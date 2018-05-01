Mercedes вместо самолета: из Москвы в Хельсинки

Наш выбор пал именно на Хельсинки, так как до финской столицы из Москвы всего 1100 км пути, а навигатор показывает приблизительно 14 часов дороги, но это без учета остановок и перехода границы.

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В путешествие мы отправились на полноприводном Mercedes-Benz E43 AMG – не самая экономичная машина для дальних поездок, зато очень быстрая и комфортная.

Выезжать мы планировали рано утром, чтобы уже этим вечером успеть прогуляться по Хельсинки, а не просто завалиться спать полностью проведя день в дороге.

В 5:00 утра отъезжаем от дома, чтобы успеть проскочить до начала пробок, но так, как не успели заранее поменять деньги на евро, решаем проехать через центр, дабы заехать в «обменник».

Москва – Питер

В районе 6:00 утра мы покидаем город по трассе М10. Проезд по платной трассе М11, которая идет от МКАД через Шереметьево и далее до Солнечногорска, ночью не актуален, так как в это время «Ленинградка» обычно еще свободна.

Но вот светофоры каждые два километра начинают довольно быстро раздражать, а еще огромное количество камер на пути, которые так и норовят сделать вам «платное фото», не дают расслабиться.

В E43 AMG очень трудно ехать без превышений – чуть расслабишься и спидометр начинает показывать опасные цифры, хотя сидя за рулем скорость совершенно не чувствуется.

Первой целью было добраться до 208-го километра трассы, где находится съезд на платную М11, на которой нет ни светофоров, ни населенных пунктов, ни камер. Участок длится почти 130 километров, а разрешенная скорость на нем – 130 км/ч, это значит, что без штрафов можно ехать до 149 км/ч, тем более, что конструктивные особенности четырехполосной дороги с разделительным барьером между встречными потоками это вполне позволяют.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Когда мы оказываемся на платной дороге практически с идеальным покрытием, E43 сразу оказывается в своей среде.

Дерзкий мотор V6 3.0 biturbo мощностью 401 л.с. и 520 Нм (уже при 2500 об/мин) способен разогнать седан до 100 км/ч всего за 4,6 секунды,

а максимальная скорость «Ешки» составляет 250 км/ч (ограничена электроникой).

Таких характеристик помогает достичь автомат 9G-Tronic и фирменная трансмиссия 4Matic с распределением тяги: 31% на переднюю ось и 69% на заднюю. Поведение автомобиля довольно предсказуемо — оно более заднеприводное. В поворотах при большой скорости автомобиль так и норовит пойти в занос, но практически молниеносно вмешивается система стабилизации, которая помогает нейтрализовать последствия ошибок водителя.

До 334-го км трассы мы добираемся очень быстро, а съезжая обратно на М10 с ограничением 90 км/ч начинает казаться, что автомобиль еле ползет. Но почти сразу

после съезда с платной трассы выскакивают первые минусы мощного двигателя – загорается контрольная лампа остатка бензина в баке на приборной панели.

«Газета.Ru» Переключатель режимов движения в E 43 4MATIC традиционно для Mercedes-Benz предлагает пять вариантов — Eco, Comfort, Sport, Sport+ и настраиваемый Individual, а при переводе селектора в режим Sport+ седан превращается в спортивный болид

По паспортным данным E43 потребляет по трассе всего 6,7 литров, но это наверное если ехать 80 км/ч без резких разгонов и торможений. На самом же деле средний расход за весь наш автопробег составил около 11 литров на 100 км. С одной стороны для такого двигателя – это не много, с другой — на обычной малолитражке расход был бы литров 6, а значит поездка оказалась бы в 2 раза экономичнее. Кстати, заправлять AMG седан рекомендуется АИ 98.

Северная столица

В целом со всеми остановками, дорога до Санкт-Петербурга заняла около 9 часов. В 15:00 мы уже подъезжали к КАДу, а дальше путь лежал по трассе А-181 «Скандинавия» (Е18) через Выборг до МАПП «Торфяновка».

Но в этот раз было решено проехать город не по кольцевой дороге, а проскочить «насквозь» через новую платную дорогу ЗСД (Западный скоростной диаметр).

Строительство этой автомагистрали протяженностью почти 50 километров началось еще в 2005 году, закончилось лишь в конце 2016-го. На ее торжественное открытие приезжал лично Владимир Путин, а сразу после его отъезда... дорогу для обычных водителей вновь закрыли на несколько дней — доделывать мелкие «косяки», которые президенту, конечно же, показать «забыли».

Стоит признать, что трасса очень красивая, а

благодаря фонарям футуристической формы, нависающим над дорогой, она напоминает скелет огромного животного внутри которого вы движетесь, этакий питерский Левиафан.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» ЗДС в Санкт-Петербурге выглядит очень стильно

Дорога разделена на четыре участка, на каждом из которых приходится платить. А так же есть северный участок длинной 26 километров, переходящий в трассу А-181.

Благодаря ограничению скорости в 110 км/ч, город мы миновали ровно за 30 минут, но за проезд по всей протяженности ЗСД пришлось заплатить 500 рублей.

Дальнейший путь по «Скандинавии» в 160 километров занял около двух часов. Эта дорога имеет довольно дурную репутацию в связи с регулярными ДТП со смертельным исходом, которые происходят на ней в том числе из-за двухполосности, большого количества фур, нарушения скоростного режима водителями, отсутствия разделителей и слабой освещенности. Поэтому по А-181 лучше ехать довольно осторожно и в светлое время суток.

Окно в Европу

Так как мы направлялись в Хельсинки проходить границу с Финляндией нам было удобнее всего именно в «Торфяновке». В этот день машин оказалось на удивление мало и пройти российских и финских пограничников удалось всего за один час.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Mercedes-Benz Е43 AMG 4Matic оснащен адаптивной пневмоподвеской Air Body Control, усиленными тормозами и перенастроенным под спортивную езду усилителем руля.

До столицы Финляндии оставалось всего 190 километров, за окном было еще светло, а практические идеальная и довольно пустая финская автомагистраль позволяла двигаться с максимально допустимой скоростью.

Активный круиз-контроль, которым оснащается E43 пригодился ни один раз, а учитывая функцию массажа, которой оснащается как водительское, так и пассажирское кресло, дорога совершенно не утомляла.

Когда мы подъезжали к Хельсинки на улице уже смеркалось, что позволило нам в должной мере оценить подсветку салона. Причем водителю разрешается выбирать не только ее яркость, но и цвет. В темноте интерьер «заряженного» седана выглядит фантастически, пришлось даже приглушать яркость подсветки и экранов на передней панели, чтобы они не слепили в темноте.

«Газета.Ru» Для приборов можно выбрать три варианта отображения, а для контурной подсветки интерьера предлагается аж 64 оттенка!

К отелю мы подрулили ровно через 2 часа, после того, как пересекли границу с Финляндией.

В итоге оказалось, что дорога от дома до центра Хельсинки заняла у нас всего 14 часов, это учитывая все остановки, заправки и прохождение границы. Совсем неплохой результат.

Трудности перевода

Когда мы поинтересовались у молодого человека на ресепшене, есть ли поблизости недорогая парковка, он сообщил нам, что да, совсем рядом есть платная стоянка «всего» за 25 евро в день. Быстренько умножив эту сумму на 3 дня, а потом и на курс рубля, было решено поискать альтернативные варианты.

Выгрузив семью с вещами в отеле, я отправился кружить по району в поисках каких-либо более дешевых (или может быть даже бесплатных) парковок.

Сделав несколько кругов вокруг отеля и

так и не найдя никаких легальных доступных мест, я решил действовать по-московски – искать парковку во дворах.

Видимо, финны еще не догадались, что в каждом дворе можно установить шлагбаумы, поэтому заехав в один из таких дворов я обнаружил свободное место прямо рядом с подъездом дома. Правда рядом был установлен какой-то странный знак, но с надписями на финском языке, на котором понять что либо не предоставлялось возможным.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Тут я решил и оставить наш транспорт. Выйдя из машины я не стал сразу уходить, а прошелся вокруг автомобиля в ожидании, что сейчас кто-нибудь из окон дома начнет кричать мне, что-то вроде «убери свое ведро с моего места», как обычно бывает в густонаселенных районах Москвы.

Так как жили мы почти в центре города, на машине мы решили не передвигаться, но каждый день я ходил проверять наш Mercedes, одиноко стоявший в чужих дворах, с мыслями о том, что под дворником может лежать квитанция со штрафом или, что автомобиль могут эвакуировать на штраф-стоянку, или же просто проколоть шину. Но, не смотря на все опасения, все три дня машина спокойно простояла во дворах в 5 минутах ходьбы от отеля.

Возвращение домой

Обратный путь занял бы примерно такое же количество времени, если бы не пробка на границе в которую мы попали. В итоге потеряли около 4 часов.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Возможно надо было выбрать другой КПП, но мы заранее об этом не позаботились и не посмотрели, что происходит на границе. Санкт-Петербург мы огибали уже по бесплатному КАДу, но платными участками М11 все равно воспользовались, так как они действительно экономят время (и нервы).

Когда на обратном пути нас встретили привычные московские пробки, средняя скорость упала до 25 км/ч, а расход топлива взлетел до 15,5 км/ч.

Понятно, что в городе E43 AMG становится более прожорливым, но все-равно, это далеко не паспортные 11 литров.

Стоимость Mercedes-Benz Е43 AMG 4Matic в базовой комплектации составляет 5 374 000 рублей, но вместе с дополнительными опциями цена легко переваливает за 6 000 000 рублей. К сожалению, заманчивой эту цену назвать не получиться даже с натяжкой.

Итог

Автопутешествие – это отличный способ отправиться в любое время куда глаза глядят, да еще и большинстве случаев сэкономить. Но есть в этом типе передвижения, конечно и минусы и главный из них – это время. С другой стороны путешествовать на машине интереснее, чем передвигаться на самолете: следить как меняется пейзаж за окном, как мимо проплывают города и деревушки, останавливаться по пути в кафе и ресторанчиках, которые просто понравились визуально, но бояться опоздать на самолет и ничего заранее не планировать.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» От обычного Е-класса новинка отличается иными бамперами с увеличенными воздуховодами, наличием заднего диффузора, четырьмя патрубками выпускной системы и 19-дюймовыми колесными дисками.

Касаемо расходов, наш путь туда-обратно составил около 2200 км. При среднем расходе 11 литров на 100 км получилось 242 литра. При средней цене за бензин в 45 рублей за литр,

получается, что вся дорога обошлась в почти 11 000 руб.

Правда, помимо цены бензина, еще нужно добавить стоимость Зеленой карты (аналоги ОСАГО, которая действует за пределами Российской Федерации, а ее минимальная стоимость 2450 руб.) и стоимость платных дорог на маршруте.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Учитывая, что мы ездили вчетвером, поездка в любом случае вышла, как минимум, в четыре раза дешевле чем, перелет Москва — Хельсинки — Москва на всех.

При желании, стоимость путешествия можно сократить, выбрав более экономичный автомобиль, но когда вы в салоне Е-класса, ваш отдых начинается не с отеля, а с первых минут вашего пути