСП, рассказывает Дмитрий. «Создание бизнес-плана заняло непродолжительное время. Более того, он сразу был настолько правильно структурирован и оформлен, что ничего не пришлось переделывать. Его приняли без замечаний и фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», и банк», — говорит он. Портал также помогает оценить перспективность бизнес-проекта . «Это очень удобный инструмент. В системе можно сразу же задать вид деятельности и получить предварительную оценку возможной емкости рынка и рекомендации, в какой ценовой нише перспективнее работать», — поясняет он.

Объемы производства и продажи зависят от времени года. Существенное значение имеет и климат — летом температура держится на отметке плюс 20-25°C, и жители региона самостоятельно выращивают свежую зелень на садово-дачных участках, поэтому компания сталкивается с сезонным падением продаж. «На летнее время мы сокращаем производство салатов и увеличиваем производство очищенных овощей, потребление которых с началом сезона барбекю увеличивается в разы. Салаты активно начинают покупать с сентября.

Мы изучили ежегодные тенденции изменения потребительского спроса, поэтому, формируя внутренние планы компании, изначально предусматриваем периоды, когда есть потребность в увеличении объемов, а когда -– в сокращении», — поясняет Татьяна.

Продукцию тюменский «Прованс» поставляет в сетевые магазины, такие как «Окей», «Перекресток», «Ашан», «Лента», и в рестораны быстрого питания — KFC и Burger King. География поставок охватывает 30 российских городов, которые находятся на расстоянии не более 1 тыс. км. от производственных площадок, так как у салата короткий срок годности.

«Прованс» для Москвы

Останавливаться на достигнутом компания не планирует. В планах на следующий год — запуск производства салатов в упаковке коррекс в Москве и производственного комплекса в тюменском технопарке «Боровский». Также «Прованс» планирует расширение ассортимента за счет «бейби ливов» — премиальной категории салатов,. а также различных салатных миксов.