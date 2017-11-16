Россияне могут не беспокоиться: деньги на пенсии пока есть

Вице-премьер РФ Ольга Голодец опровергла заявление бывшего главы российского Минфина, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о нехватке средств в Пенсионном фонде России (ПФР). Комментируя соответствующее высказывание Кудрина, она подчеркнула, что деньги в Пенсионном фонде есть.

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«Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств», — сказала Голодец журналистам. Она добавила, что ПФР сбалансирован и не испытывает никаких проблем.

Ранее бывший глава российского Минфина Алексей Кудрин сообщил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

«Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это все — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде», — сказал Кудрин.

Он также обратил внимание на тот факт, что за последние 7 лет расходы на пенсии увеличились на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год) — «почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране».

«Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — заключил экс-министр финансов.

Кудрин добавил, что повышение пенсионного возраста является необходимой мерой для повышения пенсионных выплат, напомнив, что уже все страны бывшего СССР — кроме РФ и Узбекистана — повысили пенсионный возраст. «Я хочу подчеркнуть — повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам. Поработав лишние 2-3 года, они получат более высокую пенсию», — отметил экс-министр.

Представители ПФР поспешили успокоить российских пенсионеров. «Удивлены словам Алексея Кудрина о нехватке средств на выплату пенсий», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Пенсионного фонда.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — сообщили в Пенсионном фонде.

Более того, в ПФР утверждают, что в 2018 году в России не будет пенсионеров, которые получают доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. «Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП», — пообещали в ПФР.

В Министерстве труда, в свою очередь, заявили, что размер пенсий будет только расти и не уменьшится «ни при каких обстоятельствах».

«Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться. При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится. Наоборот, обеспечивается рост всех видов пенсий, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР. Пенсия и дальше будет только расти — как в результате ежегодной индексации не ниже уровня инфляции за предыдущий год (для неработающих пенсионеров), так и в результате ежегодной августовской корректировки (для работающих пенсионеров)», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

Представители Минтруда напомнили, что в 2017 году обеспечена индексация страховых пенсий на 5,8%, что превышает инфляцию 2016 года (5,4%). При этом на 2018 год в бюджете Пенсионного фонда России заложены средства для индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на уровне 3,7%.

После всех этих заявлений Кудрин счел необходимым еще раз разъяснить свою позицию. «Прошу коллег из Пенсионного фонда реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — написал он в своем твиттере.