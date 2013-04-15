Банки-фальшивки освоили Москву и Петербург

Информация о Балткомбанке и оказываемых им услугах размещена на одноименных сайтах в зонах .ru и ».рф» (оба адреса, по данным на 20.30, остаются активными). Банк якобы предлагает большой набор кредитных продуктов: потребкредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку, а также размещение средств во вклады пяти видов. Но на общение в банке не настроены: по указанным контактным телефонам отвечает автоответчик, сообщая, что «все операторы заняты», и предлагая перезвонить позднее. Онлайн-заявку на сайте можно подать только на оформление кредитной карты.

На сайте утверждается, что Балткомбанк имеет ряд лицензий, есть и генеральная лицензия Цетробанка № 2951.

Согласно размещенной на сайте электронной копии, лицензия выдана 22 мая 2007 года за подписью первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова — через полгода после убийства самого Козлова.

Лицензия № 2951 на сайте ЦБ соответствует ЗАО «Кубанский народный банк приватизации», но является недействительной, так как банк ликвидирован в сентябре 2002 года.

Офис Балткомбанка расположен в Санкт-Петербурге по адресу ул. Ефимова, д. 2, указано на сайте организации. В действительно по этому адресу расположен торгово-развлекательный центр ПИК. Представитель администрации торгово-развлекательного центра заявил, что среди арендаторов комплекса Балткомбанка нет и никогда не было, передает РИА «Новости».

Документы по проверке несуществующего банка Центробанк подготовил для направления в Генпрокуратуру, сообщил агентству «Прайм» представитель регулятора.

ЦБ обратил внимание на банк после того, как деятельность Балткомбанка ближе к концу марта стали активно обсуждать пользователи интернета. Сразу на нескольких сайтах пользователи стали высказывать подозрения о возможном мошенничестве в Балткомбанке.

Инициаторы обсуждения получали от банка электронные письма, в которых их оповещали об одобрении им кредита на суммы от 100 тысяч рублей. Кредит банк обещал выдать при условии предварительной оплаты комиссии в 2 тысячи рублей и отправки заполненных анкет с данными заемщика.

На одном из форумов, где обсуждался Балткомбанк, отмечалось, что сайт банка абсолютно идентичен сайту признанного ЦБ несуществующим Тон-банка. «Видимо, мошенники, которые организовали Тон-банк, не успокоились и решили продолжить свою деятельность», — предположил один из участников обсуждения.

Совпадение заметно не только в оформлении сайтов фиктивных банков. Полностью совпадают и схемы, по которым действовали оба банка. На сайте Тон-банка сообщалось, что банк работает на основании генеральной лицензии ЦБ № 2161. На самом деле лицензия под этим регистрационным номером была выдана Первому федеральному акционерному коммерческому банку г. Москвы, который прекратил свою деятельность в марте 2004 года. В поле зрения ЦБ банк попал также после того, как происхождение Тон-банка стало активно обсуждаться в интернете. В последствие регулятор официально заявил, что лицензию банку с таким названием не выдавал.

Тон-банк действовал идентично Балткомбанку. Несмотря на обширное предложение кредитных продуктов, оформить можно было только кредитную карту. Обязательным условием называлось предоставление полной информации о заемщике и уплата комиссии за выдачу. Несколько клиентов сообщали на интернет-форумах, что после выполнения всей последовательности действий никакой карты не получили. Единственный офис банка располагался в Москве. После того как представители ЦБ выехали по указанному адресу, оказалось, что среди 10 арендаторов Тон-банка не значится.

Правда, Тон-банк действовал менее скромно: на своем сайте он значился членом системы страхования вкладов и российских банковских ассоциаций. Балткомбанк ограничился указанием Deutsche Bank, Bank of Tokyo, Credit Suisse и еще нескольких крупнейших финансовых организаций в числе своих банков-корреспондентов.

Мошенники пользовались алчностью заемщиков, говорит Андрей Третельников из Rye, Man & Gor Securities. «В Москве в среднем одобряются кредитные карты с лимитом в 30 тысяч рублей, в регионах сумма еще меньше», — говорит аналитик. Нуждающийся заемщик наверняка заинтересуется уже одобренным кредитом в 100 тысяч рублей и не задумываясь внесет предоплату, уверен Третельников. «Финансовая грамотность населения очень низкая, это дает большой простор для деятельности финансовых обманщиков», — сетует аналитик.

На руку мошенникам и настоящий бум спроса на рынке кредитных карт. Российский рынок кредитных карт вырос в 2012 году на 82,5%, до 671 млрд рублей, против 61,6% годом ранее, вдвое превысив темпы роста розничного кредитования в целом.

Жертвами таких мошенников становятся самые незащищенные и финансово-безграмотные слои населения — люди с небольшим достатком, пенсионеры, говорят в бюро кредитных историй «Эквифакс». Самая главная опасность в данной ситуации — это компрометация персональных данных: потенциальные вкладчики и заемщики несуществующего банка сами передают злоумышленникам всю информацию о себе, предупреждают в бюро.

Не исключено, что помимо прямых финансовых потерь в виде комиссий за неоказанную услугу клиенты фальшивых банков могут столкнуться со взятыми на их имя и по их данным реальными кредитами, предупреждает гедиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.

Пересылка виртуальных данных о себе может обернуться реальными судебными разбирательствами, когда дело дойдет до взысканий, говорит он. «В последнее время банки отмечают активизацию попыток получения кредитов по поддельным паспортным данным», — добавляет Викулин.

В ЦБ утверждают, что проблема фиктивных банков не носит массовый характер. Тем не менее, учитывая потенциальные угрозы, регулятор обсуждает с компетентными ведомствами механизм проверки наличия банковской лицензии у организаций при регистрации ими сайтов, содержащих слово «банк» или bank.

За банковскую деятельность без регистрации или лицензии организация наказывается штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Если в незаконной финансовой деятельности замешана организованная группа или ущерб от нее оценивается в особо крупном размере, то Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.