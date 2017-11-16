Россия продаст Украину

Замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что долг Украины на $3 млрд может выкупить у России другая страна.

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«Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет», — сказал Сторчак (цитата по РИА «Новости»). Он также напомнил,

что Россия неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга.

Ранее шеф Сторчака, министр финансов Антон Силуанов говорил, что «мы открыты к переговорам с украинскими коллегами». Но при условии, что «мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это $3 млрд, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов».

«Такие переговоры мы ведем», — подчеркивал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Сам Сторчак в конце октября отмечал, что «с Украиной напрямую общения нет», но есть «коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты». Посредником, по данным информагентств, выступает Германия.

Украина взяла в долг $3 млрд в конце 2013 года, когда президентом еще был Виктор Янукович. Россия купила на эту сумму украинские еврооблигации, использовав на средства Фонда национального благосостояния. Украина, после смены власти, платить отказалась, и предлагала Москве реструктуризировать этот займ вместе с пулом долгов перед частными (коммерческими) кредиторами. Россия отказалась, считая долг государственным (суверенным) и дело оказалось в Высоком суде Лондона.

В марте этого года суд вынес первое решение, которое затем было конкретизировано в июле. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

«Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств. Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более $673 тыс.», — говорилось в июльском сообщении российского Минфина.

В Минфине отмечали, что суд Лондона обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 млн фунтов стерлингов, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.

Украина подала апелляцию, и теперь окончательный вердикт ожидается в начале следующего года.

Сергей Сторчак в середине ноября говорил, что представителям Минфина больше нет необходимости ехать в Лондон. «Там работа по документам, скорее всего. Никакой дискуссии не будет», — цитировало его агентство ТАСС.

На данный момент Украина компенсировала России часть судебных издержек на сумму в £1,16 млн ($1,56 млн), сообщал Минфин России.

«Минфин России информирует, что компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы России как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме £1,16 млн. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной», — заявили в министерстве.

Аналитики не верят, что сейчас спор можно урегулировать, путем продажи долга третьей стране, хотя в теории такая операция возможна.

«Чисто технически процедура не должна сильно отличаться от передачи прав требования к юридическому лицу», — отмечает Александр Базыкин управляющий партнер HEADS Consulting.

Но на практике вспомнить прецеденты, когда суверенные долги перепродавались, как минимум в современной истории, крайне затруднительно, говорит эксперт. Вопрос в том, найдется ли инвестор, готовый вложить средства в украинский долг, который сейчас выглядит достаточно рискованной инвестицией, соглашается Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Он также указывает на то, что новому инвестору, вероятнее всего, придется договариваться о реструктуризации долга, так как сроки по его возвращению уже прошли, что несет на себе дополнительные риски.

«Я не думаю, что какой бы то ни было частный фонд заинтересуется приобретением заведомо невозвратного долга на сумму $3 млрд, так что теоретически это может быть либо одна из стран ЕС, либо США, но это тоже маловероятно. Единственным возможным претендентом я бы назвал МВФ, который может приобрести права требования»,

— рассуждает Базыкин.

Аналитики подчеркивают, что обычно права требования передаются с существенным дисконтом, размер которого зависит от вероятности дефолта по ним. Украина сейчас находится в преддефолтном состоянии. В такой ситуации дисконт может составить до 30-40%. Согласится ли Россия на это – неизвестно.