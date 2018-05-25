Путешествие в Грузию: как отдохнуть и не разориться

Теплая погода, вкусная кухня, живописная природа и отсутствие виз: все эти прелести отдыха в Грузии не первый год манят к себе туристов из России. Нашей компании, состоящей из четырех водителей и хорошо знакомой с горами и Тбилиси, захотелось забраться в страну поглубже, что предполагало выезды с дорог хорошего качества. Для поездки мы выбрали Volkswagen Touareg R-line Executive второго поколения — достаточно мощный полноприводный внедорожник (объем двигателя 3.0 л, 245 л.с.) с пневматической подвеской.

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От Москвы до границы

Автопутешествие начали в субботу 21 апреля в 5 утра, стартовав из Подмосковья. Для удобства проезда по платным участкам трассы М4 заранее купили транспондер, чтобы сэкономить не только деньги, но и время.

Если суммировать все списания, то на проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» в обе стороны в итоге мы потратили 1254 рубля.

Преодолев 1068 км за 12 часов, мы остановились на ужин и ночевку в Ростове-на-Дону. На следующий день в 6:40 утра мы отправились дальше, держа путь на Владикавказ и российско-грузинскую границу. За руль садились по очереди — из-за этого дорога не показалась утомительной. В R-Line Executive водительское сидение регулируется в 14-ти позициях, а положение руля с электроприводом. Настроить «память» можно для трех водителей.

Фоторепортаж: VW Touareg R-Line Executive __is_photorep_included11755591: 1

Вчетвером в салоне оказалось просторно и довольно комфортно, особенно тем, кто сидит сзади. Здесь свободно, даже если передние сидения прилично отодвинуты назад или немного откинуты спинки.

Правда, с таким количеством пассажиров разместить в багажнике все вещи уже труднее. После того как мы загрузили в него два больших чемодана, места почти не осталось.

Помимо них, у нас была еще пара рюкзаков и пакетов, спортивный коврик и портплед — поэтому чтобы все уложить, пришлось «играть в тетрис», использовав при этом дополнительные карманы. Кстати, автомобиль оборудован пневмоподвеской, поэтому в багажнике имеется кнопка, после нажатия на которую задняя часть машины начинает плавно опускаться, что при погрузке тяжелых вещей очень помогает.

Объем топливного бака у R-Line Executive — 100 литров. За два дня дороги при среднем расходе 8,4 л мы заправлялись три раза. Так как выезжали с неполным баком, рано утром долили 25 литров дизельного топлива (уже трудно представить, но месяц назад его можно было купить по 40,99 руб. литр), в обед под Воронежем добавили еще почти 67 литров (только попробовали ЭКТО-дизель по 41,69 руб. литр), и во второй день, доехав от Ростова-на-Дону до Владикавказа уже «на лампочке», залили почти 94 литра (по 40,80 руб. л).

Опытные путешественники советуют заправляться «до полного» до границы, так как часто сетуют на низкое качество топлива на территории Грузии.

Впрочем, там за 10 дней езды мы дважды подливали по 40 литров дизеля (по 100 лари — примерно по 2,5 тыс. руб.) и дважды заправлялись уже в России на обратном пути в тех же городах, что и по дороге туда. Цены на топливо немного подросли, и простой дизель стоил уже во Владикавказе 41,30 руб., а в Воронеже — 41,10 руб. за литр.

Так как путешествие началось за неделю до майских праздников, вся процедура прохождения границы на КПП «Верхний Ларс» заняла полтора часа — это считается совсем недолго.

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Однако, по словам местных, летом и в предпраздничные дни очередь растягивается на 15 километров.

До прохождения границы также необходимо оформить обязательную страховку на машину, действующую на территории Грузии. Нам она обошлась в 1,5 тыс. руб.

С чего начать изучение страны

После пересечения границы мы оказались в царстве гор. 208 км Военно-Грузинской дороги знамениты красотой неповторимых пейзажей и Крестовым перевалом (2395 м).

Эта важнейшая дорога — единственный путь «по земле» между Россией и Грузией. Кроме того, она же является и безальтернативным вариантом для автопутешествия в Армению. Трасса считается одной из самых опасных в стране из-за капризов местной природы. Зимой маршрут часто временно закрывают из-за схода лавин и сильных осадков.

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

От Ростова-на-Дону до Грузии мы доехали за 12 часов. В 19:00 по местному времени (+1 час) заселились в горном поселке Степанцминда на ночь в небольшой гостевой домик. Живописное селение находится у подножия горы Казбек (5034 м), в 11 км от границы. Кто приезжает в Грузию на машине, как правило, сначала останавливается именно здесь, чтобы поменять валюту и подняться к Храму Святой Троицы (Гергети) на высоту 2170 метров, полюбоваться горой Казбек. Так планировали и мы, но утром была очень пасмурная погода: моросил дождь, облака закрывали все верхушки гор. Поэтому подъем пришлось перенести на обратный путь, и не зря: было ясно и жарко. Теплая одежда, которую мы приготовили, была лишней.

О состоянии дороги, ведущей к церкви, нас предупредили заранее, поэтому подниматься на Touareg мы не рискнули. Дорога очень узкая, с обрывами, и где-то приходится пропускать встречные машины. А из-под земли торчат острые камни, которыми можно запросто пробить колеса. В итоге обратились к местным водителям, которые на минивэнах поднимают гостей наверх за 50-70 лари. Трясет в них ужасно, но об этом забываешь, оказавшись наверху, где открываются потрясающие виды.

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Из Степанцминды мы отправились в Боржоми (255 км). Половина пути проходила по горным серпантинам. Кстати, расход топлива на них увеличивался до 14 л. По дороге мы останавливались в Пасанаури, чтобы отведать речную форель, приготовленную на гриле, и выпить кофе по-турецки. В этих же краях делают настоящие хинкали. Так что не стоит проезжать мимо кафе, расположенных у дороги.

Боржоми — настоящий курортный городок, очень уютный, чистый и тихий.

На мой взгляд, здесь хватит одного полноценного дня, чтобы погулять и ознакомиться со всеми достопримечательностями: попробовать знаменитую минералку из холодного и горячего источников, прогуляться по парку, там же принять серные ванны под открытым небом и прокатиться на канатной дороге.

С жильем тут проблем не возникнет. Впрочем, как и по всей Грузии. Каждый может найти квартиру, отель или домик себе по душе и карману. В Боржоми мы оставили машину на парковке у дома и провели спокойно время, много гуляя по городку.

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Путь до Батуми

После Боржоми мы направились к морю — в Батуми. Длина маршрута по трассе около 277 км, но нам предстояло проехать по одной из самых живописных дорог Грузии, о которой мы узнали из уст знакомого и, похоже, она используется только местными. По километражу этот маршрут даже короче (218 км), но навигатор упорно ведет по шоссе на севере, близ Кутаиси. Решено было поехать все же по короткому пути — через деревню Хуло. В какой-то момент асфальт закончился, сменившись на грунтовую дорогу, которая пошла в подъем. И тут-то начался настоящий тест-драйв для автомобиля и наших нервов.

На протяжении 90 км наша скорость передвижения колебалась в промежутке от 5 км/ч до 40.

Мы поднималась все выше и в итоге доехали до отметки в 2100 м над уровнем моря. Зеленые деревья, цветы, водопады сменились прохладой, лужами, черными елями, торчащими из заснеженных гор и снежными тоннелями, которые впечатляют больше всего.

Фоторепортаж: Дорога Ахалцихе-Хуло-Батуми __is_photorep_included11756749: 1

Будьте внимательны, поскольку

проезд по снежному тоннелю весной может быть особо опасен. На верхушках четырехметровых стен снег подтаивает и огромными кусками с высоты падает на дорогу, поэтому желательно проезжать подобные участки как можно скорее.

Несмотря на все невзгоды, этот маршрут поражает красотой и разнообразием природы, нетронутой человеком. После снежных тоннелей дорога пошла на спуск, появились жилые поселки, где нас встречали коровы, позвякивая колокольчиками. В итоге короткий маршрут по времени занял больше времени, чем расчетное время навигатора по трассе, но эмоций хватило еще надолго. Снова появилась асфальтированная дорога, и к ужину мы добрались до Батуми, остановившись там на три дня. Кстати, только здесь для проживания мы выбрали отель, расположенный недалеко от набережной. Остальное жилье мы снимали у местных. Два номера обошлись нам примерно в 10,800 тыс. руб с завтраком на два с половиной дня.

В Батуми каждый нашел себе занятие по душе. Сам город местами похож на Европу, где-то встречаются типично грузинские подворотни, где-то растут высоченные новостройки, — и все это вперемешку с морем, портом и курортными атрибутами. Здесь обязательно нужно попробовать хачапури по-аджарски (лодочка) и съездить на рыбный рынок, чтобы выбрать морепродукты по вкусу и тут же их отведать в соседнем ресторане, где их приготовят для вас. А вот хинкали в местных ресторанах, скорее всего, будут замороженные.

Фоторепортаж: Батуми __is_photorep_included11763595: 1

Кстати, именно в Батуми

мы в полной мере оценили манеру вождения местных водителей. Сложилось впечатление, что правил для них не существует, и предугадать, куда поедет тот или иной водитель, просто невозможно.

Чуть лучше обстоит ситуация в Тбилиси, но все равно движение крайне хаотичное, регулируемое только «бибиканьем», ну и, конечно, как и везде на Кавказе, для местных размер имеет первостепенное значение, а, значит, чем больше ваш автомобиль, тем больше уважения на дороге к нему проявят.

Пешеходов пропускают далеко не везде, потому что по привычке жители с легкостью перебегают дорогу, где им вздумается, поэтому предельно внимательным нужно быть как водителю, так и пешеходу.

Кристина Богачева/«Газета.Ru» Тбилиси

Итоги

В целом, на этом можно и закончить, если у вас не так много времени. Но мы отдельно решили уделить время Тбилиси и Мцхете, а также региону Кахетии и Алазанской долине, где популярны винные дегустации. Тбилиси, безусловно, меняется. Город старается быть современным: открывается много новых мест, реставрируются (пусть и медленно) старые здания. С 1 мая в ресторанах и кафе запретили курить, что очень обрадовало туристов, но еще так непривычно для местных. В целом в грузинской столице все под рукой, а если вам нужно на другой конец города, то удобнее и выгоднее доехать на такси. Обычно поездки по городу укладывались в 80-150 рублей.

В итоге за две недели мы проехали более 5 тыс. км и посетили знаковые центры Грузии. На дизельное топливо ушло 19 тыс. руб., а, подсчитав общую стоимость такого двухнедельного отдыха, оказалось, что каждому участнику такое путешествие стоило примерно 50-60 тыс. руб. Возвращаясь домой и прокручивая все впечатления от поездки, еще раз начинаешь понимать, что путешествовать на машине — особое удовольствие. Здесь ты сам себе гид, свободный, решительный и любопытный, а в чьих-то глазах даже смелый.