Китай разорит российскую нефтянку

Способности России экспортировать свою продукцию и проникать на новые динамичные рынки остаются более чем скромными, констатировали в четверг на заседании клуба «Валдай» авторы доклада Всемирного банка «Перебалансировка экономики Китая и возобновление роста в Индии: в какую сторону качнётся маятник для России?».

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На протяжении последнего десятилетия рост внешней торговли в России отставал от стран с аналогичным уровнем экономического развития. Доля экспорта в ВВП России составляет менее трети.

Более того, экспорт сократился с 33% ВВП в 2005-2007 годах до 28% в 2013-2015 годах.

Основными направлениями российского экспорта остаются традиционные торговые партнеры нашей страны в странах Европы и СНГ.

Потенциал взаимной торговли ниже плинтуса

Хотя Россия пытается наладить торговые отношения с двумя азиатскими гигантами, такими как Китай и Индия. И даже достигла определенных успехов.

Например, за последние 10 лет объем торговли товарами между Россией и Китаем почти утроился. Нетто-приток прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию существенно увеличился, правда, скорее на фоне сокращения чистого притока инвестиций от других традиционных партнеров.

Объем торговли России с Индией за последние пять лет вырос более чем на 15%. Нетто-приток ПИИ из Индии в Россию сохраняется на низком уровне. Чистый объем российских инвестиций в экономику Индии за 2008, 2010 и 2013 годы был положительным.

Авторы доклада приходят к выводу, что нынешние объемы российского экспорта как в Китай, так и в Индию, хотя и растут, тем не менее находятся на уровне ниже естественного потенциала.

В России существует нереализованный потенциал увеличения экспорта товаров (по сравнению с фактическим экспортом в 2015 году) в Китай примерно на 24%, а в Индию – почти на 17%.

Китай обвалит российскую нефтянку

«Изменения в китайской и индийской экономиках влияют на российскую экономику косвенным и трудно уловимым путем», — говорится в докладе. Тем не менее Всемирный банк уверяет, что его аналитики разработали такую модель анализа данных, которая позволяет уловить возможные изменения и их последствия.

Итак, сейчас темпы роста в Китае упали с 10,5% в 2010 году до уровня, не превышающего 7%. И это не сулит ничего хорошего России.

Продолжение замедления темпов роста в Китае с нынешних 6,5% до 4,6% к 2030 году приведет к сокращению объемов российского экспорта в Китай на 17%.

Последствия будут ощущаться во всех секторах российской экономики. Их масштабы будут лежать в пределах от 8% для сектора услуг, где заняты высококвалифицированные специалисты, до 24% для сырьевых отраслей (главным образом продукции горнодобывающей промышленности). Более других российских отраслей пострадает нефтегазовая отрасль, основа основ российского экспорта.

К 2030 году объёмы экспорта нефти и газа (основных статей экспорта России в Китай) окажутся на 18% ниже. .

Но есть и потенциально хорошие новости. Более низкий спрос на российский экспорт со стороны Китая приведет к удешевлению курса рубля, что повысит интерес к российским товарам со стороны других регионов, отмечают эксперты ВБ. Из-за сокращения объемов сырьевого экспорта удешевление реального обменного курса рубля к 2030 году составит 1,7%.

Это позволит ограничить масштаб сокращения российского экспорта на уровне 2,5% к 2030 году, а также должно обеспечить больше стимулов к росту в ненефтяных торгуемых секторах.

Влияние Индии на Россию – 0,06%

Ускорение темпов роста в Индии приведет к резкому увеличению спроса на российские экспортные товары, однако Россия мало что выгадает на этом.

Ежегодные темпы роста ВВП в Индии на отрезке до 2030 года ускоряются: среднее значение, ранее составлявшее 6%, увеличивается в нынешнем прогнозе до 8%. Соответственно к 2030 году объем российского экспорта в Индию вырастет тоже на 8%.

Однако это даст рост российского ВВП всего в 0,06% к 2030 году. Это объясняется незначительными масштабами торговли между Россией и Индией.

В настоящее время доля российского экспорта в Индию в его общем объёме едва достигает 2% (для сравнения – доля экспорта в Китай в общем объеме российского экспорта составляет 11%).

«Вообще, представляется, что вероятные изменения в экономике Китая и Индии для России будут представлять скорее проблемы, чем возможности.

В значительной мере это объясняется ограниченными масштабами ненефтяной торговли России с этими странами», — резюмируют авторы доклада.