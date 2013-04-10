Налог на долг

При возникновении просрочки по кредиту заемщик имеет шанс попасть не только под штрафы банка, но и под санкции налоговой инспекции. В случае задержки выплат по кредиту клиент банка пользуется частью кредита бесплатно, а это доход, аргументируют банкиры, с которого должен быть выплачен налог в размере 13%.

На одном из отраслевых форумов клиент банка «Русский стандарт» сообщил, что, заняв в банке 30 тысяч рублей, погашал задолженность, при этом попадая на просрочки. За задержки выплат банк начислил заемщику 80 тысяч рублей штрафов. Клиент погасил в общей сложности 35 тысяч рублей, но дальше платить отказался, предложив банку оставшуюся часть долга взыскать через суд.

«Русский стандарт» в суд обращаться не стал, но подал заявление в налоговую инспекцию, что клиент получил доход 85 тысяч рублей из-за списания задолженности и штрафов. После чего клиенту пришло уведомление из ФНС, в котором сообщалось о необходимости выплатить 11 тысяч рублей подоходного налога.

«В случае пропуска платежа банк начисляет плату: 1-й раз — 300 руб., 2-й раз подряд — 500 руб., 3-й раз подряд — 1000 руб., 4-й раз подряд — 2000 руб», — сообщили в пресс-службе «Русского стандарта». Вопрос с заявлением в налоговую в банке комментировать отказались, сообщив, что для этого нужно идентифицировать клиента, описавшего случай на форуме.

В данном случае налоговая признает налог от экономии на процентах, говорит партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. «Если клиент не платит по кредиту, то по факту пользуется беспроцентным займом», — объясняет юрист.

Такая практика существует, но в случае просрочки она не применима, так как проценты на просроченный платеж не начисляются, говорит руководитель управления кредитных продуктов Ситибанка Дмитрий Коловский. «В налоговую инспекцию обращаются, когда кредит клиента уже полностью списан и долг не подлежит дальнейшему взысканию», — рассказывает финансист. Таким образом, у заемщика возникает обязательство уплаты налога с суммы списанного долга, объясняет Коловский.

Банк перестает начислять проценты на просроченные кредиты не потому, что хочет облегчить положение заемщика, — наоборот, банк хочет облегчить собственное положение, говорит адвокат Ушкалов. «Банки платят 20-процентный налог на прибыль по методу начисления», — объясняет Ушкалов. Суть этого метода в том, что вне зависимости от того, пришел от заемщика процентный платеж по кредиту или нет, по истечении соответствующего периода, в котором заемщиком должны быть уплачены проценты, банк обязан заплатить с этих (даже неполученных) процентов налог на прибыль, поясняет логику налоговой инспекции адвокат.

Поэтому банк заинтересован как можно раньше заморозить проценты по «плохому» долгу, чтобы не платить в качестве налога реальные деньги с виртуальной прибыли.

Банки предпочитают начислить клиенту пени за просрочку. Штрафы попадут в налоговую базу по налогу на прибыль только после признания их должником или вступления в законную силу решения суда об их взыскании. Пока не произойдет одного из указанных событий, банк не будет нести потерь на налогах.

В прошлом году Сбербанк хотел таким образом наказать клиента, допускающего просрочки по кредитам. Заемщица Ирина Новгородова получила от госбанка заказное письмо, которым тот уведомлял ее о необходимости доплатить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 5 рублей, поскольку она получила материальную выгоду при обслуживании рублевого кредита на неотложные нужды, писала газета «Ведомости». Но просрочку Новгородова допустила по действующему кредиту, еще не списанному с баланса банка.

Минфин разъяснил, что материальная выгода не возникает в случае, когда кредитор не начисляет проценты на сумму просроченной задолженности по договору кредита (займа), сообщили в пресс-службе ФНС. В результате справки по налогу на доходы физических лиц, переданные (в данном случае Сбербанком) в налоговые органы для взыскания налога, были признаны по просьбе Сбербанка недействительными, сказал представитель ФНС.

Получается, что в момент возникновения просрочки по кредиту материальная выгода у заемщика не возникает. Налогооблагаемый доход у должника возникает при списании необслуживаемого долга и штрафов по нему с баланса банка.

Это больше операционно-бухгалтерская вещь, и единого правила нет, говорит зампред и директор юридического департамента «Ренессанс кредита» Сергей Королев. «Если банк начисляет и учитывает проценты и штрафы в отчетности как задолженность клиента, и потом реально прощает и производит списание с баланса, то, разумеется, у клиента возникает материальная выгода», — объясняет он. Вне зависимости от того, штрафы это, основной долг или комиссии, любая прощеная задолженность — формально доход клиента, обосновывает Королев, добавляя, что банк должен уведомить об этом налоговую.

Схему, которую по заявлению участника банковского форума использует «Русский стандарт», мало распространена в банках.

Если у клиента отсутствуют уважительные причины задержки платежа, просрочка длительна и клиент не идет на переговоры с банком, банк обращается в судебные органы для принудительного взыскания задолженности, говорит начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райффайзенбанка Владислав Котельников, добавляя, что проценты на задолженность начисляются в любом случае, то есть «бесплатного» пользования заемными средствами не происходит.

В ФНС не обращаются и в Альфа-банке. Дохода у заемщика не возникает, так как банк применяет штрафные санкции в зависимости от продукта, например, по кредитам наличными — неустойка в размере 2% от суммы несвоевременно погашенной суммы за каждый день просрочки, говорит начальник управления по развитию кредитов наличными Альфа-банка Дмитрий Семков.

В банке «Абсолют» на сумму просроченного платежа начисляются пени, при этом проценты продолжают начисляться на непросроченную часть основного долга, говорит директор департамента кредитования розничного бизнеса банка Елена Ковырзина. В случае неисполнения заемщиком требований банк предпочитает обращаться в суд.

Схожая модель и в Связном-банке. «Соответственно, бесплатно нашими кредитами клиенты не пользуются, и обращаться в налоговую инспекцию нам не с чем и незачем», — комментирует пресс-секретарь банка Антон Гольцман.

Не обращаются в налоговую и в ВТБ-24, и ХКФ-банке, сообщили в пресс-службах банков.