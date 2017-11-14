Черный вторник: рубль покатился вниз

Курс доллара впервые с 15 августа 2017 года превысил 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Евро перешагнул отметку в 70 рублей. К 21:00 по московскому времени стоимость американской валюты составила 60,2 рубля, евро торговался по 70,9 рублей.

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К негативным факторам, которые повлияли на падение рубля по отношению к доллару и евро, добавилась коррекция цен на нефть, говорит Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

На прошлой неделе нефть марки Brent выходила на максимум в $64, и это было пиковое значение с июля 2015 года. «Сегодня мы наблюдали достаточно серьезное снижение — нефть ушла ниже $62 за баррель, и это добавило негатива для российского валютного рынка», — отметил он.

Четвертый квартал, по традиции, плохое время для рубля. На этот период приходится основной объем выплат по внешним долгам, а инвесторы начинают фиксировать прибыль. Сезонный фактор ослабления национальной валюты будет толкать курс вверх, отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Из традиционных факторов, характерных для этого периода года, Богдан Зварич называет подготовку компаний к выплатам по внешнему долгу. «Так, в декабре ожидаются выплаты порядка 11 млрд долларов российскими компаниями. Если смотреть по всему четвертому кварталу, то речь идет о 23 млрд долларов, и это большой объем по сравнению с предыдущими кварталами», — говорит Зварич.

Согласно данным макроэкономической статистики, на которые ссылается ЦБ, в IV квартале 2017 года — I квартале 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $25 и $28,6 млрд соответственно.

Традиционно существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на декабрь ($15 млрд). Сопоставимый объем выплат ($16 млрд) приходится на январь 2018 года.

Однако Банк России отмечает, что, как показывает исторический опыт, существенная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется. Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты могут составить до $23,5 млрд в IV квартале 2017 года и $15,9 млрд в I квартале 2018 года.

Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал», добавляет, что рубль слабеет под воздействием дефицита валютной ликвидности на рынке из-за сочетания сразу нескольких моментов. Это все те же выплаты по долгам, геополитические риски, а также ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России в декабре, что уменьшает привлекательность российского рубля и рынка облигаций для кэрри-трейдеров.

Кроме того, иностранные инвесторы фиксировали прибыль в ОФЗ (облигации федерального займа) из-за опасений о возможном введении санкций Минфином США в виде запрета на покупку новых выпусков российских бумаг. При этом Минфин РФ также увеличил объем покупки валюты с рынка из-за роста нефтяных котировок, отмечает аналитик.

С 8 ноября министерство увеличило ежедневную покупку валюты с 3,5 до 5,8 млрд руб. в день. Ведомство будет работать в таких объемах до 6 декабря этого года.

«Это искажает баланс спроса и предложения на рынке», — говорит Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер».

«Давление на рубль, судя по всему, пока сохранится, в том числе под влиянием усиливающейся рискофобии на глобальных рынках. Во всем мире наблюдается тенденция к ослаблению валют развивающихся рынков и снижению цен на соответствующие облигации. В частности, доходность российских ОФЗ вчера выросла приблизительно на 5 б. п. Ослаблению рубля способствует позиция иностранных инвесторов, а поддержка со стороны экспортеров пока недостаточна», — полагают, в свою очередь, аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Юрий Попов.

Ближайшие цели — 60,7-61,2 рублей за доллар, считает Алексей Антонов. По мнению Богдана Зварича, на конец года курс доллара может вырасти до 62 рублей, евро — до 72 рублей.

«Все зависит от рынка нефти, и пока нельзя исключать, что нефть может еще немного вырасти в цене относительно текущих значений. Плюс поддержку начнет оказывать приближение налогового периода, перед ним экспортеры продают валютную выручку, создают рублевые резервы, которые фактически идут на выплаты налогов», — добавляет Зварич.