Налоговый гнет: здесь вам не Америка

В законе о бюджете на 2018 год вводится сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах. Уже существующие сборы индексируются: например, утилизационный сбор на автомобили – на 15%.

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Из-за роста утилизационного сбора налоговая нагрузка в первую очередь ощутимо вырастет для тех, кто покупает станки и машины, по приблизительным подсчетам, это еще плюс 40 млрд рублей, рассказал «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин.

Кроме того, на 11% вырастут страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, ЕДВ вырастет на 4%, также скорее всего заработает налог на движимое имущество (1,1%), отмечает он.

Кроме того, вырастет нагрузка на крупный бизнес.

Всего бизнесу в 2018 году придется доплатить порядка 150 млрд рублей, говорит Калинин.

Если суммарно просчитать все дополнительные сборы, а также принять во внимание налог на движимое имущество – а большинство субъектов РФ пока не продекларировали свою решимость не вводить его – это, еще появится 1,1% дополнительно, то общая сумма нагрузки может превысить 150 млрд рублей, согласен сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Дело даже не столько в сумме, это больше вопрос психологического сигнала: эти блоки (на которые увеличивается нагрузка) связаны с конкурентоспособностью, с инвестициями, с приоритетами развития экономики страны, - подчеркивает Репик, - сделав неосторожный шаг в этом направлении, мы в итоге можем получить гораздо более худший результат, чем тот положительный эффект, который от новых сборов получит бюджет».

На фоне общего объема налогов в 7 трлн рублей дополнительные 150 млрд рублей не являются столь ощутимыми для бюджета. Однако рост налоговой нагрузки на продукцию станкостроения и машиностроения ощутимо скажется на настроении крупных инвесторов, которые инвестируют в эту сферу, а это уже тревожный сигнал, подтверждает Калинин.

Ранее главы четырех бизнес-объединений – РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» обратились с жалобой на правительство к президенту Владимиру Путину, писала газета «Ведомости».

Глава РСПП Александр Шохин подтвердил «Газете.Ru» факт обращения представителей бизнеса к Путину. Шохин отмечает, что, на самом деле, сумма дополнительной налоговой нагрузки равнялась 100 млрд рублей на момент написания обращения, на деле сумма превысит 175 млрд руб.

«Мы тогда еще не учли последствия введения ставки налога на движимо имущество. А это порядка еще 75 млрд», — говорит Шохин.

Мораторий на рост налоговой нагрузки президент ввел в 2014 году и он распространяется до конца 2018 года.

Но с тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются. В начале 2017 года премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них.

Мораторий не мешал и не мешает повышать и налоги, и общую фискальную нагрузку, сетует бизнес.

По словам Шохина, правительство традиционно преподносит сюрпризы при введении налогов и сборов. Чиновники, как выразился Шохин, обходят бизнес регламентно. Могут посоветоваться, а могут и нет. Зависит от их доброй воли.

На усмотрение субъектов

Пока налоговые новации были зафиксированы в проекте бюджета, который Госдума приняла на прошлой неделе. По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, ко второму, основному, чтению проекта бюджета поступило 586 поправок, 406 из них было рекомендовано к принятию.

В частности, была принята скандальная поправка о восстановлении налога на движимое имущество компаний (налог на модернизацию).

Ставку налога на движимое имущество будут устанавливать регионы, но она не может превышать 1,1%. Субъекты России могут устанавливать дополнительные налоговые льготы.

Налог на модернизацию начнет действовать уже в 2018 году.

Рост налогов неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям, предупреждает бизнес президента.

Например, власти уже ограничили возможности бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль, отменили мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости с 2018 г. Ежегодно от роста налогов страдают нефтяники и «Газпром»: в 2017–2018 гг. нагрузка на них по сравнению с 2016 г. увеличилась почти на 600 млрд руб.

Налоговая реформа по-американски

В США власти наоборот предпочитают не повышать налоговую нагрузку до более или менее значимого восстановления экономического роста. Сейчас экономика США растет на 3,5%. На днях Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о масштабной налоговой реформе. Реформа предусматривает значительное снижение налогов для корпораций и граждан.

План налоговой реформы предполагает, например, снижение налога на прибыль для бизнеса и предприятий с 35% до 20%.

Хотя, как ожидается, эта реформа значительно увеличит дефицит американского бюджета, принятие законопроекта в дальнейшем станет крупной победой для президента США Дональда Трампа, отмечает агентство Associated Press.