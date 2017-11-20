Россияне в кредитной петле: денег нет, но вы берите

Количество россиян, которые когда-либо брали кредиты в банках , выросло с 58% до 67% за последние три года, говорится в исследовании Всероссийского центра исследований (ВЦИОМ). Там же отмечается, что порядка 47% прибегали к банковским займам неоднократно. Опрос проводился в середине ноября и в нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов.

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«В ходе опроса, проведенного в 2017 году, 57% респондентов (среди 25-34-летних – 69%) сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов – вдвое больше, чем в 2009 году (26%)», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Во ВЦИОМе объясняют рост закредитованности двумя причинами. Первая – замедление инфляции, и как следствие, снижение ставок по кредитам. Вторая – ухудшение финансового положения россиян.

«Люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения», -

приводятся в исследовании слова ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба.

Это не удивительно, ведь, реальные доходы населения падают. Такая тенденция присутствует уже четвертый год подряд. В январе-октябре 2017 года доходы снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году падение составило 5,9%, свидетельствуют данные Росстата.

Россияне наращивают долги быстрее, чем доходы. Средняя задолженность на душу населения в России по итогам первого полугодия этого года составила 150 тысяч руб. (+5%), а доходы — 30,6 тысяч руб. (+ всего 0,9%), отмечалось ранее в обзоре МФО «Домашние деньги». Согласно статистике, в Москве средний долг на одного человека составляет 170 тысяч рублей, а доходы — выше 50 тысяч рублей в месяц.

При этом падает остаток денежных средств у населения — в среднем по России он составляет 7,5 тысяч рублей в месяц.

В результате людям трудно делать накопления. Согласно более раннему опросу ВЦИОМ, 63% россиян признались, что в их семьях нет накоплений. Что-то отложить удалось только чуть более трети респондентов.

Потенциально проблемы с возвратом денег может возникнуть у более четверти заемщиков: 4% респондентов сказали, что у них есть опасения, связанные с выплатой кредита, 22% россиян видят возможные осложнения.

При этом, если у сравнительно обеспеченных россиян проблем с возвратом денег все-таки возникнуть не должно, то финансовое положение наименее обеспеченных вызывает опасение.

Средний показатель текущей долговой нагрузки в октябре составил 24,67%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI снизился в сегментах заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) – до 20,35% (на 1,51 п.п.), а также со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) – до 24,29% (на 0,74 п.п.).

Однако у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) долговая нагрузка, напротив, выросла до 29,75% (+0,95 п.п.).

Основными средствами для погашения кредитов для россиян остаются зарплата (75%) и пенсии (24%). И, в случае задержек зарплаты или при необходимости совершения каких-либо крупных расходов, им приходится обращаться к привлечению заемных средств (35%). 13% готовы срочно продать личное имущество. Еще 4% скорее всего обратятся в ломбард или МФО.

Согласно статистике Центробанка на 1 октября, общий объем кредитов, выданных банками физическим лицам, составили 10,8 трлн рублей. Ранее Объединенное бюро кредитных историй (ОКБ) сообщило, что за девять месяцев этого года наши сограждане взяли кредитов на сумму более 3,76 трлн рублей, что более чем в 7 раз больше, чем отдали им на сохранение.

При этом по данным ОКБ, в первом полугодии этого года около 8 млн россиян были потенциальными банкротами (имели долг в первом полугодии этого года около 8 млн россиян были потенциальными банкротами) .

По оценке рейтингового агентства Fitch доля «перекредитованных» в России заемщиков (взяли 3 кредита и более) составляет 8%. Чаще всего это заканчивается просрочкой и испорченной кредитной истории.

И единственным выходом для таких заемщиков становятся уже микрофинансовые организации с займами под тысячу процентов. Среди тех, кто от безысходности приходит в микрофинансовые организации, около 9% имеют одновременно четыре кредита, и 15% — три кредита. При этом кредиты МФО возвращаются в пять раз хуже, чем банковские.

Граждане считают, что деньги на погашение долгов есть, а в банках и МФО мы продолжаем отмечать высокую просрочку и риски невозврата – налицо недостаточная финансовая грамотность населения и невозможность поэтому адекватно оценить свои финансовые ресурсы, отмечают в МФО «МигКредит».

Однако судя по статистике, МФО все охотнее выдают займы. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка микрофинансирования достиг 215 млрд рублей. Таким образом, всего МФО, ломбарды и кредитно-потребительские кооперативы нарастили объем кредитования за первые шесть месяцев этого года на 8%.

Рынок МФО демонстрирует гораздо более высокие темпы прироста, чем банковское кредитование, и по итогам 2017 года эта динамика сохранится, прогнозируют в «МигКредит».