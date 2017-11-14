Путин и Эрдоган: игра с огнем закончена

Владимир Путин принял турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в своей сочинской резиденции Бочаров ручей в понедельник, 13 ноября. Лидеры общались до позднего вечера, в том числе за закрытыми дверями один на один — 2,5 часа. Даже министр иностранных дел Турции, он же председатель турецкой части Совместной группы стратегического планирования Мевлют Чавушоглу не был допущен на переговоры в узком составе и, чтобы убить время, раздавал интервью, прохаживаясь по коридорам резиденции.

Реклама

Когда лидеры наконец-то вышли к прессе, то выяснилось, что в каминном зале пустует кресло одного из членов российской делегации — это могло быть истолковано как знак того, что переговоры не удались. Тем более, что Путин и Эрдоган вышли к телекамерам с напряженными лицами. Оба, впрочем, сразу же заявили о благоприятном исходе беседы. А отсутствовавший просто не успел пройти в зал к моменту заявления, успокоил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ориентир не менялся — $100 млрд

«Наши отношения восстановлены практически в полном объеме» — сказал Путин. Далее он привел несколько аргументов, которые должны были убедить журналистов, что так оно и есть.

Например, товарооборот между странами за 9 месяцев вырос на 36%.

Но в прошлом году в товарообороте был спад на 32%. И это означает, что впечатляющая цифра роста взаимного оборота ведет отсчет с низкой базы.

Эрдоган, собственно, и напомнил о той планке, которую Россия и Турция обязались взять во взаимной торговле — $100 млрд к 2023 году. Этот ориентир назывался еще в 2015 году. В 2014 году товарооборот достигал $ 31 млрд. Но пока наторговали только на $15 млрд.

Зальют успехи бетоном

Тем не менее успехи есть, и особенно в сфере ТЭК. Путин привел два примера «стратегического взаимодействия в сфере энергетики». Это газопровод «Турецкий поток» — его российская часть уже проложена. И атомная станция «Аккую».

«В ближайшее время «Росатом» должен начать практическую стадию реализацию проекта. В наших планах запустить первый реактор уже в 2023 году», — сказал Путин.

А Эрдоган пригласил его принять участие в торжественной церемонии заливки первого бетона на АЭС.

По урегулированию в Сирии Путин и Эрдоган тоже продемонстрировали единство подходов. «А именно: окончательно добить ИГИЛ, неукоснительно обеспечить суверенитет, единство и территориальную целостность сирийского государства», — сказал Путин. С аналогичным заявлением он, кстати, выступил на прошлой неделе на саммите АТЭС. И этот алгоритм одобрил президент США Дональд Трамп, напомнил Путин. На услышанное турецкий глава отреагировал сдержанно: окончательно добить ИГИЛ, неукоснительно обеспечить суверенитет, единство и территориальную целостность сирийского государства: «Мы также придаем значение совместному заявлению господина Путина и господина Трампа во Вьетнаме».

По пути в Кувейт и Катар

Путин тем не менее остался доволен визитом Эрдогана, хотят тот честно признался, что приехал в Сочи не то, чтобы специально, а решил завернуть проездом. По пути в Кувейт и Катар.

За два года размолвок и недопонимания лидеры прошли немалое расстояние по пути компромисса. Напомним, что отношения России и Турции испортились в 2015 году после того, как 24 ноября турецкий истребитель сбил над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24. Путин тогда назвал это «ударом ножа в спину», имея в виду, что между Турцией и Россией действует соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

Эрдоган тогда сильно обиделся и сыпал в ответ нелицеприятными заявлениями. «Я искренне рекомендую России не играть с огнем», — грозил он. По данным турецкой стороны, российские истребители трижды нарушали воздушную границу Турции. «Мы не можем принимать незваных гостей», — возмущался Эрдоган.

Он назвал сплетнями заявления российской стороны о том, что Турция покупает нефть у террористов. «Такое поведение вообще не к лицу мировым лидерам, хочу напомнить об этом господину Путину!» — заявлял Эрдоган, и после этого заявления порядка 4 000 россиян получили запрет от Анкары на въезд в страну.

Игра с огнем закончилась?

После взаимных обвинений все-таки было удивительно слышать про восстановление отношений. Путин даже сказал, что у него с Эрдоганом «сложилась очень хорошая практика делового, неформального обмена мнениями» во время встреч.

«Встречи эти проходят очень оперативно, не забюрокрачено, без всяких лишних квазидипломатичеких процедур и протокольных мероприятий», — подытожил Путин.

В итоге лидеры нашли в себе силы забыть прошлые обиды. Хотя до восстановления отношений еще все-таки еще далеко. Количество встреч внушительное — шесть в этом году. Но сущностные претензии остаются. По крайней мере, у Эрдогана.

«Мой дорогой друг господин Путин обрадовал нас, сообщив, что уже снято ограничение на ввоз некоторых сельскохозяйственных культур в Россию», — отметил турецкий президент. Затем последовало предсказуемое «но».

«Приняты такие решения, как облегчение ввоза в Россию баклажанов, помидоров, гранатов и других сельскохозяйственных культур. Но мы желаем, чтобы все остальные ограничения также были устранены», — заявил Эрдоган.

Берег турецкий снова ждет

Это был намек на то, чтобы Россия сняла запрет на поставки любых овощей и фруктов.

«Также желаем, чтобы мы вышли на новый уровень в отношениях развития сектора туризма», — заявил Эрдоган.

За девять месяцев текущего года Турцию посетили более 4 млн российских туристов, напомнил Эрдоган. То есть турпоток из России почти восстановился. В 2014 году Турцию посетили 4,2 млн туристов, в 2015 году на турецких курортах отдохнули 3,4 млн человек, а в прошлом году, после заморозки дипотношений, всего 797 тысяч россиян. В лучшие времена россияне в общем турпотоке находились на втором месте по количеству приезжих: порядка 12%. Больше приезжало только немцев. На третьем месте по количеству отдыхающих в Турции граждан, по данным 2013 года, была Великобритания.

«За» восстановление потока — относительная дешевизна отдыха на средиземноморских курортах Турции.

Но и здесь не все гладко. Турция, чтобы восстановить турпоток, субсидировала чартерные рейсы — $6 тыс. за каждый рейс. Наконец, часть любителей пляжного отдыха неизбежно оттянет на себя в следующем сезоне Египет.

Для того, чтобы простимулировать турпоток из России Эрдоган, ставил перед Путиным вопрос о восстановлении безвизового въезда. «Озабоченности турецкой стороны учитываются, над ними продолжается работа», — прокомментировал Песков. Без конкретики.

После инцидента с истребителем Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Анкара не стала принимать ответные меры.

Мирный атом пока не светит

Рубежа в $100 млрд достичь будет не просто. Тем более, что реализация «стройки века» — АЭС «Аккую» — тормозится и не скоро внесет вклад в статистику. Первоначальный срок — ввод в эксплуатацию первого энергоблока в 2019 году – смещается. Всего блоков четыре. Успеют ли запустить станцию к 2023 году, к столетнему юбилею Турецкой Республики, тоже под вопросом.

Стройка уже останавливалась из-за смертельного инцидента с российским истребителем. В любой момент может быть остановлена вновь уже по финансовым причинам — это очень дорогой проект, понадобится $20-22 млрд.

Ранее на рынке обсуждалась продажа части российского проекта, составляющего 51%. Но Москва назвала это сплетнями. Тем не менее турки намекают, что не откажутся от идеи развивать мирный атом при помощи японских или американских инвесторов. Турецкая оппозиция называла условия строительства АЭС кабальными. Их раздражает в первую очередь зафиксированная в межправсоглашении цена на электроэнергию, которая будет получена: 12,35 цента за киловатт-час на период до 25 лет. Турки считают ее завышенной.

Российская сторона недовольна тем, что спустя шесть лет после подписания межправительственного соглашения Турция не удосужилась оформить две ключевые лицензии: на строительство АЭС и на генерацию электроэнергии.