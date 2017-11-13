Россия перестаралась: пшеницу некуда девать

Россия всерьез настроилась побить рекорд по объему экспорта пшеницы. В Минсельхозе ставят цель вывезти из страны 45 млн т зерновых в 2017-2018 сельскохозяйственном году.

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«Если мы говорим о масштабах страны, по предварительным расчетам Минсельхоза, в текущий сезон до июля на экспорт будет отправлено 45 млн т», - сказал после совещания в Новосибирске первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов (цитата по «Интерфаксу»).

Для сравнения, в 2016-2017 сельхозгоду Россия экспортировала 35,5 млн тонн зерна, включая 27,1 млн тонн пшеницы, что также было названо рекордным показателем.

Вопреки дождям и позднему лету в этом году России удалось собрать урожай даже выше прошлогоднего. По данным Минсельхоза, на 10 ноября 2017 года в целом по стране собрано 137,2 млн тонн зерновых при урожайности 30,1 ц/га. При этом пшеницы собрано 88 млн тонн. В прошлом году было собрано более 120,7 млн тонн зерна, из них – пшеницы 73,3 млн тонн.

Растущий экспорт из России отражается на ситуации на мировых рынках и ценах на зерновые, в первую очередь на пшеницу. Как отмечает The Wall Street Journal, с начала сбора урожая в России в июле цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% - до $4,19 за бушель (примерно 35,2 литров).

Из-за этого, отмечает издание, усилилось давление на американских фермеров, которые засеяли меньшие площади в 2017 году «чем когда-либо прежде», а кроме того, пострадали от плохих погодных условий. Засуха и поздние метели в Великих равнинах могут привести к тому, что урожай в пшеницы в США упадет на четверть.

По мнению американских экспертов, обойти США как мирового экспортера пшеницы России помогли крупные инвестиции и слабеющий рубль.

«Это их проблемы. Я думаю, если их и лихорадит, то на фоне большого урожая в России, который будет порядка 130 млн тонн, пшеницы - 83 млн тонн», - прокомментировал «крик души» американских фермеров министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

«На каких-то рынках мы оттесняем американцев, и они несут потери. Мы этому только рады, потому что на этом фоне богатеют наши товаропроизводители», - добавил он.

В России цены, очевидно, ниже, чем в Соединенных Штатах, это понятно: у нас большой рынок, сложная ситуация из-за дефицита хранения, перевалки и перевозки, отмечает гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марат Шайдаев. В целом, рынок работает на сегодняшний день так: мощностей мало, они дорогие, а зерна много, сказал собеседник «Газеты.Ru».

Сложившаяся модель экономики делает поставки за рубеж значительно выгоднее, чем поставки на внутренний рынок, отмечает генеральный директор ФинЭкспертизы Нина Козлова.

За счет низкого курса рубля по отношению к доллару рентабельность производства увеличивается. Доллар, укрепившийся по отношению к другим валютам, напротив ударил по импорту зерновых из США. Российские фермеры этой ситуацией смогли воспользоваться в полной мере, еще больше нарастив производство, отмечает эксперт.

При этом далеко не все собранное зерно идет на экспорт, а рекордный по размеру урожай создает напряженность на внутреннем зерновом рынке. Так, закупочные цены на зерно в настоящее время в большинстве регионов находятся на низком уровне, особенно заметно снизившись в Сибири.

По большому счету, производителям в Сибири, несмотря на то, что их урожай увеличился всего на 1% по сравнению с центральными областями страны и Поволжьем, где рост составил 12% и 24% соответственно, некуда девать зерно, отмечает один из участников рынка, пожелавший остаться неизвестным. Все мощности по хранению заняты зерном интервенционного фонда, а цены на рынке слишком низкие, чтобы без убытков реализовывать его сейчас.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», теоретически, у государства есть возможность вывести интервенционное зерно на экспорт (а его в хранилищах региона накопилось порядка 1,7 млн тонн), чтобы освободить элеваторы для хранения нынешнего урожая. В противном случае, производители вынуждены будут продавать свой урожай на уровне ниже рентабельности.

Рекордные урожаи зерновых не приносят пользу никому, кроме, разве что компаний, занятых в сфере логистики и транспортировки, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

В системе, где нет централизованного контроля над посевными площадями, контролировать объемы предложения невозможно ни на уровне субъектов федерации, ни на уровне государства, ни на уровне мирового рынка.

По факту и российские аграрии и их коллеги в других странах действительно могут оказаться за гранью рентабельности бизнеса, что вполне может привести к банкротству части участников рынка, отмечает эксперт.

В настоящее время Минсельхоз вместе с властями Сибирского федерального округа и РЖД пытается спешно организовать экспорт зерна из СФО. По словам Хатуова, речь идет только об «излишках зерна», которых не более 1 млн т.

По данным территориальных управлений Россельхознадзора, с территории РФ в 2017-2018 сельхозгоду экспортировано 20,85 млн т зерна и продуктов его переработки, что на 4,3 млн т или 26% больше объемов за тот же период прошлого года.

Покупателями российского зерна являются более СТА стран мира, в числе которых Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия и др.